Убережіть себе від глаукоми: лікар-офтальмолог спростував найпоширеніші міфи

Щороку 6 березня в усьому світі – День боротьби з глаукомою. Це не тільки поширене офтальмологічне захворювання, а й соціальна проблема, яка потребує вирішення. 100 млн людей мають це порушення зору. Близько 20 млн вже повністю і назавжди втратили його та можливість проживати своє життя повноцінно та яскраво.

Чи можна, маючи глаукому, осліпнути, як розпізнати, зупинити розвиток хвороби і чому важливо щороку проходити комплексну діагностику зору, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Міф №1: за глаукоми не можна осліпнути

Глаукома – це основна причина безповоротної втрати зору. За різними даними, зараз у світі близько 100 млн людей мають глаукому. 20 млн вже повністю втратили зір на обох очах. Чому так відбувається? Передовсім тому, що глаукома розвивається повільно і на ранніх стадіях фактично безсимптомно.

Одним із основних симптомів хвороби є погіршення бічного зору, коли бокова картинка «випадає». Працює лише центральний зір. Другим характерним симптомом є послаблення сутінкового зору – з настанням темряви людині важко упізнавати людей, розрізняти предмети, які її оточують. Поява райдужних кіл під час переведення погляду на яскраві предмети та освітлювальні прилади – третій важливий симптом, який не можна ігнорувати.

Але оскільки глаукома розвивається досить довго, я раджу щороку проходити комплексну діагностику зору. Це дозволить виявити її на початкових стадіях ще до появи цих симптомів та вчасно почати лікування.

Міф №2: глаукому можна повністю вилікувати

Наразі не існує ліків або методів лікування, які дозволяють повністю вилікувати глаукому. Але за умови своєчасної діагностики прогресування хвороби можна сповільнити або зупинити.

Насправді вчасне виявлення порушення зору – це 50% успіху. Бо тоді людина має змогу далі жити повноцінне, яскраве життя. Повна втрата зору для зрячої від народження людини – сильне потрясіння й випробування, яке нерідко призводить до підвищення тривожності, розвитку депресії та розладів сну. Адже їй доводиться вчитися жити заново у цілковитій темряві.

Міф №3: глаукома корегується окулярами або лінзами

На початкових стадіях розвитку глаукома лікується антиглаукомними краплями, які покращують відтік внутрішньоочної рідини, або пригнічують її вироблення. Як правило, ефекту крапель вистачає на певний проміжок часу. Коли вони прииняють ефективно працювати, застосовується лазерне або хірургічне лікування, під час якого лікар-офтальмохірург покращує відтік внутрішньоочної рідини та знижує внутрішньоочний тиск. Навіщо це потрібно?

За глаукоми через порушення балансу між притоком та відтоком водянистої вологи починає зростати очний тиск. Зоровий нерв та інші структури ока перенавантажуються, порушується кровопостачання. Внаслідок чого зоровий нерв відмирає, а зв’язок між нервовою тканиною ока, яка надсилає візуальну інформацію в головний мозок, руйнується. І людина сліпне.

Міф №4: глаукома – вікове захворювання

Близько 90% усіх випадків глаукоми становить вікова, або віком детермінована глаукома, яка розвивається після 50-60 років. Але існує і юнацька або ювенільна глаукома. Вона діагностується у пацієнтів віком від 10 до 35 років. І, як правило, є генетично зумовленим захворюванням. Також виділяють вроджену глаукому, на яку у світі хворіє орієнтовно 300 тис. осіб. Із них понад 70% мають сліпоту через несвоєчасне звернення до лікаря. Вік впливає на розвиток набутої глаукоми, оскільки після 50 років починаються вікові зміни всіх структур ока.

Міф №5: короткозорість не збільшує ризик виникнення глаукоми

Короткозорість (міопія) – це порушення зору, за якого світлові промені фокусуються перед сітківкою, коли в нормі мають фокусуватися прямо на сітківці. Внаслідок цього людина добре бачить тільки на близьких відстанях.

Науково доведено, що високий ступінь короткозорості підвищує ризик розвитку первинної відкритокутової глаукоми.

Також до цього призводять цукровий діабет, порушення кровопостачання очей, зміщення кришталика, прогресивна катаракта, травмування та інфекційні захворювання органів зору.

Міф №6: глаукома розвивається у людей із гіпертонічною хворобою

Гіпертонія, тобто стійке підвищення кров’яного тиску – фактор розвитку ризик набутої глаукоми за відсутності лікування. Тому, якщо ви маєте гіпертонічну хворобу, цукровий діабет, короткозорість або далекозорість, яка теж підвищує ризик розвитку глаукоми, щороку перевіряйте зір, навіть коли вас нічого не турбує.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе і свій зір!

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