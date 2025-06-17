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- Здоровий спосіб життя
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Свіжий зелений горошок: навіщо його споживати та чи має він якусь користь для організму
У дитинстві зелений горошок часто сприймався як банальний гарнір — трохи підсолений і з маслом. Та насправді ці маленькі зелені кульки — справжній суперфуд, який ми недооцінюємо.
Свіжий зелений горошок — це не лише про смак дитинства, а й про велику користь для здоров’я, від підтримки імунітету до покращення травлення і зниження ризику хронічних захворювань. Видання Real Simple розповіло, чим зелений горошок корисний саме для вас та як його додати до раціону просто і смачно.
Зелений горошок належить до родини бобових поряд із квасолею, нутом і сочевицею. Його збирають, коли стручки ще молоді та насичені солодким насінням. Саме тоді горошок найсоковитіший і найкорисніший.
Існує кілька видів їстівного горошку:
Свіжий — найсмачніший у сезон, можна їсти сирим або готувати.
Заморожений — зберігає майже всі поживні речовини, ідеальний для зберігання цілий рік.
Сухий (для супів) — потребує тривалого варіння.
Користь для здоров’я
Джерело клітковини — ваш ключ до травлення і ситості
Всього 2/3 чашки зеленого горошку містять близько 3 г клітковини, це становить майже 15% добової норми. Це сприяє:
кращому травленню
регулярному випорожненню
зниженню апетиту та переїдання
Порада: у разі вживання продуктів із високим вмістом клітковини завжди пийте достатньо води, щоб уникнути закрепів.
Захищає серце
Горошок містить магній, калій і кальцій — мікроелементи, які підтримують здоров’я серцево-судинної системи, зокрема:
калій знижує артеріальний тиск
магній допомагає регулювати серцевий ритм
кальцій з їжі (а не з добавок) знижує ризик серцевих захворювань
Ці нутрієнти разом працюють синергійно, знижують ризик виникнення гіпертонії, атеросклерозу та інфаркту.
Підтримує імунітет
Зелений горошок — джерело вітамінів С та Е, цинку й антиоксидантів, які зміцнюють захисні сили організму. У 100 г горошку міститься:
до 13% добової норми вітаміну С
а також речовини, які нейтралізують вільні радикали
Особливо актуально це восени та взимку, коли організм найвразливіший до застуд і вірусів.
Покращує зір
Зелений горошок містить вітамін А (у формі бета-каротину), який:
захищає очі від вікових змін
знижує ризик макулярної дегенерації
підтримує зір у сутінках
Усього пів чашки горошку забезпечує майже 50% добової норми вітаміну А не гірше, ніж морква.
Стабілізує рівень цукру в крові
Зелений горошок має низький глікемічний індекс (ГІ), тобто:
не викликає різких стрибків глюкози після їжі
забезпечує довге відчуття ситості
Це особливо важливо для людей із предіабетом або інсулінорезистентністю. Білки та клітковина у складі допомагають уникати «цукрових гойдалок», які можуть провокувати втому і дратівливість.
Хоча горошок містить білок, це не повноцінне джерело всіх амінокислот, тому варто комбінувати його з іншими білковими продуктами (яйцми, горіхами, крупами, м’ясом).
Як вживати зелений горошок
Свіжий чи заморожений горошок — універсальний інгредієнт для будь-якої кухні. Ось декілька ідей:
Салати: додавайте варений чи сирий горошок до овочевих салатів.
Супи та рагу: чудово підходить до овочевих супів, крем-супів або легких рагу.
Гарніри: обсмажуйте з цибулею шалот та оливковою олією — ідеальна альтернатива картоплі.
Закуски: сирий молодий горошок з хумусом — чудова низькокалорійна закуска.
Тости: пюре з горошку, оливкової олії та лимонного соку як альтернатива авокадо на грінках.
Омлет або фрітата: додавайте зелений горошок для кольору і білка.
Зелений горошок — це доступний і надзвичайно корисний продукт, який заслуговує на своє місце на вашій тарілці. Він чудово доповнює будь-який раціон незалежно від того, готуєте ви вдома щодня чи шукаєте швидких і здорових перекушувань.
Не ховайте пакет замороженого горошку у глибинах морозилки — додайте його до раціону хоча б кілька разів на тиждень.