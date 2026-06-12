Українські суперфуди: локальні альтернативи світовим «зіркам» здорового харчування

Льон / © Credits

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Слово «суперфуд» давно стало маркетинговим магнітом. Воно створює відчуття, що здоров’я можна «купити» у вигляді модного порошку чи насіння з іншого континенту. Проте з погляду нутриціології все значно простіше фітнес-тренер Дмитро Глєбов розповів, що справжня користь часто не в екзотиці, а у доступних локальних продуктах, які ми звикли недооцінювати.

І саме тут українські продукти несподівано виходять у топ. Вони не потребують довгих логістичних маршрутів, коштують дешевше та часто мають не гірша, а інколи навіть кращі поживні речовини.

Насіння льону замість чіа

Чіа відоме високим вмістом омега-3 жирних кислот, білка та клітковини. Але насіння льону — наш локальний аналог, який за складом йому майже не поступається.

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Льон містить омега-3 жирні кислоти, багатий на клітковину та рослинний білок, підтримує травлення та серцево-судинну систему, коштує у кілька разів дешевше. Фактично — це класичний приклад «суперфуду з бабусиної кухні».

Чорниця, шипшина та обліпиха замість ягід годжі

Ягоди годжі часто називають «антиоксидантною бомбою», але українське поєднання чорниці, шипшини та обліпихи має дуже схожий профіль.

Наприклад, чорниця багата на антиоксиданти (зокрема антоціани), підтримує здоров’я очей та допомагає зменшувати оксидативний стрес. Вона не потребує імпортного доставлення та при цьому працює у тому ж напрямку, а саме, захист клітин та підтримка організму.

Шипшина — один із найпотужніших природних джерел вітаміну C. Його у ній у кілька разів більше, ніж у цитрусових. Вона містить підтримує імунну систему та має антиоксидантні властивості. Це той випадок, коли «локальне» буквально означає «сильніше».

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Іван-чай замість матча

Матча — це порошковий зелений чай, який дає енергію та концентрацію завдяки кофеїну та антиоксидантам.

Українська альтернатива — звичайний іван-чай, який містить антиоксиданти (катехіни), підтримує концентрацію та енергію, м’яко впливає на нервову систему. Різниця радше у формі та концентрації, ніж у самій суті.

Ідея «суперфудів» часто створює ілюзію, що здорове харчування потребує екзотики. Але українські продукти доводять протилежне, все необхідне для енергії, імунітету та балансу вже є у нашій місцевій природі.

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