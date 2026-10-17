Тренування під час застуди: коли можна, а коли ні

Тренування під час застуди / © Associated Press

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Ви нарешті увійшли у ритм, помітили перші результати та не уявляєте тижня без тренувань, аж раптом — застуда. І тут виникає знайома дилема: залишитися вдома та дати організму відновитися чи все-таки піти в зал, щоб не втратити форму.

За словами лікарки спортивної медицини Гізер Рейні, рішення залежить насамперед від симптомів. Невдале тренування під час хвороби може посилити нездужання, підвищити ризик травм і затягнути одужання. А якщо ви займаєтеся у громадському спортзалі, є ще один нюанс — можливість заразити інших, про це йдеться у матеріалі видання Cleveland Clinic.

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Коли тренування допустиме

Один із простих орієнтирів, який використовують у спортивній медицині, — так зване правило перевірки симптомів «вище шиї». Якщо вас турбують лише нежить або закладеність носа, легка фізична активність зазвичай допустима, якщо ви почуваєтеся достатньо добре. Проте це не привід для інтенсивного кардіо чи силових рекордів.

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Натомість якщо симптоми охоплюють різні системи організму, краще відкласти тренування. Особливо обережними мають бути люди з астмою чи захворюваннями серця.

Від спорту варто відмовитися та за потреби проконсультуватися з лікарем, якщо у вас є:

підвищена температура

ускладнене дихання чи стискання у грудях

нудота, блювання чи діарея

біль у м’язах

виражена втома

Температура — дуже важливий сигнал. Під час гарячки організм і так працює з підвищеним навантаженням, а фізичні вправи можуть посилити зневоднення та ускладнити регуляцію температури тіла. Якщо ви втратили рідину через блювання чи діарею, навантаження також підвищує ризик запаморочення та непритомності.

Які вправи обрати

Якщо симптоми легкі та ви вирішили залишитися активними, зменште інтенсивність тренування щонайменше на 50% від звичного рівня. Головне зараз — не встановлювати рекорди, а дати організму можливість відновлюватися.

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Замість бігу спробуйте спокійну прогулянку, замість звичних важких гантелей — легші ваги, а замість інтенсивного функціонального тренування — м’яку йогу чи вправи на рухливість.

Ще один варіант — активне відновлення. У звичайному тренувальному графіку дні з невеликим навантаженням допомагають м’язам відпочивати та відновлюватися. Під час застуди така пауза може бути особливо доречною.

Однак не змушуйте себе рухатися через силу. Якщо навіть коротка прогулянка здається виснажливою, краще залишитися вдома, відпочити та дати організму необхідні ресурси для одужання.

Як ліки впливають на тренування

Навіть якщо після приймання препаратів вам стало легше, це не завжди означає, що організм готовий до фізичних навантажень.

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Знеболювальні та жарознижувальні засоби можуть приховувати температуру та інші симптоми. Через це легко переоцінити свої сили та зарано повернутися до спорту.

Засоби від закладеності носа у деяких людей можуть тимчасово підвищувати артеріальний тиск і спричиняти прискорене серцебиття. Поєднання цього з фізичним навантаженням потребує обережності.

Інгалятори також можуть впливати на частоту серцевих скорочень, залежно від препарату. Якщо ви приймаєте ліки через хворобу, уточніть у лікаря чи фармацевта, чи безпечно тренуватися та на що звертати увагу.

Коли треба негайно зупинитися

Якщо під час фізичної активності виникли біль у грудях, ускладнене дихання, запаморочення чи відчуття, що ви можете знепритомніти, негайно припиніть вправи. За виражених або раптових симптомів зверніться по невідкладну медичну допомогу.

Якщо ж самопочуття загалом задовільне, але на повноцінне тренування немає сил, не потрібно шукати складних альтернатив. Десятихвилинна прогулянка, легке розтягування чи додаткова година сну можуть бути доречнішими за інтенсивне заняття. Не забувайте й про достатнє пиття, особливо якщо втрачаєте рідину через пітливість, блювання чи діарею.

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