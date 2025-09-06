Топ-10 чаїв, які покращать ваш сон

Травʼяний чай / © Credits

Реклама

На щастя, природа подарувала нам безліч рослин, які м’яко заспокоюють нервову систему та допомагають заснути. Трав’яні чаї — це натуральний спосіб поліпшити якість сну, особливо якщо безсоння викликане тривожністю, стресом або вживанням стимуляторів, наприклад, кави, алкоголю чи нікотину, про це розповіло видання Tua Saúde. Найкращий час для такого чаю, за 30–60 хв до сну.

Ромашка

Найвідоміший «чай для сну». Має м’яку седативну дію, знижує рівень стресу та допомагає швидше заснути. Ромашка діє на ті ж рецептори, що й легкі снодійні засоби.

Приготування : жменю свіжих квітів ромашки залийте 250 мл окропу, настоюйте 5–10 хв.

Важливо: уникати вживання під час вагітності та для дітей лише після консультації з лікарем.

Валеріана

Найдослідженіша рослина для боротьби з безсонням. Збільшує рівень нейромедіатора ГАМК, який гальмує надмірну активність нервової системи.

Реклама

Приготування : 1 ст. л сухого кореня валеріани настоюйте у 250 мл окропу 10–15 хв.

Важливо: обережно людям із захворюваннями печінки та вагітним.

Мелісса (лимонна трава)

Допомагає за стресу, тривожності та проблемах зі сном. Також має легкий протизапальний ефект.

Приготування: 1 ст. л сухого листя меліси залийте 250 мл окропу, настоюйте 5–10 хв.

Пасифлора (страстоцвіт)

Діє заспокійливо, знижує тривожність і сприяє глибокому сну.

Приготування : 1 ст. л сухих квітів залийте 250 мл окропу, настоюйте 10 хв.

Важливо: не підходить вагітним та дітям до 12 років.

Звіробій

Відомий як «рослинний антидепресант». Допомагає за емоційного виснаження та легкому безсонні.

Приготування : 1 ч. л сухої трави на 250 мл окропу, настоювати 5 хв.

Важливо: несумісний із контрацептивами та багатьма ліками (антидепресантами, антикоагулянтами).

Салат (листя)

Дивно, але чай із салатного листя має заспокійливу дію завдяки природним речовинам лактуналам.

Реклама

Приготування: 3 листки відварити 3 хв у склянці води, процідити та пити ввечері.

Лаванда

Чай із квітів лаванди знімає тривогу, напруження та допомагає швидко розслабитися. Також популярна в ароматерапії.

Приготування : 30 г квітів на 1 л окропу, настояти та процідити.

Важливо: не рекомендовано вагітним, дітям та людям із гастритом чи виразкою.

Липа

Липовий чай має заспокійливу дію та добре підходить за безсонні на тлі тривоги.

Приготування : 1,5 г квітів та листя липи на 150 мл окропу, настоювати 5–10 хв.

Важливо: не підходить дітям до 4 років, вагітним та людям із серцевими проблемами.

Перець п’янкий

Екзотична рослина з Тихоокеанських островів, яка діє подібно до легких транквілізаторів. Використовується для зняття тривоги та покращення сну.

Приготування : 2 ст. л кореня відварити 10–15 хв у 300 мл води.

Важливо: не можна за хвороб печінки та вагітності.

Мулунгу

Рідкісна південноамериканська рослина з вираженим седативним ефектом. Допомагає за тривоги та сильному нервовому напруженню.

Реклама

Приготування : 4–6 г кори відварити 15 хв у 250 мл води, пити теплим.

Важливо: використовувати не більше 3 днів поспіль, не підходить дітям, вагітним і людям на антидепресантах.

Важливо знати

Трав’яні чаї не замінюють лікування за серйозних порушень сну.

Вони найефективніші у поєднанні з правильною «гігієною сну», наприклад, відмовою від гаджетів за годину до сну, режим дня, провітрювання кімнати.

Перед вживанням будь-якого нового чаю, особливо під час вагітності чи за хронічних хвороб, варто проконсультуватися з лікарем.

Отже, замість пігулок і снодійних, інколи достатньо чашки теплого трав’яного чаю. Оберіть свій улюблений та дозвольте собі зануритися у спокійний, та відновлювальний сон.