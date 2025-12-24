Усе починається з носа: як дбати про верхні дихальні шляхи взимку

Як дбати про верхні дихальні шляхи взимку / © Credits

Які функції виконує ніс та як подбати про дихальні шляхи взимку, розповіла лікарка-терапевтка Клініки МЕДІКОМ Міщенко Альона Юріївна.

Ніс — це не просто орган дихання, а складна біологічна система, яка виконує три важливі функції.

Перша — фільтрування

Слизова оболонка носових ходів вистелена спеціальним війчастим епітелієм. Він складається із клітин, які вкриті війками — мікроскопічними волосинками, що близько кількох десятків разів на секунду і безперервно б’ються (гойдаються) в певному ритмі, ніби веслувальники. Завдяки високій частоті рухів слиз, на якому закріплюються мікрочастинки пилу, бактерії, віруси, спори грибів чи алергени, постійно виводиться. У медицині цей механізм називається мукоциліарним кліренсом.

Сухе повітря згущує слиз, а холод уповільнює рух війок, яким складно пересувати загуслий секрет носовими ходами. Тому віруси чи бактерії затримуються на слизовій, маючи більше часу прикріпитися до її клітин і викликати розвиток вірусної інфекції, зокрема ГРВІ.

Друга функція — зволоження

Слизова верхніх дихальних шляхів, включно з носом, виділяє до 500 мл секрету на добу. Він утримує вологу на поверхні війчастого епітелію й одночасно зволожує повітря, яке надходить далі в дихальні шляхи.

Якщо зволоження недостатнє, наприклад, у приміщенні з опаленням, де вологість падає до 15–25%, слиз висихає або густішає і мукоциліарний кліренс порушується.

Третя функція — обігрівання

У носі міститься одна з найбагатших судинних мереж в організмі. Кровоносні судини слизової здатні дуже швидко розширюватися, забезпечуючи інтенсивний теплообмін. Навіть якщо на вулиці –10°C, у носових ходах, а потім носоглотці повітря нагрівається до 28–34°C, перш ніж потрапити до трахеї.

Холодне сухе повітря може послаблювати місцевий захист слизової, створюючи умови для розмноження вірусів.

Коли слизова оболонка носа пересушується або запалюється, її здатність зволожувати й зігрівати повітря знижується. Це послаблює природний бар’єрний захист дихальних шляхів і сприяє підвищеній чутливості до вірусів і бактерій. Тому взимку частіше виникають або загострюються захворювання верхніх дихальних шляхів, наприклад, риніт, фарингіт, синусит.

Щоб подбати про дихальні шляхи взимку:

в опалювальних приміщеннях, де сухе повітря, використовуйте зволожувач — рекомендованим діапазоном вологості для нормального функціонування слизової оболонки дихальних шляхів є 40-60%;

двічі-тричі на день провітрюйте приміщення від 5 до 15 хвилин, де працюєте чи відпочиваєте;

підтримуйте водний баланс організму — вода допомагає слизовим залишатися зволоженими та впливає на якість і в’язкість секрету.

Орієнтовна норма — 30 мл на кілограм маси тіла, адже реальна потреба у воді залежить від віку, фізичної активності, температури довкілля, харчування, стану здоров’я;

на вулиці дихайте носом, прикриваючи ніс та рот шарфом — тканина затримує частину вологи з видиху, тому наступний вдих стає менш сухим. А також допомагає зігріти холодне повітря перед тим, як воно потрапить у дихальні шляхи.

Інколи можна натрапити на пораду в холодну пору року щодня або навіть кілька разів на день промивати ніс сольовим розчином. Насправді надмірне промивання змиває не лише пил чи віруси, але й захисний слиз, який зволожує і захищає слизову оболонку носа.

Слиз містить ферменти та імуноглобуліни, що виконують антибактеріальні функції. Його нестача порушує мукоциліарний кліренс, призводить до подразнення, мікротріщин, носових кровотеч.

За появи болю в носі, чхання, закладеності, печіння, зниження нюху, першіння в горлі, раджу звернутися до терапевта чи сімейного лікаря, щоб вчасно встановити діагноз, уникнути ускладнень і підібрати лікування, яке не зашкодить.