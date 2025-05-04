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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоровий спосіб життя
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2 хв

Топ корисних для здоровʼя круп, які радить вживати ендокринологиня Катерина Толстікова

У сучасному темпі життя ми часто шукаємо прості, поживні та корисні для здоров’я страви. І ось тут на допомогу приходять звичайні крупи — скарбниці клітковини, вітамінів та енергії.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Топ корисних для здоровʼя круп, які радить вживати ендокринологиня Катерина Толстікова

Топ корисних для здоровʼя круп, які радить вживати ендокринологиня Катерина Толстікова / © Credits

Лікарка-ендокринологиня Катерина Толстікова поділилася топом своїх улюблених круп, які вона не лише радить, а й щодня вживає сама.

Крупи — це джерело:

  • складних вуглеводів, які забезпечують стабільну енергію;

  • рослинного білка, особливо у бобових;

  • клітковини, яка сприяє здоровому травленню та контролює апетит;

  • вітамінів групи B, заліза, магнію, цинку — важливих для гормонального балансу, стану шкіри, волосся і настрою.

Лікарка радить вживати каші хоча б раз на день — це допомагає підтримувати здоровий метаболізм, рівень глюкози та насичення.

1 місце: гречка

Хоча колись лікарка навіть не могла переносити запах гречки, з часом вона відкрила її цінність і полюбила у різних варіантах:

  • запарена класична гречка;

  • зелена (непропарена) гречка — багатша на антиоксиданти;

  • гречка з овочами, грибами, яйцем, навіть у супах.

Користь:

  • безглютенова,

  • багата на залізо, магній, білок, флавоноїди (рутин);

  • покращує кровообіг, зміцнює судини, сприяє рівню енергії та стійкості до стресу.

2 місце: рис

У раціоні Катерини Толстікової — різні види рису: білий, коричневий, дикий.

Користь:

  • легко засвоюється, не дратує ШКТ,

  • джерело комплексних вуглеводів,

  • коричневий рис зберігає клітковину та мінерали,

  • дикий рис — чемпіон за вмістом антиоксидантів серед злаків.

Рис особливо підходить для жінок із підвищеною кислотністю, проблемами травлення чи після хвороб.

3 місце: пшениця (спельта, булгур, кускус)

Цільна пшениця, особливо у вигляді спельти, має тонкий горіховий смак і високу харчову цінність. Катерина радить додавати її до страв на Різдво чи готувати смачні комбінації з яблуками, родзинками, бананом, маком.

Користь:

  • містить багато білка, клітковину, мікроелементи,

  • допомагає регулювати рівень інсуліну,

  • забезпечує тривале насичення.

Бонус: бобові — не крупи, але варто вживати

Хоча бобові не належать до круп, Катерина Толстікова зазначає, що регулярно вживає сочевицю, нут, квасолю, бо це потужне джерело рослинного білка, заліза та клітковини.

Їх можна готувати у вигляді:

  • супів,

  • салатів,

  • рагу чи навіть пасти (пюре з сочевиці чи квасолі).

Як правильно вводити крупи у раціон

Лікарка радить вживати хоча б одну порцію крупи щодня, а в ідеалі — двічі на день: на сніданок та обід або вечерю. Це можуть бути:

  • гречка з яйцем або тушкованими овочами;

  • рис із рибою;

  • спельта з грибами;

  • булгур із сиром фета та помідорами;

  • лобіо з червоної квасолі.

Крупи — це не просто гарнір, а повноцінна основа здорового харчування, особливо для жінок. Вони підтримують гормональний баланс, забезпечують енергію, сприяють нормалізації ваги та зміцненню імунітету.

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