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- Здоровий спосіб життя
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Топ корисних для здоровʼя круп, які радить вживати ендокринологиня Катерина Толстікова
У сучасному темпі життя ми часто шукаємо прості, поживні та корисні для здоров’я страви. І ось тут на допомогу приходять звичайні крупи — скарбниці клітковини, вітамінів та енергії.
Лікарка-ендокринологиня Катерина Толстікова поділилася топом своїх улюблених круп, які вона не лише радить, а й щодня вживає сама.
Крупи — це джерело:
складних вуглеводів, які забезпечують стабільну енергію;
рослинного білка, особливо у бобових;
клітковини, яка сприяє здоровому травленню та контролює апетит;
вітамінів групи B, заліза, магнію, цинку — важливих для гормонального балансу, стану шкіри, волосся і настрою.
Лікарка радить вживати каші хоча б раз на день — це допомагає підтримувати здоровий метаболізм, рівень глюкози та насичення.
1 місце: гречка
Хоча колись лікарка навіть не могла переносити запах гречки, з часом вона відкрила її цінність і полюбила у різних варіантах:
запарена класична гречка;
зелена (непропарена) гречка — багатша на антиоксиданти;
гречка з овочами, грибами, яйцем, навіть у супах.
Користь:
безглютенова,
багата на залізо, магній, білок, флавоноїди (рутин);
покращує кровообіг, зміцнює судини, сприяє рівню енергії та стійкості до стресу.
2 місце: рис
У раціоні Катерини Толстікової — різні види рису: білий, коричневий, дикий.
Користь:
легко засвоюється, не дратує ШКТ,
джерело комплексних вуглеводів,
коричневий рис зберігає клітковину та мінерали,
дикий рис — чемпіон за вмістом антиоксидантів серед злаків.
Рис особливо підходить для жінок із підвищеною кислотністю, проблемами травлення чи після хвороб.
3 місце: пшениця (спельта, булгур, кускус)
Цільна пшениця, особливо у вигляді спельти, має тонкий горіховий смак і високу харчову цінність. Катерина радить додавати її до страв на Різдво чи готувати смачні комбінації з яблуками, родзинками, бананом, маком.
Користь:
містить багато білка, клітковину, мікроелементи,
допомагає регулювати рівень інсуліну,
забезпечує тривале насичення.
Бонус: бобові — не крупи, але варто вживати
Хоча бобові не належать до круп, Катерина Толстікова зазначає, що регулярно вживає сочевицю, нут, квасолю, бо це потужне джерело рослинного білка, заліза та клітковини.
Їх можна готувати у вигляді:
супів,
салатів,
рагу чи навіть пасти (пюре з сочевиці чи квасолі).
Як правильно вводити крупи у раціон
Лікарка радить вживати хоча б одну порцію крупи щодня, а в ідеалі — двічі на день: на сніданок та обід або вечерю. Це можуть бути:
гречка з яйцем або тушкованими овочами;
рис із рибою;
спельта з грибами;
булгур із сиром фета та помідорами;
лобіо з червоної квасолі.
Крупи — це не просто гарнір, а повноцінна основа здорового харчування, особливо для жінок. Вони підтримують гормональний баланс, забезпечують енергію, сприяють нормалізації ваги та зміцненню імунітету.