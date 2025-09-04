Це має бути на кухні: найкращі суперфуди для вашого здоровʼя

Помідори / © Associated Press

Видання Real Simple розповіло, що регулярне включення суперфудів у меню допомагає знизити ризики хронічних захворювань, уповільнити старіння клітин і підтримати енергію навіть у спекотні дні.

Вишні

Вишні / © Associated Press

Свіжі вишні — ідеальна закуска. Вони багаті антиоксидантами, зокрема антоціанами, які знижують запальні процеси, захищають клітини від ушкоджень і навіть підтримують роботу мозку.

Крім того, вишні містять вітамін С і калій, які сприяють здоров’ю серця, та мають нижчий глікемічний індекс, ніж багато інших фруктів, тому підходять навіть для тих, хто стежить за рівнем цукру у крові.

Спробуйте додати вишні до смузі, вівсянки чи ж просто смакуйте охолодженими як корисний перекус.

Кукурудза

Кукурудза / © Associated Press

Солодка кукурудза — класика літа. Один качан містить близько 2 г клітковини, яка працює як природний пребіотик, підтримує здоров’я кишківника. Також кукурудза багата на вітаміни групи B, магній та фолієву кислоту.

Їжте варену, запечену чи грильовану кукурудзу, додавайте зерна у салати, це смачно та поживно.

Помідори

Помідори / © Associated Press

Соковиті помідори — справжній суперфуд. Вони насичені лікопіном — антиоксидантом, який допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань, деяких видів раку та підтримує здоров’я шкіри.

Помідори також містять багато води, понад 90%, а це допомагає залишатися гідратованими у спекотні дні.

Додавайте свіжі томати до салатів, сендвічів, готуйте гаспачо чи соуси.

М’ята

© Credits

Ароматна м’ята не лише прикрашає літні напої, а й має лікувальні властивості. Завдяки ментолу вона полегшує здуття, газоутворення та розлади травлення. М’ята містить вітамін А та антиоксиданти, які захищають клітини від старіння.

Додавайте листочки до лимонадів, фруктових салатів або заварюйте м’ятний чай.

Гриби

Гриби / © Credits

Гриби — унікальний суперфуд, адже вони є одним із небагатьох харчових джерел вітаміну D. Вони також містять 12 важливих мінералів і амінокислоту ерготіонен, яка підтримує здоров’я мозку.

Спробуйте грильовані печериці як альтернативу м’ясним стравам.

Грецький йогурт

Грецький йогурт / © Credits

Грецький йогурт — справжній лідер серед молочних продуктів. Він багатий білком, який допомагає контролювати апетит і підтримувати м’язи, а також є джерелом пробіотиків, які зміцнюють імунітет і сприяють здоровій мікрофлорі кишківника.

Поєднуйте йогурт із ягодами, використовуйте для смузі чи як основу для соусів.

Фісташки

Фісташки / © Credits

Фісташки — один із небагатьох горіхів, які містять повноцінний білок, тобто всі необхідні амінокислоти. Вони також насичені клітковиною, здоровими жирами та антиоксидантами, рівень яких не поступається гранатам або чорниці.

Їжте як перекус або додавайте до салатів і випічки.

Чорниця

Чорниця / © Associated Press

Чорниця — справжня королева літніх ягід. Завдяки високому вмісту антоціанів вона допомагає знизити ризик діабету, серцевих захворювань і деменції, а також сприяє відновленню м’язів після фізичних навантажень.

Додавайте чорницю до йогурту, млинців, смузі чи смакуйте просто так.

Вишні, кукурудза, помідори, м’ята, гриби, грецький йогурт, фісташки та чорниця — це не просто смачні продукти, а суперфуди, які допоможуть вам почуватися бадьоро, мати молодий вигляд і зміцнити організм.