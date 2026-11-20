Риба / © Associated Press

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Те, що ми їмо, впливає не лише на фігуру чи рівень енергії, а й на роботу мозку. Серед продуктів, які цінують дієтологи, — риба. Вона містить омега-3 жирні кислоти, вітаміни B12 і D, селен та магній — нутрієнти, необхідні для нормальної роботи нервової системи, про це розповіло видання Health.

Особливу увагу варто звернути на жирні сорти риби, бо вони забезпечують організм DHA та EPA — двома видами омега-3, які беруть участь у підтримці структури клітин мозку, передачі нервових сигналів і когнітивних функцій.

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Лосось

Лосось вважають одним із найкращих продуктів для підтримки здоров’я мозку. Він багатий на DHA та EPA — жирні кислоти, які допомагають підтримувати нормальну роботу клітин нервової системи та можуть сприяти зменшенню запальних процесів.

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Крім того, лосось містить білок, вітамін D і селен. Останній працює як антиоксидант і допомагає захищати клітини від пошкоджень. Також регулярне споживання риби з уповільнює погіршення пам’яті у старшому віці.

Консервований тунець

Не обов’язково щоразу купувати свіжу рибу, щоб отримати корисні поживні речовини. Консервований тунець — практичний та доступний спосіб додати до раціону омега-3 та вітамін B12. Останній особливо важливий для здоров’я нервових клітин, адже його дефіцит може викликати проблеми пам’яті та когнітивні порушення.

Втім, варто зважати на вид тунця. Світлий тунець зазвичай містить менше ртуті, тому для регулярного споживання це кращий вибір. Водночас важливо дотримуватися рекомендацій щодо безпечної кількості риби з огляду на вміст ртуті.

Райдужна форель

Форель має ніжний смак і містить омега-3 жирні кислоти, зокрема DHA та EPA, проте її перевага — високий вміст вітаміну D. Цей нутрієнт потрібен не тільки для здоров’я кісток, рецептори до нього є в різних ділянках мозку. Також виявлено зв’язок між низьким рівнем вітаміну D та погіршенням когнітивних функцій. Особливо уважними до цього треба бути людям старшого віку.

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Оселедець

Це жирна риба, яка забезпечує організм омега-3, вітаміном B12 і селеном. Вдалий варіант для тих, хто хоче урізноманітнити меню та отримувати важливі нутрієнти з доступних продуктів. Ще одна перевага у тому, що оселедець належить до відносно невеликих риб, тому зазвичай накопичує менше ртуті, ніж великі хижі види.

Сардини

Це справжній концентрат поживних речовин, адже вони містять омега-3, вітаміни B12 і D, а також кальцій, селен, цинк і вітамін Е. Останній має антиоксидантні властивості та допомагає захищати клітини від окисного стресу. Сардини також зазвичай містять небагато ртуті.

Їх зручно додавати до салатів, тостів або подавати з овочами, особливо якщо хочеться швидкого, проте поживного обіду.

Анчоуси

Анчоуси — ще один невеликий вид риби, багатий на омега-3. Крім того, вони містять білок, кальцій, вітамін B12 та залізо. Воно допомагає переносити кисень до мозку та інших органів. Якщо заліза не вистачає, можуть з’являтися втома, труднощі з концентрацією та проблеми з пам’яттю.

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Як і сардини, анчоуси зазвичай мають нижчий вміст ртуті порівняно з багатьма іншими великими видами риби.

Атлантична скумбрія

Скумбрія — ще один поживний варіант для тих, хто дбає про здоров’я мозку. Вона містить омега-3, вітамін B12, селен і магній. Він бере участь у роботі нервової системи та регуляції нервових сигналів. Також може допомагати підтримувати нормальні фізіологічні процеси, пов’язані із запаленням.

Краще надавати перевагу саме атлантичній скумбрії, бо інша може містити значно більше ртуті, тому її рекомендовано уникати.

Підтримка пам’яті та концентрації не обов’язково починається зі складних схем харчування чи дорогих добавок. Іноді достатньо частіше готувати рибу, додавати до тарілки зелень, ягоди, горіхи та обирати простіші та менш оброблені продукти.

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