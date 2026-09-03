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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоровий спосіб життя
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Синус-ліфтинг: як нарощують кісткову тканину для зубного імпланта

Найбільша втрата кісткової тканини відбувається протягом першого року після видалення або випадання зуба. Уже за 3–6 місяців людина втрачає орієнтовно до 25% об’єму кісткової тканини.

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Як нарощують кісткову тканину для зубного імпланта

Як нарощують кісткову тканину для зубного імпланта / © Credits

Як нарощують кісткову тканину під час синус-ліфтингу перед встановлення зубного імпланта і навіщо, розповів стоматолог-хірург, імплантолог стоматологічної клініки FrankoLab Костів Тарас.

Синус-ліфтинг — це один із методів нарощування кісткової тканини на верхній щелепі перед встановленням зубного імпланта.

Після випадання або видалення зуба кістка поступово резорбується, або «розсмоктується» через відсутність достатнього жувального навантаження у конкретній ділянці.

У кістковій тканині є три вид клітин — остеобласти, остеокласти і остеоцити. Остеобласти утворюють нову кісткову тканину. Остеокласти руйнують стару, наприклад, пошкоджену. Остеоцити підтримують її структуру, беруть участь в обміні речовин і регулюють ремоделювання кістки.

Найактивніша втрата кісткової тканини відбувається впродовж перших 3-6 місяців, оскільки остеокласти, клітини-руйнівники, починають переважати над остеобластами, клітинами-будівельниками. Для останніх жувальне навантаження є критично важливим. Згодом резорбція сповільнюється, але не припиняється.

Якщо людина не спланувала встановлення імпланта впродовж 6-12 місяців після випадання чи видалення зуба, обов’язково доведеться нарощувати кісткову тканину. Імплант повинен добре і достатньо глибоко фіксуватися у кістці, щоб витримувати щоденне жувальне навантаження не один рік поспіль.

Синус-ліфтинг буває закритим і відкритим. Закритий проводять за незначної втрати кісткової тканини. Відкритий — за значного дефіциту.

Під час операції хірург-стоматолог робить на яснах невеликий розріз, щоб отримати доступ до кістки верхньої щелепи. Через невеликий просвіт у кістці обережно підіймає мембрану гайморової пазухи — тонку оболонку, яка вистилає її зсередини.

Простір, що утворився між кісткою та мембраною, заповнюють кістковим матеріалом: власним, синтетичним або донорським. Він слугує основою для формування нової кісткової тканини й збільшує її об’єм.

Після цього ясна ушивають. Протягом наступних 4-6 місяців кістковий матеріал поступово зростається (інтегрується) із власною кісткою пацієнта.

Іноді синус-ліфтинг проводять одночасно зі встановленням імплантата. Це можливо, якщо в ділянці імплантації зберігся достатній об’єм власної кістки для досягнення первинної стабільності імплантата. Наприклад, коли залишкова висота кістки становить близько 5–6 мм, можна одночасно підняти дно гайморової пазухи, додати кістковий матеріал і встановити імплантат. Надалі він поступово інтегрується з власною кісткою, забезпечуючи надійну опору для імплантата.

Операцію виконують під місцевим знеболенням. Пацієнт може відчувати незначний дискомфорт, схожий за відчуттями на той, що виникає після видалення зуба мудрості. У перші дні після хірургічного втручання зазвичай є незначний набряк, чутливість у ділянці втручання й відчуття тиску в зоні гайморової пазухи.

На верхній щелепі кісткова тканина після втрати зубів зазвичай резорбується швидше, оскільки вона має менш щільну структуру. І додатково в ділянці жувальних зубів верхньої щелепи на зменшення висоти кістки впливає опускання дна гайморової пазухи. Тому намагайтеся не відтягувати встановлення імпланта і щороку відвідуйте стоматолога, щоб вчасно виявити негативні зміни і розпочати лікування.

Костів Тарас

Костів Тарас

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