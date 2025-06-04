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- Здоровий спосіб життя
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Топ-6 вправ із гантелями, які полегшать ваше тренування у залі
Гантелі — це ваші найкращі союзники у тренажерному залі.
Вони універсальні, прості у використанні, доступні практично у кожному залі та чудово підходять як для новачків, так і для досвідчених фітнес-ентузіасток. Якщо у вас обмаль часу чи всі тренажери зайняті, видання Woman And Home розповіло про ідеальний план із вправ для зміцнення всього тіла.
Румунська станова тяга з гантелями
Цільові м’язи: сідниці, підколінні сухожилля, поперек
Як виконувати:
Візьміть гантелі в обидві руки, станьте прямо, стопи — на ширині плечей.
Тримайте спину прямою, повільно відводьте таз назад і опускайте корпус вперед і ковзайте гантелями вздовж ніг.
Зупиніться, коли відчуєте натяг у задній частині стегон і повільно поверніться у вихідне положення.
Порада: не округлюйте спину. Напруга має бути у ногах, а не у попереку.
Жим гантелей на похилій лаві
Цільові м’язи: верхня частина грудей, передні дельти, трицепси
Як виконувати:
Сядьте на лаву, нахилену під кутом 45°, гантелі — на стегнах.
Ляжте, підніміть гантелі вгору. Опускайте їх до рівня грудей, зберігайте контроль і стабільність.
Виштовхніть гантелі вгору, але не змахуйте руками.
Порада: тримайте лопатки зведеними протягом усього підходу.
Присідання з гантелею у позиції келиха з піднятими п’ятами
Цільові м’язи: квадрицепси, сідниці, кора
Як виконувати:
Встаньте на клини чи диски та тримайте одну гантель перед грудьми.
Опускайтесь у глибокий присід, тримайте груди піднятими та спину прямою.
Поверніться у вихідне положення, напружуйте ноги та сідниці.
Порада: підняті п’яти дозволяють краще опуститись у глибокий присід — особливо для тих, у кого обмежена рухливість гомілковостопного суглоба.
Підйом гантелей на біцепс у сидячому положенні
Цільові м’язи: біцепси
Як виконувати:
Сядьте на лаву, тримайте гантелі знизу хватом.
Підтягуйте гантелі до плечей, але не рухайте плечима.
Повільно опустіть назад.
Порада: зосередьтеся на стисканні біцепсів у верхній точці. Не розхитуйте корпусом.
Присідання з гантелями у розігнутому положенні (випади назад)
Цільові м’язи: ноги, сідниці, баланс
Як виконувати:
Встаньте з гантелями у руках.
Зробіть крок назад, опустіться у глибокий випад.
Поверніться у вихідне положення та напружуйте передню ногу.
Порада: відведення ноги назад краще стабілізує рух, особливо з вагою.
Тяга гантелей лежачи на лавці грудьми вниз
Цільові м’язи: верхня частина спини, ромбоподібні м’язи, трапеції
Як виконувати:
Ляжте на похилу лаву обличчям вниз, ноги зігнуті, гантелі — у руках.
Потягніть гантелі до себе, зводячи лопатки.
Контрольовано опустіть назад.
Порада: ця вправа допомагає тримати хребет у безпечному положенні та ізолювати спинні м’язи.
Чи можна з гантелями наростити мʼязи
Для багатьох жінок саме гантелі стають ключем до ефективного силового тренування. Але важливо дотримуватись 4 основних принципів:
Прогресивне навантаження. Збільшуйте вагу, кількість підходів або зменшуйте час відпочинку.
Складні вправи. Обирайте рухи, які залучають кілька груп м’язів.
Частота. Тренуйтесь хоча б 3 рази на тиждень для помітного результату.
Час під напругою. Виконуйте повтори повільніше, утримуйте м’язи у напрузі довше.
Тренування з гантелями — це простий, доступний та ефективний спосіб зміцнити тіло, не витрачати години на кардіо чи складні комплекси. Варто лише приділити 30–40 хв кілька разів на тиждень і ви відчуєте різницю: тіло стане сильнішим, постава покращиться, а енергії побільшає.