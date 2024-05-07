Топ-5 причин дбати про гормональне здоровʼя: розповідає ендокринологиня

Гормони відіграють важливу роль у вашому загальному здоров’ї, як наслідок, існує широкий спектр ознак і симптомів, які можуть сигналізувати про гормональний дисбаланс. Ці ознаки або симптоми залежатимуть від того, які гормони чи залози не працюють належним чином саме у вас.

Гормони - це потужні хімічні речовини, що виробляються в залозах внутрішньої секреції, рухаються по кровотоку, повідомляючи тканинам і органам, що робити. За їх допомогою контролюється багато основних процесів вашого тіла.

Коли у вас гормональний дисбаланс, навіть незначні зміни, тобто, якихось гормонів багато чи замало, це може призвести до серйозних наслідків для всього організму. Подумайте про гормони, як про рецепт торта. Занадто багато або занадто мало будь-якого одного інгредієнта впливає на кінцевий продукт. Деякі рівні гормонів коливаються протягом життя і можуть бути просто результатом природного старіння. Але інші зміни відбуваються, коли ваші ендокринні залози неправильно працюють.

На своїй сторінці лікар-ендокринолог Євгенія Рогальська поділилась важливою інформацію, чому варто звертати увагу та систематично здавати аналізи на гормони, і що ж може статися с нашим організмом, якщо щось йде не по плану.

Топ-5 причин, чому варто дбати про гормональне здоров’я:

Зовнішність: Гормональний дисбаланс впливає на стан шкіри, волосся та нігтів, що відображається на зовнішньому вигляді та самопочутті людини. Акне, випадіння волосся - основні супутники цієї проблеми.

Вага та фігура: Гормональні порушення можуть спричинити зміни в апетиті та метаболізмі, що впливає на набір ваги та форму тіла.

Емоційний стан і настрій: Дисбаланс гормонів може викликати емоційну нестабільність, тривогу, апатію або навіть депресію.

Репродуктивне здоров’я: Гормональні зміни можуть впливати на функцію репродуктивної системи, включаючи циклічність місячних, фертильність та сексуальне задоволення.

Енергія і життєва сила: Нормальний рівень гормонів допомагає підтримувати високий рівень енергії, покращує сон та загальний тонус організму.



Як же піклуватися про гормони?



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- Ходіть до лікарів!

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