Синдром сухого ока і лазерна корекція: офтальмолог пояснив, чи можна робити операцію

Синдром сухого ока і лазерна корекція / © Credits

Чому виникає синдром сухого ока і чи є абсолютним протипоказанням для лазерної корекції, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Синдром сухого ока — це стан, за якого виробляється недостатня кількість сльози. Іноді очі виробляють достатню кількість слізної рідини, але вона надто швидко випаровується.

Сльоза виконує кілька важливих функцій:

очищає очі від мікрочастинок пилу, бруду, косметики;

зволожує;

захищає від бактерій та інфекцій;

живить рогівку киснем та поживними речовинами, оскільки вона не має судин;

допомагає поверхні ока відновлюватися;

утворює слізну плівку, завдяки якій рогівка прозора, а зір чіткий.

Сухість очей пов’язана з різними причинами. Це може бути тривала робота за комп’ютером без перерв, куріння, використання контактних лінз, прийом певних ліків, сухе повітря у робочому приміщенні.

Також синдром сухого ока виникає за цукрового діабету, ревматоїдного артриту, розацеа, блефариту, і в такому разі він є симптомом іншого порушення.

Чи можна, маючи цей синдром, робити лазерну корекцію зору?

У більшості випадків — так, але після ретельного обстеження і належної попередньої підготовки.

По-перше, потрібно домогтися, щоб сльоза вироблялася в потрібній кількості, слізна плівка була стабільною і не розривалася надто швидко. Для цього використовують краплі, гелі, протизапальні засоби тощо.

По-друге, під час операції хірург змінює форму рогівки, щоб прибрати короткозорість, далекозорість чи астигматизм. Її нервові закінчення, які відповідають за чутливість, частково пошкоджуються. Ці нерви надсилають слізній залозі сигнал, що око чи очі треба зволожити. Через зниження чутливості рогівки кількість виробленої сльози тимчасово зменшується.

Людина відчуває печіння, «пісок» в очах, швидку зорову втому. Якщо є синдром сухого ока, ці симптоми можуть бути більш вираженими. Але терпіти дискомфорт не доведеться. Лікар призначить штучні сльози у вигляді крапель, щоб очі були постійно якісно зволожені; протизапальні краплі, які зменшують запалення.

Синдром сухого ока не є абсолютним протипоказанням для проведення лазерної корекції зору, але треба зважати на ступінь вираження симптомів, товщину рогівки, стабільність слізної плівки, готовність пацієнта дотримуватися рекомендацій лікаря під час післяопераційного відновлення.

Якщо є стійке порушення слізної плівки, яка не піддається стабілізації, слізна плівка розривається менш ніж 5 секунд, рогівка вкрита рубцями або ерозіями, лазерна корекція зору не виконується.

Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!