Топ-7 корисних щоденних звичок для здоровʼя та міцності зубів і ясен / © Credits

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Навіть сьогодні проблеми із зубами залишаються надзвичайно поширеними, тож видання The Washington Post розповіло, чому щоденні звички для догляду за зубами важливіші, ніж здається на перший погляд. Адже кожен п’ятий дорослий віком від 20 до 64 років має щонайменше один нелікований карієс

Причин чимало. Для когось стоматологічне лікування є надто дорогим. Не менш важливий фактор — страх. Понад 70% людей зізнаються, що відчувають тривогу перед стоматологічним кріслом, а понад чверть мають серйозний страх перед лікуванням зубів. Майже третина таких пацієнтів взагалі уникає стоматологічної допомоги. Проте здоров’я ротової порожнини — не лише про зуби, воно може бути тісно пов’язане із загальним станом організму.

Здоров’я зубів впливає на весь організм

За останні роки науковці виявили зв’язок між проблемами ротової порожнини та низкою інших захворювань. Серед них:

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депресія

ревматоїдний артрит

астма

цукровий діабет ІІ типу

деменція

В одному масштабному дослідженні за участю понад 5000 людей старшого віку вчені зафіксували, що гіршим був стан зубів і ясен, то вищим виявлявся ризик смерті від будь-яких причин протягом наступних 15 років.

Щоправда, фахівці поки не можуть стверджувати, що саме проблеми із зубами викликають ці захворювання. Стоматологиня та представниця Американської стоматологічної асоціації Ада Купер пояснює, що наразі існують лише наукові гіпотези.

Одна з них пов’язана із запаленням. Карієс та хвороби ясен супроводжуються запальними процесами у ротовій порожнині, які потенційно можуть впливати на весь організм через кровоносну систему.

Інша теорія припускає, що бактерії з рота можуть потрапляти у кровотік та впливати на роботу інших органів.

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Зв’язки, які працюють у два боки

Особливо цікавим є взаємозв’язок між здоров’ям зубів та діабетом. Погано контрольований цукровий діабет підвищує ризик інфекцій ротової порожнини, а захворювання ясен, своєю чергою, можуть ускладнювати контроль рівня цукру у крові.

Схожа ситуація спостерігається і з ревматоїдним артритом. Дослідники припускають, що певні запальні механізми та реакції імунної системи можуть бути спільними як для хвороб суглобів, так і для захворювань ясен. Однак остаточних відповідей наука поки не має.

Інколи причиною зв’язку можуть бути зовсім інші фактори. Наприклад, куріння підвищує ризик як серцево-судинних захворювань, так і проблем із зубами. У такому випадку спільною причиною є саме шкідлива звичка, а не безпосередньо стан ротової порожнини.

Спільне між депресією та зубами

На перший погляд, цей зв’язок здається несподіваним, але він також має пояснення. Люди з депресією рідше відвідують стоматолога, а це збільшує ризик карієсу та інших захворювань зубів. Крім того, депресивні стани часто супроводжуються підвищеним споживанням цукру, курінням і зниженням мотивації до регулярного догляду за собою.

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Свою роль можуть відігравати й антидепресанти, бо деякі препарати зменшують вироблення слини, а це підвищує ризик розвитку карієсу.

Водночас хронічний зубний біль, втрата зубів або незадоволеність власною усмішкою можуть негативно впливати на самооцінку та психологічний стан людини.

Щоденні звички для здорових зубів

Не пропускайте профілактичні огляди. Навіть якщо нічого не болить, стоматологи радять регулярно проходити огляд. Багато проблем на ранніх стадіях не викликають дискомфорту, але значно легше та дешевше лікуються.

Дотримуйтеся щоденної гігієни. Регулярне чищення зубів і догляд за яснами залишаються основою здорової усмішки.

Пийте більше води. Звичайна вода допомагає очищати ротову порожнину та підтримує природне вироблення слини, яка захищає зуби від карієсу.

Контролюйте споживання цукру. Надлишок солодощів створює сприятливі умови для розвитку бактерій, які руйнують емаль.

Відмовтеся від куріння. Це одна з найкращих інвестицій не лише у здоров’я зубів, а й у здоров’я всього організму.

Слідкуйте за хронічними захворюваннями. Особливо якщо йдеться про діабет, який безпосередньо впливає на стан ясен та слизової оболонки рота.

Не ігноруйте дискомфорт. Чутливість зубів, кровоточивість ясен або неприємний запах із рота — привід якомога раніше звернутися до спеціаліста.

Дорога стоматологія

Фінансові труднощі не повинні ставати причиною повної відмови від лікування. У багатьох країнах працюють стоматологічні факультети, благодійні програми, громадські клініки та спеціальні програми лояльності, які допомагають отримати необхідну допомогу за нижчою вартістю. Також деякі стоматологічні клініки пропонують програми, які дозволяють оплачувати профілактичні процедури за фіксованою річною вартістю.

Догляд за зубами давно перестав бути лише питанням красивої усмішки. Сьогодні стоматологи дедалі частіше говорять про здоров’я ротової порожнини як про важливу частину загального добробуту організму. Регулярні огляди, достатня кількість води, уважне ставлення до свого самопочуття та прості щоденні звички можуть стати внеском не лише у здорові зуби, а й у якість життя загалом.

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