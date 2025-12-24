- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоровий спосіб життя
- Кількість переглядів
- 88
- Час на прочитання
- 3 хв
Усе починається з носа: як дбати про верхні дихальні шляхи взимку
Взимку верхні дихальні шляхи зазнають підвищеного навантаження: слизова оболонка повинна зігрівати, зволожувати й очищувати холодне повітря. Поєднання низьких температур, сухого повітря в приміщеннях і вірусної активності створює сприятливі умови для подразнення слизової, розвитку нежитю та інфекцій.
Які функції виконує ніс та як подбати про дихальні шляхи взимку, розповіла лікарка-терапевтка Клініки МЕДІКОМ Міщенко Альона Юріївна.
Ніс — це не просто орган дихання, а складна біологічна система, яка виконує три важливі функції.
Перша — фільтрування
Слизова оболонка носових ходів вистелена спеціальним війчастим епітелієм. Він складається із клітин, які вкриті війками — мікроскопічними волосинками, що близько кількох десятків разів на секунду і безперервно б’ються (гойдаються) в певному ритмі, ніби веслувальники. Завдяки високій частоті рухів слиз, на якому закріплюються мікрочастинки пилу, бактерії, віруси, спори грибів чи алергени, постійно виводиться. У медицині цей механізм називається мукоциліарним кліренсом.
Сухе повітря згущує слиз, а холод уповільнює рух війок, яким складно пересувати загуслий секрет носовими ходами. Тому віруси чи бактерії затримуються на слизовій, маючи більше часу прикріпитися до її клітин і викликати розвиток вірусної інфекції, зокрема ГРВІ.
Друга функція — зволоження
Слизова верхніх дихальних шляхів, включно з носом, виділяє до 500 мл секрету на добу. Він утримує вологу на поверхні війчастого епітелію й одночасно зволожує повітря, яке надходить далі в дихальні шляхи.
Якщо зволоження недостатнє, наприклад, у приміщенні з опаленням, де вологість падає до 15–25%, слиз висихає або густішає і мукоциліарний кліренс порушується.
Третя функція — обігрівання
У носі міститься одна з найбагатших судинних мереж в організмі. Кровоносні судини слизової здатні дуже швидко розширюватися, забезпечуючи інтенсивний теплообмін. Навіть якщо на вулиці –10°C, у носових ходах, а потім носоглотці повітря нагрівається до 28–34°C, перш ніж потрапити до трахеї.
Холодне сухе повітря може послаблювати місцевий захист слизової, створюючи умови для розмноження вірусів.
Коли слизова оболонка носа пересушується або запалюється, її здатність зволожувати й зігрівати повітря знижується. Це послаблює природний бар’єрний захист дихальних шляхів і сприяє підвищеній чутливості до вірусів і бактерій. Тому взимку частіше виникають або загострюються захворювання верхніх дихальних шляхів, наприклад, риніт, фарингіт, синусит.
Щоб подбати про дихальні шляхи взимку:
в опалювальних приміщеннях, де сухе повітря, використовуйте зволожувач — рекомендованим діапазоном вологості для нормального функціонування слизової оболонки дихальних шляхів є 40-60%;
двічі-тричі на день провітрюйте приміщення від 5 до 15 хвилин, де працюєте чи відпочиваєте;
підтримуйте водний баланс організму — вода допомагає слизовим залишатися зволоженими та впливає на якість і в’язкість секрету.
Орієнтовна норма — 30 мл на кілограм маси тіла, адже реальна потреба у воді залежить від віку, фізичної активності, температури довкілля, харчування, стану здоров’я;
на вулиці дихайте носом, прикриваючи ніс та рот шарфом — тканина затримує частину вологи з видиху, тому наступний вдих стає менш сухим. А також допомагає зігріти холодне повітря перед тим, як воно потрапить у дихальні шляхи.
Інколи можна натрапити на пораду в холодну пору року щодня або навіть кілька разів на день промивати ніс сольовим розчином. Насправді надмірне промивання змиває не лише пил чи віруси, але й захисний слиз, який зволожує і захищає слизову оболонку носа.
Слиз містить ферменти та імуноглобуліни, що виконують антибактеріальні функції. Його нестача порушує мукоциліарний кліренс, призводить до подразнення, мікротріщин, носових кровотеч.
За появи болю в носі, чхання, закладеності, печіння, зниження нюху, першіння в горлі, раджу звернутися до терапевта чи сімейного лікаря, щоб вчасно встановити діагноз, уникнути ускладнень і підібрати лікування, яке не зашкодить.