Тимчасові зміни зору під час вагітності: офтальмолог пояснив, на що треба зважати

Тимчасові зміни зору під час вагітності / © Credits

Реклама

Як вони впливають на зір, якими симптомами проявляються і чи потребують лікування, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

У період вагітності в організмі жінки відбуваються «гормональні гойдалки», які впливають зокрема і на зорову систему. Наприклад, збільшується рівень пролактину і деяких факторів росту, які взаємодіють з клітинами слізної залози. Вони можуть змінювати роботу цих клітин, зменшуючи вироблення сліз або змінюючи їхній склад. Відтак слізна плівка стає менш стабільною і виникає синдром сухого ока . Ознаками синдрому є сухість, печіння, почервоніння склер, відчуття «піску», надмірна сльозотеча, нечіткість зору.

Змін може зазнавати і рогівка — прозора оболонка ока, крізь яку проходить світло. Під дією естрогену, прогестерону та релаксину вона:

Реклама

потовщується — у тканинах накопичується зайва рідина;

змінює кривизну, тому по-іншому заломлює світло, що потрапляє в око — змінюється фокус і на сітківці може утворюватися не таке чітке зображення як зазвичай (змінюється рефракція);

втрачає чутливість і гірше реагує на подразники такі, як пил, вітер, декоративна косметика, алергени.

Зміна кривизни або товщини центральної частини рогівки часто призводить до дискомфорту під час носіння контактних лінз, які раніше ідеально підходили. Зазвичай ці зміни зникають після народження дитини або завершення грудного вигодовування.

Також під час вагітності інколи знижується внутрішньоочний тиск, оскільки гормони вагітності впливають на структури ока — вони стають м’якшими та еластичнішими, і рідина з ока відтікає швидше. Ці зміни майже неспецифічні, а тому непомітні. Визначити рівень тиску можна лише під час огляду в офтальмолога.

Помірне зниження внутрішньоочного тиску не шкодить здоровому оку і не потребує лікування. Але якщо у жінки попередньо діагностували, наприклад, глаукому, то зниження внутрішньоочного тиску може потребувати корекції лікування, зокрема зміни дозування протиглаукомних крапель. Іноді на фоні зниження тиску здається, що глаукома стабілізувалася і не прогресує, але насправді це лише тимчасова дія гормонів.

У деяких жінок слабшає акомодація — здатність ока фокусуватись на різних відстанях. Гормональні зміни можуть впливати на тонус циліарного м’яза, який змінює форму кришталика на більш пласку. У нормі під час фокусування на близьких предметах кришталик стає більш опуклим, завдяки чому зображення чітке.

Реклама

Під час вагітності імунна система пригнічується, щоб ембріон успішно закріпився в організмі. Завдяки цьому у вагітних жінок рідше трапляються загострення неінфекційного увеїту — запалення судинної (увеальної) оболонки ока. Такий стан може позитивно впливати на перебіг окремих типів увеїту, зокрема ідіопатичного — запалення, причину якого не вдається встановити.

Щоб зрозуміти: порушення зору тимчасові чи постійні, на початку вагітності необхідно проконсультуватися з офтальмологом і стежити за станом зору. Тоді можна буде якомога скоріше розпочати лікування, замінити контактні лінзи або скорегувати діоптрії на окулярах без зайвого стресу.

Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!