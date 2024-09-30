Травмування рогівки тушшю: лікар-офтальмолог пояснив, чому треба змивати косметику перед сном

Інколи перед сном таке не хочеться вилазити з-під теплої ковдри в напівдрімотному стані, щоб змити туш. Зрештою, це можна зробити й вранці. Але що відчуватимете вночі ваша рогівка?

Про те, як туш пошкоджує рогівку і до яких проблем із зором може призвести, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Рогівка – це тонкий, прозорий шар, який вкриває очне яблуко. Завдяки їй око має кулясту форму, а зображення навколишньої дійсності формується правильно. Спершу світло потрапляє саме на рогівку, яка його заломлює і пропускає далі. У рогівці немає судин, але вона містить багато нервових закінчень, тому чутлива до найменших подразників. Наприклад, відчуває присутність пилинки чи уламка вії.

Що може відбутися в оці, якщо перед сном не змити туш?

Суха туш легко кришиться і осипається. Уві сні людина перевертається з боку на бік, спить на животі, інстинктивно потирає очі, не контролюючи свої реакції. Таким чином часточки туші потрапляють в око, дряпаючи поверхню рогівки, її епітеліальний шар. Мікроподряпини запускають запальну реакцію і розвиток блефариту, кератиту або кон’юнктивіту. Це стається не завжди, але ймовірність підвищується, якщо туш містить у своєму складі компоненти, які сприяють розвитку подразнення та приєднанню інфекції. Наприклад, синтетичні волокна, ароматизатори, силікони.

Також мікрочастинки туші здатні пошкодити слізну плівку, яка зволожує і захищає рогівку від зовнішніх подразників. Після цього плівка нерівномірно розподілятиметься по поверхні ока. Через це на рогівці утворяться локальні сухі ділянки, які втратять природний захист і стануть більш вразливими до подальших мікротравм.

Ще одна можлива проблема – закорковування мейбомієвих залоз. Це сальні залози, які виробляють мейбум, жирний секрет, що утворює верхній шар слізної плівки. Залози розташовані на краях повік і виконують кілька важливих функцій:

формують захисний бар’єр проти "поганих" бактерій та мікроорганізмів, запобігаючи їхньому розмноженню;

підтримують стабільність слізної плівки, зокрема роблять її більш стійкою до впливу вітру та низького рівня вологи;

зволожують очі, не допускаючи швидкого випаровування водного компоненту слізної плівки.

"Забити" мейбомієві залози можуть синтетичні волокна, віск, олії (особливо рициновою), які накопичуються на віях. Це слугує причиною розвитку синдрому сухого ока та блефариту.

Крім того, глибокі подряпини можуть призвести до утворення виразок на рогівці. Виразка – відкрита запальна рана, яка виникає внаслідок механічного пошкодженя або приєднання інфекцій. Інколи можливий такий варіант: мікрочастинки туші деруть тканини, в які потрапляє інфекція. Вірус може жити у туші, термін придатності якої закінчився. Або потрапляти в рану під час тертя очей брудними руками.

Якщо на місці виразки утворюється рубець, він може блокувати світло, що проходить через рогівку, знижуючи гостроту зору. Якщо виникає нагноєння, структура рогівки, за відсутності своєчасного лікування, може порушитися так сильно, що зір буде неможливо відновити. Симптоми виразки – нав’язливий біль, почервоніння, сльозотеча, відчуття стороннього тіла в очі, зниження або затуманення зору, гнійні виділення.

Також хронічне запалення рогівки або утворення виразки сприяє підвищенню внутрішньоочного тиску і, як наслідок, розвитку глаукоми.

Тому раджу всім дівчатам та жінкам стежити за терміном придатності туші та обов’язково ретельно змивати її перед сном якісними безспиртовими засобами.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

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