ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоровий спосіб життя
Кількість переглядів
314
Час на прочитання
3 хв

Свіжий зелений горошок: навіщо його споживати та чи має він якусь користь для організму

У дитинстві зелений горошок часто сприймався як банальний гарнір — трохи підсолений і з маслом. Та насправді ці маленькі зелені кульки — справжній суперфуд, який ми недооцінюємо.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Свіжий зелений горошок:

Свіжий зелений горошок / © Associated Press

Свіжий зелений горошок — це не лише про смак дитинства, а й про велику користь для здоров’я, від підтримки імунітету до покращення травлення і зниження ризику хронічних захворювань. Видання Real Simple розповіло, чим зелений горошок корисний саме для вас та як його додати до раціону просто і смачно.

Зелений горошок належить до родини бобових поряд із квасолею, нутом і сочевицею. Його збирають, коли стручки ще молоді та насичені солодким насінням. Саме тоді горошок найсоковитіший і найкорисніший.

Існує кілька видів їстівного горошку:

  • Свіжий — найсмачніший у сезон, можна їсти сирим або готувати.

  • Заморожений — зберігає майже всі поживні речовини, ідеальний для зберігання цілий рік.

  • Сухий (для супів) — потребує тривалого варіння.

Користь для здоров’я

Джерело клітковини — ваш ключ до травлення і ситості

Всього 2/3 чашки зеленого горошку містять близько 3 г клітковини, це становить майже 15% добової норми. Це сприяє:

  • кращому травленню

  • регулярному випорожненню

  • зниженню апетиту та переїдання

Порада: у разі вживання продуктів із високим вмістом клітковини завжди пийте достатньо води, щоб уникнути закрепів.

Захищає серце

Горошок містить магній, калій і кальцій — мікроелементи, які підтримують здоров’я серцево-судинної системи, зокрема:

  • калій знижує артеріальний тиск

  • магній допомагає регулювати серцевий ритм

  • кальцій з їжі (а не з добавок) знижує ризик серцевих захворювань

Ці нутрієнти разом працюють синергійно, знижують ризик виникнення гіпертонії, атеросклерозу та інфаркту.

Підтримує імунітет

Зелений горошок — джерело вітамінів С та Е, цинку й антиоксидантів, які зміцнюють захисні сили організму. У 100 г горошку міститься:

  • до 13% добової норми вітаміну С

  • а також речовини, які нейтралізують вільні радикали

Особливо актуально це восени та взимку, коли організм найвразливіший до застуд і вірусів.

Покращує зір

Зелений горошок містить вітамін А (у формі бета-каротину), який:

  • захищає очі від вікових змін

  • знижує ризик макулярної дегенерації

  • підтримує зір у сутінках

Усього пів чашки горошку забезпечує майже 50% добової норми вітаміну А не гірше, ніж морква.

Стабілізує рівень цукру в крові

Зелений горошок має низький глікемічний індекс (ГІ), тобто:

  • не викликає різких стрибків глюкози після їжі

  • забезпечує довге відчуття ситості

Це особливо важливо для людей із предіабетом або інсулінорезистентністю. Білки та клітковина у складі допомагають уникати «цукрових гойдалок», які можуть провокувати втому і дратівливість.

Хоча горошок містить білок, це не повноцінне джерело всіх амінокислот, тому варто комбінувати його з іншими білковими продуктами (яйцми, горіхами, крупами, м’ясом).

Як вживати зелений горошок

Свіжий чи заморожений горошок — універсальний інгредієнт для будь-якої кухні. Ось декілька ідей:

  • Салати: додавайте варений чи сирий горошок до овочевих салатів.

  • Супи та рагу: чудово підходить до овочевих супів, крем-супів або легких рагу.

  • Гарніри: обсмажуйте з цибулею шалот та оливковою олією — ідеальна альтернатива картоплі.

  • Закуски: сирий молодий горошок з хумусом — чудова низькокалорійна закуска.

  • Тости: пюре з горошку, оливкової олії та лимонного соку як альтернатива авокадо на грінках.

  • Омлет або фрітата: додавайте зелений горошок для кольору і білка.

Зелений горошок — це доступний і надзвичайно корисний продукт, який заслуговує на своє місце на вашій тарілці. Він чудово доповнює будь-який раціон незалежно від того, готуєте ви вдома щодня чи шукаєте швидких і здорових перекушувань.

Не ховайте пакет замороженого горошку у глибинах морозилки — додайте його до раціону хоча б кілька разів на тиждень.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie