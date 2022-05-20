У яких продуктах міститься найбільше йоду

Дієтологиня Світлана Фус розповіла, які продукти вживати, щоб не було дефіциту йоду в організмі.

Чи знаєте ви, що ми отримуємо йод переважно з їжею? Рослинна їжа дає 30% всього йоду, продукти тваринного походження, зокрема риба - 60%. А ще невелика кількість надходить також з повітрям і водою.

Найбільший рівень йоду міститься в морській воді, тому у мешканців прибережних територій менше ризиків виникнення дефіциту - місцеві продукти багаті на природний йод. Чим далі від моря, тим більша потреба в захисті від дефіциту йоду та його наслідків.

Основними джерелами йоду у харчуванні є продукти моря:

морська риба (палтус, тріска, лосось, кора, оселедець, макрель) містить від 30 до 60 мкг

морські молюски (кальмари, креветки) – від 110 до 200 мкг,

ламінарія (морська капуста) - у 100 г готової до вживання повністю покриває добову дозу йоду для людини.

Це означає, що вживаючи продукти моря ми можемо повністю забезпечити організм йодом. Але він входить і до складу інших продуктів. Зі звичних це червоне м'ясо, яйця, молоко (рівень йоду залежить від використання йодованого корму), овочі і фрукти. Ними ми можемо задовільнити тільки 50% добової потреби. Ще є штучно збагачені йодом продукти - йодована сіль, столова та мінеральна вода. В 1 г йодованої солі міститься 40 мкг йоду. Вживання її у рекомендованій кількості до 5 г на добу дозволяє забезпечити потреби організму в йоді.

Термічна обробка продуктів зменшує кількість йоду приблизно на 50%. Тому сіль, збагачену йодом, слід додавати до вже приготованої страви. Саме йодована сіль займає важливу роль в йодопрофілактиці.

Забезпечення йодом організму особливо важливе для вагітних та мам, що годують грудьми. Дефіцит йоду в їх харчуванні може привести до незворотних порушень в психічному та фізичному розвитку дитини. Занадто низький вміст йоду в раціоні підлітків може приводити до порушення концентрації уваги, труднощів у навчанні, перепадів настрою, швидкої втоми та надмірної ваги.

Скільки йоду потрібно:

Йод у необхідних кількостях потрібен кожній людині щодня протягом всього життя. Добова кількість залежить від віку.

90 -120 мкг/день потрібно дітям до 12 років

150 мкг йоду в день для дорослих

200 - 250 мкг/добу цього елемента повинні отримати вагітні та жінки, які годують грудьми.

Достовірний тест про забезпечення організму йодом - дослідження його вмісту у сечі. Якщо показник йодурії (йоду в сечі) більше 100 мкг/л, ви можете бути впевненими - у вашому харчуванні йоду достатньо.

Фото: facebook.com/svetlanafus

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