Три літні продукти, які треба їсти, бо вони корисні для очей: пояснює офтальмолог

Три літні продукти, які треба їсти, бо вони корисні для очей / © Credits

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Про користь полуниці, помідорів і шпинату для зорової системи розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Полуниця

Полуниця / © Credits

Ця солодка ароматна ягода містить у своєму складі:

вітамін С — у 100 г свіжої полуниці близько 60 мг аскорбінової кислоти

Вітамін С зміцнює стінки капілярів, зменшує ламкість судин, підтримує прозорість кришталика. Загальна денна норма для жінок — 75 мг, для чоловіків — 90 мг. Але потреба у вітаміні С та інших вітамінах залежить не лише від статі, а й від віку, стану здоров’я та способу життя.

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антоціани

Антоціани мають антиоксидантні властивості, сприяють покращенню контрастної чутливості та стабільності слізної плівки. Наші очі дуже чутливі до оксидативного стресу — порушення балансу між вільними радикалами, які утворюються з кисню, та антиоксидантами. Він призводить до розвитку таких дегенеративних хвороб, як глаукома, катаракта, макулодистрофія тощо.

фолієву кислоту (вітамін В9)

Фолієва кислота важлива для синтезу ДНК, клітинного поділу та кровотворення, опосередковано підтримує здоров’я сітківки.

Шпинат

Шпинат / © Associated Press

У складі шпинату є:

зеаксантин

лютеїн

У кришталику та макулі, тобто центральній частині сітківки, присутні очні каротиноїди — зеаксатин і лютеїн. Вони захищають сітківку від шкідливого синьо-фіолетового світла, діючи як природний фільтр. Нейтралізують вільні радикали, що утворюються внаслідок складних фізіологічних реакцій, і, як наслідок, бережуть око від оксидативного стресу.

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вітамін Е: у 100 г — близько 2 мг

Вітамін Е зберігає цілісність і гнучкість клітинних оболонок, що важливо для тканин, багатих на жирні кислоти, як-от сітківка. Уповільнює вікову дегенерацію жовтої плями (макули). Гарним джерелом цього вітаміну також є горіхи, олія, авокадо, петрушка, мангольд (листовий буряк).

У довготривалій перспективі складники шпинату запобігають катаракті та віковій макулярній дегенерації.

Помідори

Помідори / © lady.tsn.ua

У помідорах містяться:

бета-каротин, який організм самостійно перетворює на вітамін А

Вітамін А захищає рогівку від інфекцій, сприяє виробленню слізної рідини, бере участь в утворенні пігменту родопсину. Завдяки цьому світлочутливому пігменту, який міститься в паличкоподібних клітинах сітківки, ми добре бачимо вночі. Тому «нічна сліпота» часто є однією з перших ознак дефіциту вітаміну А. Гарними джерелами бета-каротину є морква, шпинат, солодкий червоний перець.

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вітамін С

лікопен: у 100 г свіжих помідорів — близько 3–7 мг, у томатній пасті чи соку — близько 15–25 мг

У кришталику весь час відбуваються обмінні процеси. Під дією ультрафіолету, куріння, забруднення утворюються вільні радикали — нестабільні молекули, які відбирають електрон у нормального білка чи ліпіда. Лікопен віддає електрон вільним радикалам, стабілізує їх і не дозволяє руйнувати клітини кришталика. Менше пошкоджених білків — менша ймовірність розвитку катаракти, оскільки вона виникає, зокрема, внаслідок агрегації (злипання) пошкоджених білків кришталика.

Збалансоване харчування не замінює регулярне обстеження в офтальмолога та коректне лікування, але забезпечує організм антиоксидантами, які підтримують роботу зорової системи.

Володимир Мельник

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