Це вас вбиває: погана звичка, якої треба негайно позбутися / © Credits

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Так діє куріння — не як блискавичний удар, а як хижа тінь, яка поволі краде здоров’я, настрій і життя. Попри те, що рівень куріння за останні десятиліття знизився, небезпека не зникла — вона просто змінила форму. Сьогодні майже кожен п’ятий досі регулярно вживає тютюнові вироби. І хоча серед молоді сигарети втрачають популярність, на зміну їм приходять електронні пристрої, які обіцяють «меншу шкоду», але не меншу залежність. Про це розповіло видання The Harvard Gazette.

Нові пастки старої індустрії

Тютюнова індустрія — як хамелеон. Забороняють ментолові сигарети — винаходять нову речовину з такою самою прохолодною дією. Регулюють рівень нікотину — з’являються синтетичні замінники. Мета — одна: залишити людей залежними. Так, наприклад, попри заборону на ментол на прилавках залишились сигарети з речовинами, які технічно не потрапляють під заборону, але викликають той самий ефект.

Чому це небезпечно

Куріння — це не лише звичка. Це хронічне отруєння організму. Воно вбиває повільно, виводить із ладу серце, легені, судини, шкіру та психіку. Пасивне куріння — не менш отруйне: страждають діти, партнери, колеги. І навіть якщо дим — в іншій кімнаті, отрута знаходить шлях до кожного. Немає безпечної дози, немає «легких сигарет», немає «лише однієї на день». Це — пастка, з якої вийти важко, але потрібно.

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Коли ніша — нова залежність

У той час, як традиційні сигарети поступово відходять у минуле, молодь дедалі частіше обирає вейпи та електронні пристрої. Їхній дизайн — яскравий, смаки — привабливі, реклама — нав’язлива. Та під блискучою обгорткою — досі той самий нікотин, досі та сама хімічна залежність. Ці пристрої часто мають безпечніший вигляд, але, правду кажучи, ризик для здоров’я — реальний. І найстрашніше — вік тих, хто починає. Підлітки. Діти.

Битва триває

Існують країни, де боротьба з курінням приносить помітні результати, але водночас у районах з низьким рівнем доходу, у людей з психічними розладами чи залежностями куріння залишається нормою. І це — соціальна нерівність, яку посилює тютюнова залежність. У багатьох країнах з низьким та середнім рівнем доходів тютюнова епідемія лише набирає обертів.

Що робити

Кинути просто зараз. Не завтра, не «після стресів», не «коли стане легше». Ніколи не стане легше, доки отрута у кишені.

Звернутись по допомогу. Існують лінії підтримки, застосунки та лікарі. Кинути курити — це не слабкість, а сила.

Захистити дітей. Не варто палити поряд із ними. І варто говорити з ними про небезпеку куріння — раніше, ніж це зроблять продавці вейпів.

Звичка, яка вбиває, має лише один кінець — втрату. Але кинути — це шанс. Шанс на свіже повітря, ясні думки, здорове серце. І на життя без диму.