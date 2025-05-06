Топ-11 ферментованих продуктів, які принесуть користь вашому кишківнику / © Getty Images

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Ферментація — це давній кулінарний процес, який виник задовго до появи холодильників. У різних культурах по всьому світу він зберігся й досі. Кімчі у Кореї, місо в Японії, кефір на Кавказі — це не лише смачні страви, а й потужні еліксири для мікрофлори. Видання Real Simple розповіло, про 11 корисних ферментованих продуктів, які легко вписати у щоденний раціон, щоб підтримати здоров’я, красу та жіночу енергію.

Кефір

Кефір — це ферментований напій, виготовлений із молока чи рослинної альтернативи (наприклад, кокосового чи мигдального). Він містить до 30 штамів пробіотичних бактерій та дріжджів, що робить його ефективнішим, ніж звичайний йогурт.

Користь:

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Покращує травлення

Підтримує імунітет

Має легку протизапальну дію

Поліпшує засвоєння кальцію, а це особливо важливо для жінок після 30 років.

Квашена капуста

Цей німецький делікатес із капусти, ферментованої у солоному розсолі, містить величезну кількість корисних мікроорганізмів. Одна ложка натуральної квашеної капусти може містити понад 200 штамів пробіотиків.

Користь:

Знижує здуття живота

Сприяє детоксикації організму

Містить клітковину, вітаміни С, К та групи B

Регулює апетит

Кімчі

Корейська страва з гострої ферментованої капусти, редиски чи огірків із додаванням часнику, імбиру та чилі. Кімчі не лише смачне, а й надзвичайно потужне джерело антиоксидантів і пробіотиків.

Користь:

Має антибактеріальні властивості

Підтримує здоров’я шкіри

Знижує рівень холестерину

Темпе

Темпе виготовляють із цілих ферментованих соєвих бобів. Це щільний, ароматний продукт, який чудово замінює м’ясо у вегетаріанському раціоні.

Користь:

Багатий на білок і вітаміни групи B

Полегшує засвоєння сої

Містить пребіотики, які живлять корисну мікрофлору

Покращує чутливість до інсуліну

Комбуча

Це злегка газований напій на основі ферментованого чаю та цукру. Він містить корисні бактерії та дріжджі (SCOBY), а також потужні поліфеноли з зеленого чи чорного чаю.

Користь:

Має антиоксидантну дію

Покращує стан шкіри

Підтримує обмін речовин

Освіжає та тонізує

Місо

Місо-паста — це основа багатьох японських супів, виготовлена з ферментованих соєвих бобів, рису чи ячменю з використанням культури коджі.

Користь:

Забезпечує організм амінокислотами

Сприяє роботі щитоподібної залози (завдяки йоду)

Покращує травлення

Має антибактеріальну дію

Йогурт (з живими культурами)

Йогурт — це класичний приклад ферментованого продукту. Важливо обирати натуральний йогурт без доданого цукру та з написом «живі активні культури».

Користь:

Покращує травлення

Підтримує гормональний баланс

Сприяє м’язовому тонусу завдяки білку

Підвищує настрій (вміст триптофану)

Сир кисломолочний

М’який кремовий сир, часто недооцінений, але дуже поживний продукт. Обирайте варіанти з живими культурами, які не проходили термічного оброблення.

Користь:

Високий вміст кальцію та білка

Легко засвоюється

Добре поєднується з фруктами, ягодами чи зеленню

Ідеальний для сніданку чи перекусу

Лабне

Це близькосхідна варіація йогуртового сиру з оксамитовою текстурою. Має кислувато-солонкуватий смак і високу поживність.

Користь:

Забезпечує білками та пробіотиками

Сприяє ситості

Покращує перетравлення важких страв

Відновлює баланс мікрофлори після приймання антибіотиків

Пахта

Справжня, традиційна пахта — побічний продукт під час збивання вершків на масло — є чудовим джерелом пробіотичних культур.

Користь:

Зменшує запалення

Покращує метаболізм

Допомагає під час печії

Ідеально підходить для смузі, соусів і випічки

Ферментовані соління (кислі огірки)

Справжні ферментовані огірки не містять оцту, а проходять процес лактоферментації. Вони повинні зберігатися у холодильнику та мати на етикетці згадку про «живі культури».

Користь:

Відновлюють мікрофлору після стресу чи дієт

Покращують апетит

Регулюють кислотність шлунка

Сприяють очищенню організму

Скільки ферментованих продуктів потрібно їсти

Краще розпочинати з 1–2 порцій ферментованих продуктів на день і поступово збільшувати кількість до 3–4 порцій щодня, щоб побачити максимальний ефект. Наприклад, кефір на сніданок, салат із кімчі на обід, ложка місо у соусі до вечері та йогурт як перекус — простий план на день.

Ваш кишківник — це невидимий центр керування здоров’ям і ферментовані продукти — це як паливо для нього. Вони не тільки покращують травлення, а й впливають на стан шкіри, волосся, настрій, витривалість і навіть здатність організму боротися зі старінням. Тож нехай пробіотики стануть вашими новими найкращими друзями і ви дуже скоро помітите зміни.