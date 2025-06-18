Трахома: офтальмолог розповів про рідкісну в Україні інфекцію, яка може призвести до втрати зору

Трахома / © Credits

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Чому виникає трахома, якими симптомами проявляється та як лікується, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Причини і симптоми

Трахома — це хронічне інфекційне захворювання кон’юнктиви з ураженням рогівки на пізніх стадіях, викликане хламідіями. Головним збудником є бактерія Chlamydia trachomatis (серотипи A, B, Ba та C). У нашій країні хворобу діагностують дуже рідко — зазвичай у людей, які повертаються з тропічних чи субтропічних регіонів.

Зараження відбувається:

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за безпосереднього контакту з виділеннями із очей, носа або горла інфікованої людини або дитини через заражені рушники спільного використання, носові хустинки, подушки;

внаслідок недотримання особистої гігієни;

за участю мух, зокрема виду Musca sorbens (базарна муха), які переносять патоген.

На першій, тобто фолікулярній стадії, на внутрішній поверхні верхньої повіки безладно утворюються дрібні фолікули, схожі на зерна проса. Очі червоніють, виникає сльозотеча, свербіж, світлобоязнь. Ці симптоми виникають за 5-14 днів після інфікування.

На запальній стадії повіки набрякають, оскільки починається інтенсивне запалення кон’юнктиви, очі болять. Більшість пацієнтів припускають, що в них кон’юнктивіт або кератит.

На стадії рубцювання на кон’юнктиві з’являються рубці внаслідок «розпадання» фолікулів (хронічне запалення й фіброз), що може спричинити завертання повіки всередину.

На стадії трихіазу вії завертаються і починають рости всередину або у бік ока, що призводить до постійного подразнення, тертя вій, болю та утворення виразок.

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На останній стадії мутнішає рогівка і зір поступово втрачається. Помутніння відбувається внаслідок рубцювання тканин рогівки. У деяких випадках втрата зору є незворотною.

Лікування і профілактика

Для лікування і профілактики Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує використовувати SAFE-підхід:

S (Surgery) — хірургічна корекція трихіазу, під час якої корегують положення повіки, щоб вії не травмували око;

A (Antibiotics) — трахому лікують антибіотиками у вигляді таблеток і мазей, це допомагає знищити бактерію Chlamydia trachomatis;

F (Facial cleanliness) — чистота обличчя: регулярне умивання вранці, ввечері та за потреби, якщо є забруднення, суттєво зменшує поширення інфекції.

На першій стадії розвитку трахоми виникає сльозотеча, але замість прозорих сліз часто виділяється трохи мутнуватий або жовтуватий секрет. На другій стадії гнійні або слизово-гнійні виділення стають більш рясними. Вони можуть накопичуватись між повіками, особливо після сну, створюючи ефект «злипання» очей. Виділення свідчить про те, що захворювання — в активній фазі і людина може інфікувати інших.

E (Environmental improvement) — покращення санітарних умов, що передбачає доступ до чистої води, використання індивідуальних рушників, регулярну зміну наволочок, чистку подушок.

Дуже важливо навчити дітей мити руки з милом під проточною водою після відвідування вбиральні, ігор на вулиці тощо. Хворі на трахому повинні мати окремий рушник, подушку, на якій не спить ніхто, крім них, та регулярно обстежуватися у лікаря.

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За відсутності лікування трахома хронізується, підступно нагадуючи кон’юнктивіт, кератит, блефарит, синдром сухого ока чи алергію. Тому дуже важливо вчасно її діагностувати і правильно пролікувати. За появи будь-яких, навіть найменших порушень, я раджу звертатися до лікаря, не очікуючи дати наступного профілактичного огляду.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!