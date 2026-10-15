Три прості способи знову заснути, якщо ви прокинулися о третій годині ночі

Жінка в ліжку / © Credits

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Багато людей щоночі прокидаються о третій годині — це одна з найпоширеніших проблем зі сном.

Доктор Амір Хан поділився з Woman&Home трьома простими способами знову заснути, якщо ви прокинулися посеред ночі.

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Пробудження о третій годині ночі — звичне явище для мільйонів жінок. Це відбувається майже незалежно від віку чи умов сну. Головною причиною є стрес, але не переймайтеся: ніхто не радитиме вам просто «менше нервувати перед сном», щоб покращити його якість. Ми всі знаємо, що це не так просто.

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Чому ми прокидаємось о третій годині ночі

У проміжку між другою і четвертою годинами ночі наш організм перебуває в особливій фазі сну. Рівень кортизолу — природного гормону стресу — починає зростати, готуючи тіло до пробудження. Це цілком нормально, але якщо ви вже перебуваєте у стані стресу, тривоги чи виснаження, навіть такої незначної гормональної зміни може бути достатньо, щоб ви прокинулися.

Водночас ваш мозок стає вразливішим. Уночі, особливо в ранні години, рівень цукру в крові може дещо знижуватися. Якщо він падає занадто низько — що ймовірніше, якщо ви вживали алкоголь, пізно вечеряли або перебуваєте в стані хронічного стресу, — організм для компенсації викидає адреналін.

Цей різкий викид, як стверджує лікар, може змусити вас раптово прокинутися з прискореним серцебиттям або відчуттям бадьорості.

О третій годині ночі також менше чинників, які відволікають увагу. Залишаєтеся лише ви та ваші думки, а система реагування мозку на загрози стає активнішою. ​​Мигдалеподібне тіло — ділянка мозку, яка відповідає за обробку страху, — реагує гостріше, коли ми недосипаємо. Тому тривоги, які здаються цілком керованими о 15:00, о 3:00 можуть сприйматися як катастрофа.

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Як зазначає фахівець, важливу роль відіграють і гормони, особливо в період перименопаузи, коли їхній рівень коливається. Зміни рівня естрогену впливають на терморегуляцію, рівень кортизолу та якість сну. Саме тому багато жінок скаржаться на ранні пробудження і поганий сон під час менопаузи.

Якщо ви кілька разів прокинулися о третій ночі, то, ймовірно, почнете перейматися, що це повториться і порушить ваш відпочинок. Саме тоді й виникає замкнене коло. Що більше ви хвилюєтеся через можливе пробудження, тим імовірніше, що ви таки прокинетеся.

Доктор Хан каже, що це цілком поширена проблема. Усі ми проходимо через фази легкого сну кожні 90 хвилин. Проблема не в самому пробудженні, а в тривозі через те, що ви не спите.

Як припинити прокидатися о третій годині ночі

Проблема не в самому пробудженні, а в тривозі через те, що ви не спите. Що більше ви переймаєтеся через це, то ймовірніше, що ви прокинетеся.

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Спокійно дихайте: прокинувшись, не панікуйте та не починайте постійно дивитися на годинник. Виконайте кілька спокійних дихальних вправ, щоб знизити рівень кортизолу і м’яко налаштуватися на сон.

Утримайтеся від перегляду телефона: якщо ви зазвичай дивитеся в телефон перед сном, може виникнути спокуса гортати стрічку, доки знову не відчуєте втому. Синє світло екрана може завадити вам знову заснути, оскільки воно пригнічує вироблення мелатоніну — гормону, необхідного для сну.

Дослідження та думки експертів свідчать, що замісна гормональна терапія (ЗГТ) і деякі альтернативні методи можуть допомогти впоратися з важкими симптомами менопаузи, як-от нічна пітливість, що негативно впливають на якість сну.

Важливо розуміти: якщо ви щоночі прокидаєтеся і маєте труднощі зі сном, це не означає, що з вашим організмом щось «не так». Це просто природний біологічний процес, якому нам потрібно лише трохи допомогти.

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