Сьомга чи форель: яка риба корисніша та чи варто переплачувати

Риба є важливою частиною здорового харчування людини / © Pixabay

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Риба є багатим джерелом необхідних поживних речовин. Вона містить високоякісний білок, незамінні жирні кислоти та інші необхідні добавки, які роблять наш раціон корисним та поживним.

Мало хто знає, чим відрізняються між собою форель та сьомга. Насправді ж різниця дійсно є.

Вибір риби

Так як обидві представниці лососевих є дуже корисними продуктами, все ж таки вони можуть відрізнятися за певними показниками. Якщо ви дотримуєтеся дієти, і маєте намір схуднути, найкращим варіантом стане форель, так як вона містить менше жиру. Сьомга має більш високу калорійність, тому її м'ясо краще підійде для засолення або приготування на грилі.

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Також її частіше використовують для суші та ролів. У будь-якому випадку, обидві риби мають яскраво виражений смак, і припадуть до смаку багатьом поціновувачам.

Що корисніше — лосось чи форель

І лосось, і форель містять одні й ті ж корисні для нашого організму поживні речовини: білок, який будує та підтримує всі клітини організму, Омега-3 жирні кислоти, які запобігають та уповільнюють розвиток серцево-судинних захворювань.

Вітамін D корисний для скелета, а селен, який входить до складу ферменту, бореться зі шкідливими хімічними процесами в організмі.

Оскільки смак дуже схожий, ці види риби можуть заміняти один одного. У рецепті, де потрібний лосось, ви можете використовувати форель і навпаки.

Раніше ми писали про види риби з максимальною користю для організму. Більше про це читайте у новині.