Свіжий зелений горошок: навіщо його споживати та чи має він якусь користь для організму

Свіжий зелений горошок / © Associated Press

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Свіжий зелений горошок — це не лише про смак дитинства, а й про велику користь для здоров’я, від підтримки імунітету до покращення травлення і зниження ризику хронічних захворювань. Видання Real Simple розповіло, чим зелений горошок корисний саме для вас та як його додати до раціону просто і смачно.

Зелений горошок належить до родини бобових поряд із квасолею, нутом і сочевицею. Його збирають, коли стручки ще молоді та насичені солодким насінням. Саме тоді горошок найсоковитіший і найкорисніший.

Існує кілька видів їстівного горошку:

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Свіжий — найсмачніший у сезон, можна їсти сирим або готувати.

Заморожений — зберігає майже всі поживні речовини, ідеальний для зберігання цілий рік.

Сухий (для супів) — потребує тривалого варіння.

Користь для здоров’я

Джерело клітковини — ваш ключ до травлення і ситості

Всього 2/3 чашки зеленого горошку містять близько 3 г клітковини, це становить майже 15% добової норми. Це сприяє:

кращому травленню

регулярному випорожненню

зниженню апетиту та переїдання

Порада: у разі вживання продуктів із високим вмістом клітковини завжди пийте достатньо води, щоб уникнути закрепів.

Захищає серце

Горошок містить магній, калій і кальцій — мікроелементи, які підтримують здоров’я серцево-судинної системи, зокрема:

калій знижує артеріальний тиск

магній допомагає регулювати серцевий ритм

кальцій з їжі (а не з добавок) знижує ризик серцевих захворювань

Ці нутрієнти разом працюють синергійно, знижують ризик виникнення гіпертонії, атеросклерозу та інфаркту.

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Підтримує імунітет

Зелений горошок — джерело вітамінів С та Е, цинку й антиоксидантів, які зміцнюють захисні сили організму. У 100 г горошку міститься:

до 13% добової норми вітаміну С

а також речовини, які нейтралізують вільні радикали

Особливо актуально це восени та взимку, коли організм найвразливіший до застуд і вірусів.

Покращує зір

Зелений горошок містить вітамін А (у формі бета-каротину), який:

захищає очі від вікових змін

знижує ризик макулярної дегенерації

підтримує зір у сутінках

Усього пів чашки горошку забезпечує майже 50% добової норми вітаміну А не гірше, ніж морква.

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Стабілізує рівень цукру в крові

Зелений горошок має низький глікемічний індекс (ГІ), тобто:

не викликає різких стрибків глюкози після їжі

забезпечує довге відчуття ситості

Це особливо важливо для людей із предіабетом або інсулінорезистентністю. Білки та клітковина у складі допомагають уникати «цукрових гойдалок», які можуть провокувати втому і дратівливість.

Хоча горошок містить білок, це не повноцінне джерело всіх амінокислот, тому варто комбінувати його з іншими білковими продуктами (яйцми, горіхами, крупами, м’ясом).

Як вживати зелений горошок

Свіжий чи заморожений горошок — універсальний інгредієнт для будь-якої кухні. Ось декілька ідей:

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Салати: додавайте варений чи сирий горошок до овочевих салатів.

Супи та рагу: чудово підходить до овочевих супів, крем-супів або легких рагу.

Гарніри: обсмажуйте з цибулею шалот та оливковою олією — ідеальна альтернатива картоплі.

Закуски: сирий молодий горошок з хумусом — чудова низькокалорійна закуска.

Тости: пюре з горошку, оливкової олії та лимонного соку як альтернатива авокадо на грінках.

Омлет або фрітата: додавайте зелений горошок для кольору і білка.

Зелений горошок — це доступний і надзвичайно корисний продукт, який заслуговує на своє місце на вашій тарілці. Він чудово доповнює будь-який раціон незалежно від того, готуєте ви вдома щодня чи шукаєте швидких і здорових перекушувань.

Не ховайте пакет замороженого горошку у глибинах морозилки — додайте його до раціону хоча б кілька разів на тиждень.