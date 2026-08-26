Танці замість кросвордів: як рухи тренують мозок / © Credits

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Є заняття, після яких втомлюється тіло, є ті, які змушують добре попрацювати мозок, а є танці — той рідкісний випадок, коли в роботу включається буквально вся система одразу. Про це розповіло видання Real Simple.

Саме тому після танцювального класу можна вийти не лише з приємною втомою у м’язах, а й із відчуттям, ніби в голові натиснули кнопку «перезавантаження». Адже доки ми запам’ятовуємо рухи, ловимо ритм, стежимо за координацією та реагуємо на музику, мозок працює на повну.

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Що відбувається з мозком під час танців

За словами нейробіолога та психіатра Дейва Рабіна, танці — одна з найкомплексніших активностей для мозку. І цей процес починається ще до першого па.

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Коли ми заходимо до танцювальної студії, гіпокамп допомагає орієнтуватися у просторі, дофамінова система реагує на очікування приємної активності, а дзеркальні нейрони активуються, коли ми спостерігаємо за іншими людьми. Паралельно мигдалеподібне тіло оцінює навколишню ситуацію, наприклад, чи безпечно тут, чи комфортно та чи не страшно бути на видноті.

Поступово розминка допомагає перемкнутися. Підвищується пульс, посилюється кровообіг, активізуються мозочок і моторна кора, а рух, музика та соціальна взаємодія стимулюють вивільнення дофаміну, серотоніну, ендорфінів та окситоцину. Результат знайомий багатьом: стає легше розслабитися, тіло відчувається комфортніше, а настрій помітно покращується.

Потім починається найцікавіше — хореографія. Префронтальна кора відповідає за виконання рухів, водночас лімбічна система реагує на музику та емоції. Спочатку мозку доводиться контролювати буквально кожен крок, але з повторенням рухи поступово стають автоматичними — в цьому допомагають базальні ганглії та мозочок.

Саме тому досвідчений танцівник може одночасно думати про техніку, слухати музику та передавати емоцію. Мозок звільняє частину уваги від механічного виконання рухів і залишає більше простору для творчості.

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Танці тренують не лише пам’ять

Регулярні заняття можуть поступово покращувати пам’ять, баланс, координацію, відчуття ритму та усвідомлення власного тіла. Що частіше ми вчимо нові комбінації, то легше мозку адаптуватися до них.

Є й очевидні фізичні бонуси, наприклад, танці допомагають підтримувати рухливість, гнучкість, здоров’я серця і рівновагу. Проте їхня особливість у тому, що це не просто фізичне навантаження. Тут є музика, творчість, гра, запам’ятовування, спілкування та емоції. І все це відбувається одночасно.

А ще танці тренують дещо менш очевидне — сміливість. Після заняття мозок ніби фіксує простий досвід, наче «я рухався, вчився, взаємодіяв з іншими та не боявся бути побаченим». Для психологічного самопочуття це може бути не менш важливо, ніж хороша фізична форма.

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