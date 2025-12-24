ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоровий спосіб життя
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
3 хв

Усе починається з носа: як дбати про верхні дихальні шляхи взимку

Взимку верхні дихальні шляхи зазнають підвищеного навантаження: слизова оболонка повинна зігрівати, зволожувати й очищувати холодне повітря. Поєднання низьких температур, сухого повітря в приміщеннях і вірусної активності створює сприятливі умови для подразнення слизової, розвитку нежитю та інфекцій.

Як дбати про верхні дихальні шляхи взимку

Як дбати про верхні дихальні шляхи взимку / © Credits

Які функції виконує ніс та як подбати про дихальні шляхи взимку, розповіла лікарка-терапевтка Клініки МЕДІКОМ Міщенко Альона Юріївна.

Ніс — це не просто орган дихання, а складна біологічна система, яка виконує три важливі функції.

Перша — фільтрування

Слизова оболонка носових ходів вистелена спеціальним війчастим епітелієм. Він складається із клітин, які вкриті війками — мікроскопічними волосинками, що близько кількох десятків разів на секунду і безперервно б’ються (гойдаються) в певному ритмі, ніби веслувальники. Завдяки високій частоті рухів слиз, на якому закріплюються мікрочастинки пилу, бактерії, віруси, спори грибів чи алергени, постійно виводиться. У медицині цей механізм називається мукоциліарним кліренсом.

Сухе повітря згущує слиз, а холод уповільнює рух війок, яким складно пересувати загуслий секрет носовими ходами. Тому віруси чи бактерії затримуються на слизовій, маючи більше часу прикріпитися до її клітин і викликати розвиток вірусної інфекції, зокрема ГРВІ.

Друга функція — зволоження

Слизова верхніх дихальних шляхів, включно з носом, виділяє до 500 мл секрету на добу. Він утримує вологу на поверхні війчастого епітелію й одночасно зволожує повітря, яке надходить далі в дихальні шляхи.

Якщо зволоження недостатнє, наприклад, у приміщенні з опаленням, де вологість падає до 15–25%, слиз висихає або густішає і мукоциліарний кліренс порушується.

Третя функція — обігрівання

У носі міститься одна з найбагатших судинних мереж в організмі. Кровоносні судини слизової здатні дуже швидко розширюватися, забезпечуючи інтенсивний теплообмін. Навіть якщо на вулиці –10°C, у носових ходах, а потім носоглотці повітря нагрівається до 28–34°C, перш ніж потрапити до трахеї.

Холодне сухе повітря може послаблювати місцевий захист слизової, створюючи умови для розмноження вірусів.

Коли слизова оболонка носа пересушується або запалюється, її здатність зволожувати й зігрівати повітря знижується. Це послаблює природний бар’єрний захист дихальних шляхів і сприяє підвищеній чутливості до вірусів і бактерій. Тому взимку частіше виникають або загострюються захворювання верхніх дихальних шляхів, наприклад, риніт, фарингіт, синусит.

Щоб подбати про дихальні шляхи взимку:

  • в опалювальних приміщеннях, де сухе повітря, використовуйте зволожувач — рекомендованим діапазоном вологості для нормального функціонування слизової оболонки дихальних шляхів є 40-60%;

  • двічі-тричі на день провітрюйте приміщення від 5 до 15 хвилин, де працюєте чи відпочиваєте;

  • підтримуйте водний баланс організму — вода допомагає слизовим залишатися зволоженими та впливає на якість і в’язкість секрету.

Орієнтовна норма — 30 мл на кілограм маси тіла, адже реальна потреба у воді залежить від віку, фізичної активності, температури довкілля, харчування, стану здоров’я;

  • на вулиці дихайте носом, прикриваючи ніс та рот шарфом — тканина затримує частину вологи з видиху, тому наступний вдих стає менш сухим. А також допомагає зігріти холодне повітря перед тим, як воно потрапить у дихальні шляхи.

Інколи можна натрапити на пораду в холодну пору року щодня або навіть кілька разів на день промивати ніс сольовим розчином. Насправді надмірне промивання змиває не лише пил чи віруси, але й захисний слиз, який зволожує і захищає слизову оболонку носа.

Слиз містить ферменти та імуноглобуліни, що виконують антибактеріальні функції. Його нестача порушує мукоциліарний кліренс, призводить до подразнення, мікротріщин, носових кровотеч.

За появи болю в носі, чхання, закладеності, печіння, зниження нюху, першіння в горлі, раджу звернутися до терапевта чи сімейного лікаря, щоб вчасно встановити діагноз, уникнути ускладнень і підібрати лікування, яке не зашкодить.

Міщенко Альона Юріївна

Міщенко Альона Юріївна

Дата публікації
Кількість переглядів
88
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie