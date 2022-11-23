Топ-15 продуктів для зміцнення імунної системи

Сезон застуд у самому розпалі. Коли на вулиці холодно, а вдома та в офісі недостатньо тепло, дуже важливо підтримати свій імунітет на належному рівні. Хворіти зараз вкрай небажано.

За різними даними, у дітей буває до восьми застуд на рік, а у дорослих у середньому від двох до трьох, і у всіх нас на 80 відсотків більше шансів захворіти на них у зимові місяці, повідомляє The Sun і пропонує переглянути свій раціон на користь здоровіших. та корисних для зміцнення імунітету продуктів.

Яблука

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Яблука містять пребіотики та антиоксиданти, які є натуральними молекулами, що допомагають боротися зі шкідливими вільними радикалами в нашому організмі, які атакують клітини і призводять до хвороб.

Чорний шоколад

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Чорний шоколад містить цинк та антиоксиданти та допомагає активувати Т-клітини, які є невід'ємною частиною боєздатної імунної системи.

Часник

Часник століттями використовувався зміцнення організму. Він містить сполуки, які допомагають імунній системі боротися зі шкідливими загарбниками, відомими як патогени, і, як кажуть, має потужні антибіотичні властивості.

Трави

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Розмарин, базилік і чебрець, наприклад, мають антиоксидантні та протизапальні властивості, і ви можете використовувати кілька трав одночасно за один прийом їжі.

Халапеньо

Перець халапеньо дасть вам вітаміни А та С та каротин, який допомагає боротися з пошкодженням клітин. Багато переваг халапеньо для здоров'я пов'язані зі з'єднанням під назвою капсаїцин, яке робить його пряним.

Ківі

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Ківі багаті на вітамін С, вони, як вважають, збільшують вироблення лейкоцитів, життєво важливих для боротьби з інфекціями. Ківі середнього розміру містить понад 50 відсотків рекомендованої добової норми вітаміну С.

Сочевиця

Сочевиця — це джерело рослинного білка, вона також багата на клітковину, вітаміни і мінерали, які підтримують як здоров'я кишечника, так і імунітет, і сприяють щоденному споживанню клітковини, що рекомендується, в 30 г.

Горіхи

Горіхи є чудовим джерелом клітковини, корисних мононенасичених жирів, безлічі необхідних вітамінів та мінералів, а також рослинного білка. Вони є гарною альтернативою переробленим, насиченим цукром закускам, які негативно впливають на здоров'я нашого кишківника та рівень імунітету.

Горох

Горох містить розчинну клітковину та антиоксиданти, які життєво важливі для сильної імунної системи.

Кіноа

Кіно містить дуже важливу пребіотичну клітковину і всі дев'ять незамінних амінокислот (будівельних блоків білка), які наш організм не може виробляти самостійно.

Кунжут

Насіння кунжуту повне незамінного мінералу селену, який має вирішальне значення для імунної функції та бере участь у виробленні антитіл.

Помідори

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Томати містять поліфенол лікопін — потужна рослинна сполука, яка благотворно впливає на імунітет завдяки своїм антиоксидантним властивостям.

Локшина удон

Ця локшина містить безліч необхідних вітамінів та мінералів, у тому числі цинк, залізо, мідь, фолієву кислоту, магній та кілька вітамінів групи В.

Цільнозернові

Ці складні вуглеводи, у тому числі овес, цільнозернове борошно, лобода і коричневий рис, багаті на клітковину і містять життєво важливі вітаміни, мінерали і фітонутрієнти (потужні рослинні сполуки).

Йогурт

Живий натуральний йогурт — один із найкращих продуктів для здоров'я кишечника, оскільки він ферментований і містить живі культури. Це хороші бактерії, які допомагають зміцнити та збалансувати імунну систему.

Додаючи до раціону всі ці продукти, важливо дотримуватись рекомендованої добової норми — дуже багато корисних речовин може придушити вашу імунну відповідь і призвести до небажаних негативних побічних ефектів.

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