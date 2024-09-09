Увеїт прискорює розвиток глаукоми і катаракти: офтальмолог пояснив, чому виникає запалення та що робити

Увеїт – запальна хвороба, яку плутають із синдромом сухого ока, кератитом, кон’юнктивітом. Інколи його важко розгледіти за нетиповими симптомами на кшталт звуження бічного зору чи порушення акомодації.

Як розпізнати увеїт, що провокує його розвиток та чому не можна займатися самолікуванням, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Загальні й нетипові симптоми увеїту

Увеїт – це запалення судинної оболонки ока, що розташована між склерою і сітківкою.

За локалізацією запалення увеїт буває:

передній – запалення вражає судинний пучок та циліарний м’яз, який забезпечує акомодацію. Акомодація – здатність ока розрізняти й добре бачити предмети на різних відстанях;

середній – запалення вражає внутрішню частину судинної оболонки та склисте тіло;

задній – запалення вражає сітківку та хоріоідею, частину судинної оболонки, яка відповідає за живлення сітківки;

панувеїт, коли запалюється вся судинна оболонка, наприклад, райдужка, склисте тіло, сітківка.

Симптоми увеїту залежать від локалізації та форми запалення (серозна, гнійна, фібринозна, геморагічна, змішана), гостроти процесу тощо.

До загальних симптомів належить:

біль в оці або очах – увеїт може поширюватися на обидва ока;

набряк повік – запалення поширюється на навколишні тканини і в них накопичується рідина, тому повіки можуть набрякати;

почервоніння очей – у склері, тобто білій білковій частині, розширюються кровоносні судини, посилюється кровотік, через що виникає почервоніння;

відчуття "піску" в оці – запалення вражає нервові закінчення рогівки та кон’юнктиви; подразнення поверхні рогівки та навколишніх тканин призводить до відчуття стороннього тіла в оці;

звуження або зміна кольору райдужки на тлі запалення;

чутливість очей до світла – у якісно освітленій кімнаті людина заплющує очі, бо світло надто яскраве. Ця реакція зумовлена звуженням райдужки, яка контролює кількість світла, що потрапляє в око, та допомагає йому фокусуватися на предметах і об’єктах на різній відстані;

погіршення нічного бачення – звужена райдужка не допомагає оку адаптуватися до зміни освітлення;

сльозотеча – запалення стимулює слізні залози виробляти більше сліз, щоб вимити "подразник";

втрата гостроти зору – перед очима виникає пелена або туман, адже загалом порушується робота зорової системи.

Також увеїт може сигналізувати про себе нетиповими симптомами як підвищення температури, сильний головний біль, сухість очей, звуження бокового (перифиричного) зору, зменшення розміру зіниць, поява плям або фігур, які плавають у полі зору. Ранньою ознакою увеїту вважається порушення акомодації – здатність ока фокусуватися на предметах вдалині та зблизька.

Причини і ускладнення увеїту

Увеїт виникає на тлі приєднання інфекцій, порушення роботи імунної системи, травмування.

Інфекції бувають вірусними, бактеріальними, грибковими або паразитарними. Найчастіше увеїт провокує вірус герпесу або токсоплазмоз (паразити токсоплазми). Може провокувати також туберкульоз, сифіліс, хвороба Лайма тощо.

У випадку імунної системи йдеться про ревматоїдний артрит, хворобу Крона, саркоїдоз, анкілозуючий спондиліт, коли імунітет помилково атакує клітини свого організму, тобто очей.

Увеїт, який виник після травмування ока, – нормальна реакція на пошкодження тканин.

Ще запускати запалення можуть хронічний стрес, переохолодження, пологи, надмірний вплив УФ-випромінювання, зловживанням алкоголем, тривале паління, генетична слабкість акомодації ока.

Однак інколи встановити основну причину увеїту неможливо, а тому його визначають як ідіопатичний. Таке трапляється у більш ніж 50% випадків.

Деякі пацієнти досить спокійно сприймають ознаки увеїту. Сподіваються, що почервоніння і поколювання минуть. Купують зволожувальні краплі, закрапують очі соком алое, беруть вихідний, щоб очі відпочили. Я не раджу зволікати чи займатися самолікуванням, оскільки невчасно пролікований увеїт може призвести до катаракти, галукоми, відшарування сітківки та сліпоти. Що треба зробити, якщо ви запідозрили в себе увеїт?

Звернутися до офтальмолога, який огляне очі та призначить коректне лікування, враховуючи форму увеїту, локалізацію запалення та, за можливості, причину його виникнення. Це можуть бути краплі, мазі, таблетки, антибіотики, імунодепресанти тощо.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

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