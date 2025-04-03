Топ-10 найкращих продуктів з високим вмістом клітковини для здоров’я кишківника / © Credits

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Регулярне споживання клітковини сприяє нормалізації травлення, підтримці рівня цукру у крові та зниженню рівня холестерину. Щобільше, видання Real Simple розповіло, що дієта, багата на клітковину, може зменшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету II типу та деяких видів раку.

Клітковина буває двох видів: розчинна (яка поглинає воду та утворює гель) і нерозчинна (яка сприяє перистальтиці кишківника). Обидва види важливі для здорового харчування і найкраще отримувати їх із натуральних продуктів.

Ожина . Вона є одним із найбагатших джерел клітковини серед ягід, містить антоціани — потужні антиоксиданти, які підтримують здоров’я мозку та серця. Завдяки високому вмісту клітковини ожина сприяє нормалізації травлення та зміцненню імунної системи.

Овес . Він містить як розчинну (бета-глюкан), так і нерозчинну клітковину, яка робить його ідеальним продуктом для підтримки рівня холестерину та здорового травлення. Вживання вівсяної каші сприяє тривалому насиченню, а це допомагає контролювати апетит і вагу.

Попкорн . Попкорн, приготований без масла та солі, є чудовим низькокалорійним джерелом клітковини. Він містить більше антиоксидантів, ніж деякі овочі.

Квасоля . Це не лише чудове джерело клітковини, а й білка. Вона допомагає знизити рівень холестерину, регулює рівень цукру у крові та підтримує здорову мікрофлору кишківника.

Авокадо . Воно багате не лише на корисні жири, а й на клітковину, покращує стан шкіри, сприяє травленню та допомагає контролювати рівень цукру у крові.

Фісташки . Вони є чудовою закускою, яка допомагає знизити рівень холестерину та покращити стан серцево-судинної системи. Вони також містять велику кількість антиоксидантів.

Сочевиця . Це не лише чудове джерело білка для вегетаріанців, а й продукт, який допомагає підтримувати стабільний рівень цукру у крові.

Листова капуста. Містить багато рослинного кальцію та вітамінів. Вона легко засвоюється та покращує стан кишківника завдяки високому вмісту клітковини.

Брюссельська капуста . Це чудове джерело пребіотиків, які підтримують здорову мікрофлору кишківника.

Мигдальне борошно. Воно має високий вміст клітковини, вітаміну Е та магнію, а це робить його корисним для серця та травлення.

Додавання цих продуктів до щоденного раціону допоможе покращити травлення, підтримати здоров’я кишківника та зміцнити імунітет. Коли ви вживаєте різноманітну їжу, багату на клітковину, ви не лише покращите самопочуття, а й знижуєте ризик багатьох захворювань.

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