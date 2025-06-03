Топ-10 природних засобів, які швидко полегшують біль під час загострення гастриту / © Credits

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Під час загострень важливо дотримуватися щадного харчування та змінити спосіб життя, але природа теж має свої секрети полегшення. У своїй статті видання Tua Saúde зібрали найефективніші натуральні засоби, які можуть допомогти зменшити біль та підтримати одужання.

Важливо знати перед застосуванням домашніх засобів

Перед тим як почати використовувати природні засоби, слід врахувати:

Вони можуть бути додатковими, але не замінюють призначеного лікарем лікування.

Якщо симптоми не зникають протягом 3 днів, посилюються чи виникає блювота з кров’ю — негайно зверніться до лікаря.

Деякі засоби мають протипоказання для дітей, вагітних або людей із певними хворобами — перед використанням обов’язково консультуйтесь із фахівцем.

Природні засоби для зняття болю під час гастриту

Картопляний сік

Цей класичний засіб допомагає нейтралізувати кислотність шлункового соку та заспокоює слизову. Його ефективність доведена за різних форм гастриту — гострому, хронічному та стресовому.

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Як приготувати:

Очистьте 2-3 сирі картоплини, натріть на тертці. Відіжміть сік через марлю чи сито. Пийте по 2-3 ст. ложки соку натщесерце вранці та перед головним прийманням їжі.

Порада: можна додати сік дині для покращення смаку.

Чай з Ешпінейра-санта (Maytenus ilicifolia)

Рослина з Південної Америки, яка має захисну дію на слизову шлунка, зменшує кислотність і діє як природний антацид.

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Як приготувати:

1 ч. л сушеного листя залити 1 склянкою окропу, настояти 10 хв, процідити. Пити 2-3 рази на день натщесерце чи перед їжею.

Обережно: не рекомендовано вагітним, мамам, які годують груддю і дітям до 12 років.

Сік із банана та груші

Цей напій має ніжну дію на травний тракт. Банани обволікають стінки шлунка, а груша зменшує запалення та підтримує нормальну моторику кишківника.

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Як приготувати:

Збийте у блендері 1 банан, 1 грушу та склянку води. Пийте 1–2 рази на день між прийманнями їжі.

Чай з бразильського перцевого дерева (Schinus terebinthifolius)

Має потужні антисептичні та протизапальні властивості. Сприяє зниженню кислотності та бореться з бактерією Helicobacter pylori.

Як приготувати:

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3–4 шматочки кори варити в 1 л води 10 хв. Процідити та охолодити. Приймати по 3 ст. л кілька разів на день.

Примітка: може спричинити пронос. Призупиніть приймання за появи діареї.

Чай з мангольда

Мангольд містить вітаміни A, C, K, а також антиоксиданти, які допомагають зменшити запалення та очищують організм від токсинів.

Як приготувати:

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50 г листя мангольда прокип’ятити в 1 л води 10 хв. Остудити, процідити, пити по склянці тричі на день.

Не рекомендовано: за каменів у нирках або за лікування антикоагулянтами.

Сік з капусти, папаї та дині

Капуста має антацидні властивості, папая — ферменти для поліпшення травлення, а диня — заспокійливу дію.

Як приготувати:

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6 листків капусти, ½ папаї та 2 склянки нарізаної дині змішати з 2 склянками води. Подрібнити у блендері. Пити 3–4 рази на день.

Грушевий сік

Флавоноїди у складі груші мають протизапальну дію та допомагають нормалізувати кислотність у шлунку.

Як приготувати:

1 стиглу грушу та 100 мл води збити у блендері. Пити 2 рази на день.

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Чай з фенхелю

Фенхель допомагає під час здуття, знижує спазми та поліпшує травлення.

Як приготувати:

1 ч. л насіння чи свіжого листя залити 200 мл окропу, настояти 10 хв. Пити до 3 разів на день.

Сік капусти кейл

Цей зелений коктейль багатий на біоактивні речовини, які мають заспокійливу та протизапальну дію на слизову шлунка.

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Як приготувати:

2 листки кейлу, 1 склянка дині, 1 склянка кокосової води та 1 склянка кип’яченої води — усе змішати у блендері, процідити. Пити до 4 порцій на день.

Імбирний чай

Імбир має антисептичні, антимікробні та протиблювотні властивості. Полегшує запалення та покращує травлення.

Як приготувати:

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2–3 см кореня імбиру натерти, залити склянкою води, кип’ятити 10 хв. Настояти, процідити. Пити 2–3 чашки на день.

Поради за гастриту

Їжте невеликими порціями кожні 2–3 години.

Уникайте: кави, алкоголю, смаженого, гострого, молочних десертів і продуктів із консервантами.

Пийте воду невеликими ковтками протягом дня.

Уникайте стресу — він один із головних тригерів гастриту.

Домашні засоби можуть значно покращити самопочуття під час загострення гастриту, особливо у поєднанні зі здоровим харчуванням і відмовою від шкідливих звичок. Але пам’ятайте, самолікування — це не альтернатива професійній медичній допомозі. Якщо симптоми не зникають — зверніться до гастроентеролога.