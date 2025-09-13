Це корисно: о котрій краще лягати спати та прокидатися / © Credits

Видання Medical News Today розповіло, що від якості та регулярності сну залежить робота серця, мозку, гормональної системи та навіть настрій. Але чи існує «ідеальний час», щоб засинати та прокидатися, спробуємо розібратися.

Більшість дорослих потребують у середньому 7–9 годин сну. Якщо ви регулярно спите менше, підвищується ризик депресії, ожиріння, проблем із серцево-судинною системою та зниження імунітету. Але не лише кількість годин має значення, важливо, коли саме ви лягаєте спати.

Коли краще засинати

Наш організм підпорядковується циркадним ритмам, коли сонце сідає, виробляється мелатонін, гормон, який допомагає заснути. Тому оптимально лягати спати між 22:00 та 23:30.

Дослідження японських вчених показало, що ті, хто засинає пізніше, частіше мають депресивні симптоми. Інші наукові роботи показують, що «сови» схильні до негативних думок і прокручування проблем уночі, а це погіршує якість відпочинку.

Коли прокидатися

Найкращий варіант — прокидатися зі сходом сонця чи хоча б у перші години після нього.Треба встановити будильник на один і той самий час щодня, так тіло «звикне» та прокидання стане легшим.

Секрет ще й у правильному моменті, наш сон складається з циклів тривалістю близько 90 хв. Якщо прокидатися під час легкої фази, ви почуватиметеся бадьорими. Саме тому корисні додатки, які відстежують сон і будять у потрібну фазу.

Скільки потрібно спати у різному віці

Діти 6–12 років — 9–12 годин

Підлітки 13–18 років — 8–10 годин

Дорослі 18–64 роки — 7–9 годин

Люди 65+ — 7–8 годин

Коли варто звернутися до лікаря

Якщо ви спите достатньо годин, але прокидаєтеся втомленими, це може свідчити про проблеми зі сном, наприклад, апное. Також до лікаря варто звернутися, якщо у вас є безсоння чи часті нічні пробудження.

Поради

Лягайте та прокидайтеся в один і той самий час навіть у вихідні.

Мінімізуйте використання гаджетів за годину до сну, світло екранів гальмує вироблення мелатоніну.

Створіть ритуал засинання: теплий душ, книжка, легка медитація.

Подбайте про комфорт: прохолодна кімната (18–20°C), тиша, зручна постіль.

Найкращий сон — той, який регулярний. Якщо ви навчитеся лягати спати раніше та прокидатися приблизно в один і той самий час, організм віддячить вам енергією, кращим настроєм і здоров’ям.