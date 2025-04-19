Топ-5 причин їсти більше бананів / © Associated Press

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Часто його несправедливо оминають, вважаючи надто калорійним або надто солодким. Але варто лише заглибитися у властивості бананів, щоб зрозуміти — це справжнє джерело вітамінів, енергії та натуральної краси.

Видання Real Simple розповіло про п’ять основних причин додати банани у свій щоденний раціон, а також поділилося простими та смачними ідеями, як включити їх у меню.

Банани прискорюють метаболізм і підтримують здорове травлення

Банани багаті на розчинну клітковину, яка діє наче губка: вона вбирає вологу, набухає у шлунку та забезпечує тривале відчуття ситості. Клітковина сприяє повільнішому всмоктуванню цукру, покращує перистальтику кишківника та допомагає регулювати рівень глюкози у крові. А ще — виводить зайвий жир та токсини з організму.

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Порада: щоб клітковина виконувала свої функції, не забувайте про воду — пийте щонайменше 1,5–2 л на день. Також обирайте стиглі банани — вони містять більше клітковини та менше крохмалю, ніж зеленуваті.

Це справжній енергетичний заряд — ідеальний перед тренуванням

У середньому один банан містить близько 30 г вуглеводів, які швидко засвоюються організмом. Саме тому цей фрукт — улюбленець спортсменів. Він дає миттєву енергію, підвищує витривалість, допомагає уникнути втоми та навіть зменшує ризик м’язових спазмів після фізичних навантажень завдяки високому вмісту калію.

Перед тренуванням з’їжте банан або додайте його до смузі — це забезпечить вас силою та покращить відновлення після вправ.

Джерело вітамінів групи B — для краси та нервової системи

Банани містять значну кількість вітаміну B6, який необхідний для правильного обміну речовин, функціонування мозку, стабільності нервової системи, а також для синтезу серотоніну — гормону гарного настрою.

Один середній банан забезпечує до 20% добової норми цього вітаміну. А ще він позитивно впливає на стан шкіри — зменшує сухість, сприяє загоєнню та покращує її тонус.

Калій для серця, гідратації та зниження тиску

У 100 г банана міститься близько 375 мг калію — мінералу, необхідного для серцевого ритму, нормалізації артеріального тиску, водно-сольового балансу та роботи м’язів. Достатній рівень калію зменшує ризик гіпертонії, а також утримує рідину у клітинах і запобігає зневодненню.

Банани — чудовий варіант для тих, хто активно пітніє влітку чи займається спортом.

Доступність, безпечність і універсальність у приготуванні

Банани — один з найдоступніших фруктів на ринку. І навіть якщо вони не органічні, їхня щільна шкірка захищає їстівну частину від пестицидів. Це дозволяє безпечно купувати звичайні, неорганічні банани.

А ще — це надзвичайно універсальний продукт: від сніданку до десерту, він ідеально поєднується з крупами, молочними продуктами, хлібом, горіхами та навіть овочами.

Смачні способи їсти більше бананів

Бананова вівсянка (на ніч)

У банку змішайте:

Вівсяні пластівці 1 склянку

Мигдалеве молоко ¾ склянки

Банан ½ шт.

Насіння льону 1 ч. л

Кориця ½ ч. л

Залиште на ніч у холодильнику. Вранці — готовий сніданок!

Бананово-горіховий тост

Підсушіть цільнозерновий хліб, намажте арахісовим або мигдалевим маслом і викладіть зверху скибочки банана. Додайте щіпку кориці чи меду.

Смузі «Зелена енергія»

Збийте в блендері:

Банан 1 шт.

Шпинат 1 склянку

Капуста Кейл ½ склянки

Вівсяне молоко ½ склянки

Кориця 1 ч. л

Насіння коноплі 1 ст. л

Мигдалеве масло ½ ст. л

Заміна масла у випічці

Пюре з банана можна використовувати замість вершкового масла чи олії у рецептах печива, мафінів чи панкейків. Це зробить десерти не лише смачними, а й кориснішими.

Банани — це більше, ніж просто фрукт на перекус. Вони можуть стати надійним союзником у підтримці здоров’я, краси та енергії. Доступні, смачні, багаті на поживні речовини — вони заслуговують на гідне місце у вашому раціоні. І головне — їсти банани просто приємно, а це вже чимала користь для настрою.