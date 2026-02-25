Симптоми апное сну, які жінкам 50+ років не можна ігнорувати: лікарі попереджають про небезпеку

Жінка в ліжку / © Credits

Реклама

Поганий сон може завдати шкоди вашому загальному здоров’ю, впливати на вашу пам’ять, кров’яний тиск і навіть здоров’я серця. На щастя, існують ефективні засоби для полегшення симптомів апное сну та зменшення ризиків для здоров’я.

Які симптоми вказують на те, що у вас апное сну, та що з цим робити, Woman`sWorld запитав експертів з гігієни сну. Вони поділися характерними попереджувальними ознаками та найкращими варіантами лікування.

Що таке апное сну

Апное сну — це розлад, за якого ви припиняєте дихати під час сну. У людини з апное дихання може зупинятися на 10 секунд або більше кілька разів на годину, що призводить до зниження рівня кисню в крові.

Реклама

Існують два основні типи апное сну: обструктивне та центральне. Обструктивне апное сну спричинене обструкцією самих дихальних шляхів. За центрального апное існує порушення зв’язку між вашим мозком і дихальними м’язами. Власне, ваш мозок не надсилає сигнал, який каже вам дихати, що призводить до пауз у диханні.

Поширені симптоми апное сну

Симптоми, які можуть свідчити про апное сну, включають:

гучне хропіння

різкі пробудження, які супроводжуються задишкою або задухою

ранкові головні болі

денна сонливість

труднощі з концентрацією уваги протягом дня

Ваш партнер також може помітити, що ви багато хропете або що ваше дихання зупиняється і знову починається вночі.

Перевірте свій трекер здоров’я на наявність симптомів апное сну

Якщо ви носите трекер здоров’я, ви можете помітити незначні зміни у своїх показниках сну. Хоча вони не підтверджені для діагностики апное, розумні годинники та інші ґаджети для здоров’я можуть надати корисні підказки. Ваш пристрій може помітити, чи знижується рівень кисню під час сну або чи ви часто прокидаєтеся вночі — і те, й інше є ознакою того, що ваш сон може бути порушений.

Реклама

Варіабельність серцевого ритму на вашому трекері здоров’я — ще одна підказка. Це може сигналізувати про те, що ваш організм, можливо, перебував у режимі боротьби або втечі протягом ночі. Якщо ви помітили будь-який із цих симптомів, важливо якомога швидше записатися на прийом до лікаря.

Апное сну — це розлад дихання. Якби цей стан, який знижує рівень кисню в крові та викликає порушення функції мозку, відбувався під час неспання, люди зверталися б до відділення невідкладної допомоги. Але оскільки це відбувається під час сну, виникає ця сліпа пляма. Як результат, діагноз може бути поставлений із затримкою або лікування може бути недооцінене. З часом порушення сну та зниження рівня кисню в крові погіршать ваше здоров’я.

Чому симптоми апное сну часто ігноруються

До 90 відсотків жінок з апное сну навіть не усвідомлюють, що вони хворіють на нього, підрахували експерти. То чому ж ми схильні ігнорувати симптоми апное сну? Є кілька ключових причин:

Помилкові уявлення про ризик. Тривалий час апное сну вважалося проблемою чоловічого здоров’я. Фактично до 1990-х більшість досліджень апное сну були зосереджені на чоловіках, хоча воно також неймовірно поширене серед жінок. Близько половини всіх жінок віком від 20 до 70 років страждають на апное сну. Хоча у чоловіків ризик дещо вищий, розрив зменшується з віком. Менопауза — це період, коли ризик апное сну для жінок стає приблизно таким самим, як і у чоловіків. Це пов’язано з гормональними змінами та збільшенням ваги в перименопаузі та постменопаузі.

Симптоми апное сну можуть збивати з пантелику. Легко звинувачувати в симптомах апное сну інші стани, як-от стрес чи безсоння. Це особливо актуально, якщо менопауза порушує ваш графік сну. Люди часто вважають, що хропіння і відчуття втоми — це «просто частина старіння», і не звертаються по обстеження.

У жінок можуть бути коротші періоди дихання. Ми також відчуваємо апное в іншу частину циклу сну, ніж чоловіки, що може ускладнити його виявлення. У жінок зазвичай спостерігається більш виражена обструкція дихальних шляхів під час фази швидкого сну або сну сновидінь. А оскільки ви перебуваєте у фазі швидкого сну лише близько 20–25 відсотків ночі, менший загальний час вашого сну порушується. Це може створити враження, що апное сну загалом має легкий перебіг, водночас у фазі швидкого оновлення воно може бути досить важким. Тож навіть якщо ви прокидаєтеся лише кілька разів за ніч або не хропете всю ніч, однаково варто звернутися по допомогу.

Якщо ви підозрюєте у себе симптоми апное сну, запишіться на прийом до лікаря-сомнолога. Він може провести дослідження сну та порекомендувати найкращий курс лікування.

Реклама

Варіанти лікування апное сну

Якщо вам поставили діагноз апное сну, існує широкий спектр варіантів лікування. Найвідомішою терапією є використання пристрою постійного позитивного тиску в дихальних шляхах, який використовує постійний тиск повітря, щоб підтримувати ваші дихальні шляхи відкритими під час сну. CPAP-терапія та інші PAP-терапії є золотим стандартом лікування обструктивного апное сну.

Окрім використання CPAP-апарату для лікування симптомів апное сну, інші варіанти лікування включають:

Ротові апарати, щоб запобігти блокуванню дихальних шляхів нижньою щелепою або язиком.

Хірургічно імплантований пристрій, який стимулює під’язиковий нерв, щоб підтримувати дихальні шляхи відкритими.

Хірургічне видалення мигдаликів та аденоїдів.

Зміни способу життя, як-от втрата ваги, зміна положення сну, відмова від куріння або уникнення алкоголю.

Поговоріть зі своїм лікарем, щоб дізнатися, який варіант найкраще підходить саме вам.