Топ-7 суперфудів, які варто їсти для здорової імунної системи / © Associated Press

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І хоча існує безліч вітамінних комплексів, найефективніший шлях до зміцнення імунітету — це правильне харчування. Адже саме з продуктів організм отримує більшість речовин, необхідних для нормальної роботи імунних клітин. Видання Real Simple розповіло про 7 суперфудів, які допоможуть підтримати здоров’я та зберегти сили у будь-який сезон.

Важливість харчування для імунної системи

Наш організм потребує великої кількості мікро- та макроелементів, антиоксидантів, амінокислот та вітамінів для належної роботи імунної системи. Ці речовини:

активують важливі клітинні реакції,

забезпечують енергією імунні клітини,

борються з вільними радикалами, які послаблюють захист організму.

Харчування має бути різноманітним, збалансованим та максимально натуральним. Особливо важливо зменшити вживання оброблених продуктів із великим вмістом цукру, трансжирів та консервантів. Надлишок таких продуктів не тільки не приносить користі, а й виснажує запаси антиоксидантів організму та провокує хронічне запалення.

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Листова зелень

Шпинат, капуста кейл, швейцарський мангольд, рукола — усі ці зелені овочі буквально переповнені корисними речовинами. Вони містять:

вітамін C — стимулює вироблення лейкоцитів, головних клітин імунітету;

вітамін K — підтримує згортання крові та зміцнює кістки;

бета-каротин — перетворюється в організмі на вітамін А, важливий для роботи слизових оболонок;

фолієву кислоту (вітамін B9) — бере участь у формуванні клітин імунної системи.

Рекомендація: споживайте не менше двох чашок листової зелені щодня. Додавайте її у смузі, салати, супи, омлети, запіканки.

Пробіотичні продукти

Здоров’я кишківника напряму пов’язане з роботою імунної системи. Адже саме в кишківнику мешкає до 70% клітин імунітету.

Продукти, багаті на пробіотики:

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кефір,

йогурт з живими культурами,

кімчі,

темпе,

квашена капуста,

натуральні ферментовані огірки.

Корисні бактерії зміцнюють слизову кишківника, допомагають боротися з патогенами та синтезують додаткові вітаміни (зокрема, деякі групи вітамінів B). Рекомендовано вживати пробіотики 2–3 рази на тиждень.

Цитрусові

Апельсини, грейпфрути, лимони, лайми та мандарини — справжні джерела вітаміну С, який:

посилює вироблення антитіл,

стимулює фагоцитоз (поглинання мікробів імунними клітинами),

зменшує тривалість застуди.

Додавайте цитрусові у воду, салати, смузі, десерти чи просто перекушуйте ними протягом дня.

Ягоди

Полуниця, чорниця, малина, ожина — смачні, ароматні та надзвичайно корисні. Ягоди містять:

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антиоксиданти (антоціани, поліфеноли) — захищають клітини від ушкоджень;

вітамін С;

клітковину — підтримує здорову мікрофлору кишківника.

Регулярне вживання ягід допомагає зміцнювати захисні бар’єри організму. Оптимально — дві порції (по пів чашки) ягід на тиждень.

Білкові продукти

Білок необхідний не лише для м’язів, а й для синтезу антитіл, ферментів та гормонів, які контролюють імунні реакції.

Корисні джерела білка:

куряче філе,

індичка,

риба (переважно біла),

бобові (сочевиця, квасоля, нут),

тофу.

Важливо віддавати перевагу нежирним білковим продуктам, які містять мінімум насичених жирів.

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Батат (солодка картопля)

Батат — джерело бета-каротину, який перетворюється на вітамін А. Він допомагає:

регулювати активність імунних клітин,

підтримувати здоров’я слизових оболонок (першої лінії захисту від інфекцій),

зменшувати запалення.

Одна середня порція запеченого батату забезпечує організм денною нормою вітаміну А.

Зелений чай

Окрім ніжного смаку, зелений чай містить потужний антиоксидант — епігалокатехін галлат (EGCG).

Ця речовина:

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знижує рівень запалення,

нейтралізує вільні радикали,

підтримує здоров’я серця та судин.

Рекомендується випивати 1–2 чашки зеленого чаю на день. Можна споживати як гарячим, так і охолодженим або додавати у смузі.

Не лише харчування

Звичайно, продукти — це лише одна частина сильної імунної системи. Не забувайте також:

спати по 7–8 годин на добу,

регулярно займатися фізичною активністю,

знижувати рівень стресу,

проводити час на свіжому повітрі.

Щоб бути здоровим, активним і витривалим у будь-яку пору року, варто щодня робити ставку на різноманітне, яскраве, сезонне харчування. Ваш організм віддячить вам стабільною роботою імунітету та гарним самопочуттям.