Топ-10 способів покращити розумову діяльність і настрій / © www.credits

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Кожен з нас щодня має справу зі стресом, ми беремо на себе більше, ніж можемо витримати, намагаємось бути хорошими батьками, дітьми, друзями, коханими, професіоналами та при цьому іноді просто забуваємо про себе.

Покращити розумовий стан — це не лише про медитацію чи психолога. Це ще й про маленькі, але свідомі зміни у звичках, які поступово приведуть до великого результату. Видання Real Simple розповіло про прості способи підтримати свій мозок і душевну рівновагу.

Говоріть «ні» без докорів сумління

Багато людей погоджуються на зустрічі, проєкти чи обов’язки просто тому, що «незручно відмовити». Але краще використати простий трюк, уявіть, що ця подія вже завтра. Чи погодилися б ви тоді? Якщо відповідь — «ні», то не варто себе примушувати. Ви не зобов’язані бути всюди, ваша енергія обмежена та її краще витрачати на справді важливі речі.

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Не вірте всьому про що думаєте

Негативні думки про себе — це не факти. Це лише думки. Краще озвучувати подібні думки вголос, наприклад: «Думаю, я не впораюся» і це вже створить дистанцію між вами і вашими страхами.

Техніка: записуйте такі думки у щоденнику та пробуйте переформулювати їх у нейтральні чи позитивні.

Нудьга — джерело творчості

Якщо ви не можете зосередитися чи застрягли на одній думці, зробіть щось механічне, наприклад, помийте посуд, полийте квіти чи прогуляйтеся. Мозок у такі моменти відпочиває від навантаження та генерує нові ідеї «на фоні».

Не звинувачуйте погоду у поганому настрої

Не вся зимова депресія — це наслідок нестачі світла. Наприклад, мешканці північного норвезького містечка Тромсе (де сонця майже немає взимку) мають рівень зимової депресії, як у сонячнішому Мериленді. Справа не лише у погоді, а й у сприйнятті зими. Варто змінити фокус, наприклад, не «вижити до весни», а шукати у холоді затишок, сповільнення, відновлення.

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Практикуйте вдячність

Почуття вдячності — це не вроджений стан, а навичка, яку можна розвивати. Думайте про вдячність як про дію, а не про емоцію. Наприклад:

подякуйте за те, що встигли випити гарячої кави;

за комплімент від подруги;

за вчасний автобус або теплу ковдру.

Бонус: ведіть «щоденник вдячності», щовечора записуйте 3 речі, за які вдячні. Це буквально змінює мозок на позитив.

Тримайте спину рівно

Пряма постава покращує настрій та знижує втому. Коли люди з депресією сидять з прямою спиною, вони почуваються енергійніше та мислять позитивніше.

Лайфгак: підкладіть подушку під поперек у кріслі чи встановіть нагадування «вирівняй спину».

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Розвивайте терплячість

Роздратування — це нормально, але з ним можна працювати. Спочатку зверніть увагу на свої реакції, коли зриваєтесь (підвищується голос, очі закочуються). Потім, оберіть нову реакцію. Наприклад, глибоко вдихнути замість крику. Це навичка, яка зміцнює стосунки не лише з близькими, а й і з собою.

Правильно просіть про допомогу

Замість загальних фраз типу «Мені важко» чи «Я не справляюсь», спробуйте конкретно озвучувати потребу: «Я переживаю через завтрашній аналіз. Ти міг би піти зі мною?». Людям приємно допомагати, якщо вони розуміють, як саме це зробити. І вам легше, бо вас почули.

Ненавʼязлива допомога

Навіть добра порада може дратувати, якщо звучить як: «Зроби так, я знаю краще». Замість цього краще запитайте: «Чим я можу допомогти?» чи «Як я можу тебе підтримати?». Ми маємо бути партнерами у підтримці, а не керівниками чужих рішень.

Робіть маленькі кроки

Покращення ментального стану — не про один «супердень» саморозвитку, а про системні маленькі дії. Виспіться. Прогуляйтесь на свіжому повітрі. Послухайте улюблений плейлист. Обійміть рідну людину. Не чекайте вихідних або відпустки, підтримуйте себе тут і зараз, з того, що доступне вже сьогодні.

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Не обов’язково одразу «висаджувати» ідеальне життя, достатньо щодня поливати його турботою, підтримкою та повагою до себе. Навіть маленький крок сьогодні — це вже початок великого шляху до ментального комфорту.