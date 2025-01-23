Травматична катаракта: офтальмолог розповів, чому вона виникає і до яких ускладнень може призвести

Травматична катаракта виникає після забою ока або отримання проникального поранення гілкою дерева. Це призводить до помутніння кришталика та суттєвого погіршення зору.

Як розпізнати травматичну катаракту та чому вона виникає, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Симптоми травматичної катаракти

Травматична катаракта – порушення цілісності кришталика, через що наша природна лінза втрачає необхідну прозорість і повністю або частково мутніє.

Це призводить до:

появи пелени перед очима та ореолу навколо джерела світла (лампа, ліхтар);

зниження гостроти зору;

двоїння контурів зображень;

тьмяності кольорів;

фотофобії – підвищена чутливість до світла, викликана розсіюванням світлових променів у помутнілому кришталику;

виникнення болю – з’являється у разі супутнього запального процесу або вторинних ускладнень.

Першим дзвіночком розвитку травматичної катаракти є погіршення зору в сутінках, тобто напівтемряві. Водночас в темряві та похмуру погоду людина бачить добре і не відчуває жодних проблем.

Біль та дискомфорт виникають, якщо травматична катаракта ускладнюється, наприклад, глаукомою (відмирання зорового нерва), увеїтом (запалення судинної оболонки ока), вивихом кришталика з його подальшим зміщенням.

Види травматичної катаракти

Найпоширенішим видом травматичної катаракти є механічна. Вона виникає, коли людина отримує травму голови, їй завдають тупого удару в око, наприклад, кулаком. Також сюди відносимо прокол, подряпину чи поріз. Подряпину та прокол можна отримати, наштовхнувшись на гілку дерева. Поріз – під час вибуху, коли уламки скла і меблів розлітаються ударною хвилею.

Також існує:

токсична катаракта – виникає внаслідок інтоксикації важкими металами, лугами, отрутами тощо;

теплова – кришталик пошкоджує інфрачервоне світло або ультрафіолет. Цей вид травматичної катаракти часто діагностують у металургів;

радіаційна – розвивається за разового або багаторазового впливу іонами під час медичних процедур без дотримання правил (комп’ютерна томографія, променева терапія), роботи на промислових об’єктах, зокрема на атомних електростанціях;

катаракта від ураження електричним струмом.

Профілактика та лікування

Лікування травматичної катаракти насамперед залежить від стану кришталика. Інколи застосовують спеціальні краплі, які сповільнюють процес помутніння. Вони покращують обмінні процеси у кришталику і тканинах ока, нормалізують водно-сольовий баланс, пригнічують роботу вільних радикалів. Але краплі не лікують травматичну катаракту і є тимчасовим рішенням.

Інколи пацієнту одразу необхідно провести операцію по заміні природного кришталика на штучний. Найкращим рішенням є факоемульсифікація (ФАКО) – в оці роблять крихітний прокол, через який природний помутнілий кришталик руйнують ультразвуком. Потім частинки кришталика ретельно вимивають, встановлюючи на його місце штучний у згорнутому вигляді. В оці він самостійно розгортається без болю та дискомфорту.

Чому найкращим? Бо око мінімально пошкоджується, а отже, ризик післяопераційних ускладнень (найчастіше – приєднання інфекції) мінімальний. Операція проводиться під місцевим знеболенням. Зір швидко відновлюється, дозволяючи людині повернутися до звичного ритму.

Однак більш правильним рішенням буде щорічно перевіряти зір, навіть якщо вас нічого не турбує. Травматична катаракта зазвичай розвивається досить швидко після травми. Однак у рідкісних випадках вона може розвиватися протягом кількох місяців або навіть років, ускладнюючись глаукомою чи увеїтом.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

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