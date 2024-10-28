Топ-3 фізичні вправи для розслаблення всього організму

Рух — це не лише спосіб схуднути чи привести себе у форму, це фундамент нашого існування та ми рухаємося не лише для підтримки фізичної форми, але й для збереження емоційного балансу.

Коли ми уявляємо фізичні вправи, найчастіше на думку спадають тренажерні зали, важкі навантаження та активні тренування. Багато хто сприймає фізичну активність як обов’язок або навіть покарання. На сторінці Ascent Strength+Embodiment розповіли, що рух — це шлях до кращого розуміння себе, вираження емоцій та побудови довірливих стосунків із власним тілом.

Відскок

Ця вправа проста та неймовірно корисна для зняття напруги та заспокоєння нервової системи. Почніть легенько стрибати на місці, розслабивши плечі та руки, щоб вони могли вільно рухатися. У процесі такого "відскоку" ваше тіло м’яко розхитується, а руки та плечі ніби йдуть у "вільний політ". Відскок допомагає вивільнити накопичену енергію, розслабляє м'язи та сприяє гармонізації нервової системи.

Користь:

Знімає фізичну та психічну напругу

Поліпшує кровообіг

Заспокоює нервову систему та покращує настрій

"Мавпячі руки"

Для виконання цієї вправи встаньте прямо, розставивши ноги на ширині плечей. Підіймати руки вгору та вниз у спокійному ритмі, ніби пружинячи у колінах, розслабляючи руки кожного разу, коли опускаєте їх. Ця вправа розслабляє м’язи та активізує дренаж лімфи, що сприяє нейролімфатичному очищенню. Вона також допомагає впоратися з відчуттям втоми та підвищує загальний тонус.

Користь:

Покращує лімфодренаж

Розслабляє м'язи верхньої частини тіла

Стимулює нервову систему та знімає відчуття втоми

Постукування по тілу

Ця вправа активізує кровообіг і стимулює нервову систему, сприяє загальному розслабленню організму. Почніть з легких постукувань по руках, грудях і шиї, поступово переходячи до інших частин тіла. Такі постукування не лише покращують циркуляцію крові, але й допомагають "вивільнити" м’язову напругу, що накопичується у тілі протягом дня. Крім того, ця вправа підходить як для швидкого зняття стресу, так і для підготовки до активніших фізичних вправ.

Користь:

Підсилює кровообіг

Знімає м’язову напругу

Покращує емоційний стан і знімає стрес

Наше життя насичене стресами та часом фізична активність може перетворитися на додатковий небажаний тиск на організм. Ці вправи створені для того, щоб розслабитися та відчути гармонію з собою. Такі рухи допомагають побудувати глибші стосунки зі своїм тілом і змушують відчути себе сильним і непереможним.

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