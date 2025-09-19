ТСН у соціальних мережах

У ритмі життя Дженніфер Еністон: як зірка серіалу "Друзі" проводить свій тиждень

Дженніфер Еністон — не лише зірка кіно та серіалів, а й приклад того, як можна поєднувати кар’єру, здоров’я та особисте життя.

Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон / © Associated Press

Попри постійні знімання, світські заходи та активність у соцмережах, відома акторка Дженніфер Еністон знайшла свій ритм, який дозволяє їй залишатися енергійною, щасливою та впевненою у собі. В інтерв’ю виданню Allure зірка серіалу «Друзі» розповіла про свій тижневий розпорядок — від ранкової медитації та улюбленої кави до тренувань, сну та часу з друзями та собаками.

Ранок для себе: медитація та журнал

День Дженніфер починається з медитації — навіть 5 хв допомагають їй налаштувати думки та спокійно розпочати свій день. До цього додається ведення особистого щоденника, що дозволяє систематизувати думки та плани.

Ще одна важлива звичка зірки — не торкатися телефону принаймні першу годину після пробудження. Без соціальних мереж, електронної пошти чи повідомлень — це час для себе та спокою.

Корисна кава

Дженніфер обожнює каву, але готує її сама, додає колаген, безлактозне молоко та підсолоджувач стевії. Кава — не просто ритуал, а частина її щоденної рутини, яка заряджає енергією.

Тренування

Раніше зірка вставала о 4:30, щоб встигнути на ранкове тренування, але зараз її підхід дещо змінився. Дженніфер тренується щонайменше чотири рази на тиждень, поєднує силові вправи, кардіо та заняття за системою Pvolve — домашні тренування у стилі пілатесу.

Особлива увага приділяється резистентним вправам, адже вони важливі для підтримки тонусу та здоров’я жінок після 50 років.

Пріоритетність сну

Акторка намагається лягати о 22:00, вимикає всі пристрої, щоб створити сприятливі умови для відпочинку. Хоч інколи сон не завжди одразу приходить, Дженніфер активно працює над його гігієною — постійний режим та темрява у спальні допомагають підтримувати його якість.

Друзі, родина та домашні улюбленці

Час із друзями та собаками — важлива частина життя Дженніфер. Вона цінує спілкування з близькими, прогулянки з домашніми улюбленцями та прості радості життя. В Instagram акторка часто ділиться цими моментами, демонструє щирість і людяність поза камерою.

Баланс 80/20

У харчуванні та житті Дженніфер дотримується правила 80/20, де 80% часу вона дотримується здорового способу життя, а 20% дозволяє собі улюблені страви та вечори з друзями. Такий підхід допомагає залишатися у гармонії без відчуття обмежень.

Розпорядок Дженніфер Еністон — приклад того, як поєднувати кар’єру, здоров’я та особисте життя. Медитація, фізичні вправи, правильне харчування, сон та час для близьких — все це робить її день гармонійним. Зірка показує, що баланс між роботою та життям цілком реальний та надихає шанувальників створювати власний ритм життя.

