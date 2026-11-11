Три неочевидні причини, чому після носіння брекетів зуби знову зміщуються: пояснює ортодонт

Брекети / © Credits

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Однак іноді скупчення вирівняних брекетами зубів зумовлене «пам’яттю» тканин, мезіальним дрейфом і тиском язика на зуби. Як це відбувається і що робити, розповіла лікарка стоматологічної клініки FrankoLab стоматологиня-ортодонтка Марія Симчич.

Причина №1: «пам’ять» тканин

Зуб фіксується в кістці за допомогою періодонта — мікроскопічних зв’язок із тисяч волокон, які з’єднують корінь зуба з кістковою тканиною, утримують його на місці й амортизують навантаження під час жування. Між собою і з яснами зуби теж з’єднані волокнами.

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Брекети змушують ці волокна розтягуватися й змінювати положення, а згодом перебудовуватися. І кістка адаптується до нового положення зуба: з того боку, де на зуб тиснуть, вона розсмоктується, а з протилежного утворюється нова кісткова тканина. Цей процес триває місяцями.

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Після зняття брекетів волокна періодонта і ясен продовжують адаптуватися до нового положення зубів. Поки цього не сталося, вони зберігають залишкову напругу й тягнуть зуби назад, у попереднє положення. Найсильніше це проявляється на зубах, які до лікування були розвернуті навколо своєї осі. «Пам’ять» послаблюється через кілька місяців чи навіть років, коли волокна повністю перебудовуються.

Щоб зуби не повернулися у старе положення, їх фіксують ретейнером — знімною капою або тонким дротом із медичної сталі, приклеєним із внутрішнього боку зубів (незнімний ретейнер).

Іноді незнімний ретейнер частково відклеюється або ламається непомітно для людини, після чого зуби починають «тихо» повертатися у рідне положення. Тому дуже важливо регулярно відвідувати ортодонта, щоб вчасно переклеїти ретейнер. І так само важливо регулярно носити знімну капу: якщо забувати це робити, волокна періодонта тягтимуть зуби назад. Пацієнт може відчути зміщення, за якого капа починає тиснути на зуби або погано сідає на них.

Причина №2: мезіальний дрейф

Протягом життя зуби повільно й непомітно для нас зміщуються в бік передніх зубів. Цей процес називають мезіальним дрейфом.

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Чому дрейф відбувається?

По-перше, зуби не стоять рівно вертикально, а з невеличким нахилом уперед. Коли ми жуємо, верхні зуби тиснуть на нижні. Тиск штовхає зуби і вниз, і вперед.

По-друге, зуби, які стоять поруч в одному ряду, з’єднані між собою дрібними волокнами. Завдяки цьому вони рухаються не поодинці, а всім рядом. Якщо задній зуб зсувається вперед, він «тягне» за собою сусідні.

По-третє, під час жування зуби трохи хитаються в лунках і труться боками об сусідні зуби, поступово стираючись, в результаті чого між ними утворюються крихітні щілини. Але задні зуби постійно зсуваються вперед, у напрямку передніх, і закривають їх.

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Завдяки мезіальному дрейфу, важливому еволюційному механізму, зубний ряд завжди залишається щільним, однак передні зуби скупчуються.

Брекети не зупиняють мезіальний дрейф. Незнімний ретейнер утримує ті зуби, до яких приклеєний, зазвичай — шість передніх. Знімна капа працює, поки її носять. А оскільки дрейф триває все життя, ортодонти часто радять носити ретейнер роками або й постійно.

Причина №3: тиск язика на зуби

Коли ми говоримо, ковтаємо їжу або мовчки дивимося фільм, язик постійно зсередини тисне на зуби, а ззовні — губи і щоки. Зуби стоять там, де ці тиски однакові.

Якщо язик тисне на передні зуби сильніше, ніж губи, зуби поступово нахиляються вперед, до губ. А якщо сильніше тиснуть губи, наприклад, якщо людина має звичку закушувати нижню губу, нижні передні зуби відхиляються всередину, до язика.

Цей тиск слабкий, але значення має не його сила, а постійність.

Найчастіше рівновагу порушує саме язик. У нормі під час ковтання його кінчик упирається в піднебіння, залишаючись трохи позаду верхніх передніх зубів. Але у деяких людей язик упирається в передні зуби або проштовхується між ними. Ковтаємо ми сотні разів на день, тож цей, здавалося б, слабкий тиск постійно штовхає зуби вперед.

Іноді язик впирається у нижні зуби, виштовхуючи вперед саме їх. Це може призводити до появи щілин між нижніми передніми зубами або до перекриття верхніх зубів нижніми.

Також рівновагу порушують дихання ротом, звичка тримати губи розімкненими чи смоктати палець.

У такому разі треба працювати і з ортодонтом, і з ЛОР-спеціалістом, щоб навчитися тримати язик у правильному положенні. Крім зміни положення зубів, появи щілин чи порушення прикусу, неправильне положення язика порушує носіння незнімного ретейнера. Людина постійно зачіпає його язиком, несвідомо підриваючи, через що композит відклеюється.

Марія Симчич

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