Топ корисних для здоровʼя круп, які радить вживати ендокринологиня Катерина Толстікова / © Credits

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Лікарка-ендокринологиня Катерина Толстікова поділилася топом своїх улюблених круп, які вона не лише радить, а й щодня вживає сама.

Крупи — це джерело:

складних вуглеводів, які забезпечують стабільну енергію;

рослинного білка, особливо у бобових;

клітковини, яка сприяє здоровому травленню та контролює апетит;

вітамінів групи B, заліза, магнію, цинку — важливих для гормонального балансу, стану шкіри, волосся і настрою.

Лікарка радить вживати каші хоча б раз на день — це допомагає підтримувати здоровий метаболізм, рівень глюкози та насичення.

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1 місце: гречка

Хоча колись лікарка навіть не могла переносити запах гречки, з часом вона відкрила її цінність і полюбила у різних варіантах:

запарена класична гречка;

зелена (непропарена) гречка — багатша на антиоксиданти;

гречка з овочами, грибами, яйцем, навіть у супах.

Користь:

безглютенова,

багата на залізо, магній, білок, флавоноїди (рутин);

покращує кровообіг, зміцнює судини, сприяє рівню енергії та стійкості до стресу.

2 місце: рис

У раціоні Катерини Толстікової — різні види рису: білий, коричневий, дикий.

Користь:

легко засвоюється, не дратує ШКТ,

джерело комплексних вуглеводів,

коричневий рис зберігає клітковину та мінерали,

дикий рис — чемпіон за вмістом антиоксидантів серед злаків.

Рис особливо підходить для жінок із підвищеною кислотністю, проблемами травлення чи після хвороб.

3 місце: пшениця (спельта, булгур, кускус)

Цільна пшениця, особливо у вигляді спельти, має тонкий горіховий смак і високу харчову цінність. Катерина радить додавати її до страв на Різдво чи готувати смачні комбінації з яблуками, родзинками, бананом, маком.

Користь:

містить багато білка, клітковину, мікроелементи,

допомагає регулювати рівень інсуліну,

забезпечує тривале насичення.

Бонус: бобові — не крупи, але варто вживати

Хоча бобові не належать до круп, Катерина Толстікова зазначає, що регулярно вживає сочевицю, нут, квасолю, бо це потужне джерело рослинного білка, заліза та клітковини.

Їх можна готувати у вигляді:

супів,

салатів,

рагу чи навіть пасти (пюре з сочевиці чи квасолі).

Як правильно вводити крупи у раціон

Лікарка радить вживати хоча б одну порцію крупи щодня, а в ідеалі — двічі на день: на сніданок та обід або вечерю. Це можуть бути:

гречка з яйцем або тушкованими овочами;

рис із рибою;

спельта з грибами;

булгур із сиром фета та помідорами;

лобіо з червоної квасолі.

Крупи — це не просто гарнір, а повноцінна основа здорового харчування, особливо для жінок. Вони підтримують гормональний баланс, забезпечують енергію, сприяють нормалізації ваги та зміцненню імунітету.