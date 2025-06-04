Топ-6 вправ із гантелями, які полегшать ваше тренування у залі / © Credits

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Вони універсальні, прості у використанні, доступні практично у кожному залі та чудово підходять як для новачків, так і для досвідчених фітнес-ентузіасток. Якщо у вас обмаль часу чи всі тренажери зайняті, видання Woman And Home розповіло про ідеальний план із вправ для зміцнення всього тіла.

Румунська станова тяга з гантелями

Цільові м’язи: сідниці, підколінні сухожилля, поперек

Як виконувати:

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Візьміть гантелі в обидві руки, станьте прямо, стопи — на ширині плечей. Тримайте спину прямою, повільно відводьте таз назад і опускайте корпус вперед і ковзайте гантелями вздовж ніг. Зупиніться, коли відчуєте натяг у задній частині стегон і повільно поверніться у вихідне положення.

Порада: не округлюйте спину. Напруга має бути у ногах, а не у попереку.

Жим гантелей на похилій лаві

Цільові м’язи: верхня частина грудей, передні дельти, трицепси

Як виконувати:

Сядьте на лаву, нахилену під кутом 45°, гантелі — на стегнах. Ляжте, підніміть гантелі вгору. Опускайте їх до рівня грудей, зберігайте контроль і стабільність. Виштовхніть гантелі вгору, але не змахуйте руками.

Порада: тримайте лопатки зведеними протягом усього підходу.

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Присідання з гантелею у позиції келиха з піднятими п’ятами

Цільові м’язи: квадрицепси, сідниці, кора

Як виконувати:

Встаньте на клини чи диски та тримайте одну гантель перед грудьми. Опускайтесь у глибокий присід, тримайте груди піднятими та спину прямою. Поверніться у вихідне положення, напружуйте ноги та сідниці.

Порада: підняті п’яти дозволяють краще опуститись у глибокий присід — особливо для тих, у кого обмежена рухливість гомілковостопного суглоба.

Підйом гантелей на біцепс у сидячому положенні

Цільові м’язи: біцепси

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Як виконувати:

Сядьте на лаву, тримайте гантелі знизу хватом. Підтягуйте гантелі до плечей, але не рухайте плечима. Повільно опустіть назад.

Порада: зосередьтеся на стисканні біцепсів у верхній точці. Не розхитуйте корпусом.

Присідання з гантелями у розігнутому положенні (випади назад)

Цільові м’язи: ноги, сідниці, баланс

Як виконувати:

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Встаньте з гантелями у руках. Зробіть крок назад, опустіться у глибокий випад. Поверніться у вихідне положення та напружуйте передню ногу.

Порада: відведення ноги назад краще стабілізує рух, особливо з вагою.

Тяга гантелей лежачи на лавці грудьми вниз

Цільові м’язи: верхня частина спини, ромбоподібні м’язи, трапеції

Як виконувати:

Ляжте на похилу лаву обличчям вниз, ноги зігнуті, гантелі — у руках. Потягніть гантелі до себе, зводячи лопатки. Контрольовано опустіть назад.

Порада: ця вправа допомагає тримати хребет у безпечному положенні та ізолювати спинні м’язи.

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Чи можна з гантелями наростити мʼязи

Для багатьох жінок саме гантелі стають ключем до ефективного силового тренування. Але важливо дотримуватись 4 основних принципів:

Прогресивне навантаження. Збільшуйте вагу, кількість підходів або зменшуйте час відпочинку.

Складні вправи. Обирайте рухи, які залучають кілька груп м’язів.

Частота. Тренуйтесь хоча б 3 рази на тиждень для помітного результату.

Час під напругою. Виконуйте повтори повільніше, утримуйте м’язи у напрузі довше.

Тренування з гантелями — це простий, доступний та ефективний спосіб зміцнити тіло, не витрачати години на кардіо чи складні комплекси. Варто лише приділити 30–40 хв кілька разів на тиждень і ви відчуєте різницю: тіло стане сильнішим, постава покращиться, а енергії побільшає.