Топ-5 корисного насіння для жіночого здоров'я: розповідає нутриціологиня

Ми багато знаємо про користь фруктів та овочів, і надзвичайно рідко замислюємось над користю насіння, яке також має бути в нашому раціоні, адже містить багато корисних речовин для нашого організму.

Зазвичай, ми звикли, що з насіння робиться олія, яку ми хоч трошки, а вживаємо у їжу, і проходимо повз нього у магазині, чи на базарі. І це велика помилка, каже нутриціологиня sandra.raww.

Наш раціон варто урізноманітнити насінням і навчитися його правильно вживати, адже це скарбниця корисних вітамінів та елементів. І це набагато краще та корисніше, ніж пити таблетовані вітаміни, чи бади. Але одразу звернемо вашу увагу, що занадто - то не здраво, тому як і у випадку з певними вітамінізованими харчовими продуктами, перед вживанням, на постійній основі, будь-якого насіння, варто проконсультуватися з лікарем і за потреби здати необхідні аналізи.

А зараз, розкажемо вам в чому ж полягає користь насіння для жіночого здоров’я:

Насіння гарбуза – багате залізом (9 мг на 100 г) та магнієм (від 600 мг на 100 г), гарне джерело вітамінів групи B, L-триптофан (серотонін, мелатонін) Кунжут – гарне джерело міді, фосфору, магнію та цинку, містить лігнани (антиоксидантні властивості) Насіння льону – позитивний плив на систему травлення та детоксикацію, Омега-3, джерело міді, марганцю, магнію, заліза та цинку Насіння чіа – топ джерело кальцію, заліза, міді, марганцю та селену, антиоксидант, Омега-3 Соняшникове насіння – топ джерело вітамінів Е та B6, селену та міді, містить фітостерини (позитивний вплив на шкіру)

Насіння льону / Фото: Credits

Звичайно, просто так жувати насіння може бути несмачно, та й не завжди зручно, тому, автор відео пропонує наступні варіанти його використання:

Насіння чіа - смузі, пудинг, додавання в панкейки та каші, хліб, печиво.

Насіння кунжуту - салат, хліб, каші, печиво, перемалювання;

Насіння льону - замочити льон у воді, а потім додавати в смузі. Якщо ви не п’єте смузі, можна змолоти насіння одразу перед використанням і додати у салат, чи кашу. Вимочувати насіння корисно, та не завжди зручно, адже після його треба висушити при низькій температурі в духовій шафі

Насіння гарбуза та соняшника - салати, хліб і дуже смачно робити на їх основі соуси з додаванням зелені.



Також, Олександра пропонує певну схему для укріплення жіночого здоров’я:



Є цикл - с 1 дня циклу/ немає циклу - починати з молодика.

1-14 день - насіння льону + насіння гарбуза;

15-28 день - насіння соняшника + кунжут.

Зверніть увагу, що замочувати насіння треба від 8 до 12 годин, а також не зберігати його замоченим понад 12 годин, через ризик утворення токсичної плісняви. Зберігати після подрібнення будь-яке насіння можна не більше 4 днів у холодильнику, в герметичному скляному контейнері. Автор зазначає, що для кожної жінки обов’язково вживання насіння не менше 1 ч.л.

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