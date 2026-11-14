Ваш ніс знає більше: як запахи можуть допомогти зберегти здоров’я мозку

як запахи можуть допомогти зберегти здоров’я мозку / © Credits

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Ми звикли тренувати тіло, розвивати пам’ять і дбати про якість сну, а ось про нюх часто згадуємо лише тоді, коли перестаємо відчувати запахи, і дарма, погіршення нюху іноді може бути одним із ранніх сигналів нейродегенеративних захворювань, зокрема хвороби Альцгеймера та Паркінсона.

Як пише видання The Washington Post, також вивчається й інший бік цього зв’язку, а саме, чи може тренування нюху допомогти підтримувати здоров’я мозку та когнітивні здібності у людей без проблем із розпізнаванням запахів.

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Нюх важливий для мозку

На відміну від зорових і слухових сигналів, інформація про запахи потрапляє до ділянок мозку, пов’язаних із пам’яттю, емоціями та навчанням, досить прямим шляхом. Саме тому певний аромат може миттєво повернути нас у дитинство, нагадати про близьку людину чи викликати давно забуті переживання.

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Втрата нюху, своєю чергою, може бути пов’язана зі змінами у роботі мозкових структур. Розглядають його як можливий ранній маркер когнітивних порушень, іноді задовго до появи інших помітних симптомів.

Однак важливо не панікувати, саме по собі слабше розпізнавання запахів не означає, що у людини розвивається деменція. На нюх впливають вік, стан здоров’я, інфекції та багато інших чинників.

Як тренувати нюх і навіщо це робити

Один із найпростіших способів — так зване тренування нюху. Його суть полягає у тому, щоб регулярно та усвідомлено вдихати різні аромати, і намагатися їх розпізнати та запам’ятати.

У цій практиці часто використовують чотири запахи:

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троянду

евкаліпт

гвоздику

лимон

Зазвичай кожен аромат вдихають протягом 10–20 секунд і повторюють вправу один-два рази на день.

Вважається, що така практика може стимулювати нейропластичність — здатність мозку змінюватися, формувати нові зв’язки та адаптуватися. Крім того, можливе покращення пам’яті, уваги та вербального навчання.

Втім, тренування нюху не є доведеним способом запобігти хворобі Альцгеймера чи Паркінсона, проте може бути цікавою та доступною практикою для підтримки сенсорного здоров’я.

Як додати більше запахів у повсякденне життя

Для тренування не обов’язково купувати спеціальні набори, почніть із простих речей, які є поруч, наприклад:

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вдихайте аромат кави чи чаю та намагайтеся розрізнити окремі нотки

звертайте увагу на запахи свіжих фруктів, спецій та трав

відчувайте аромат квітів, дерев і землі після дощу

використовуйте ефірні олії для коротких вправ, якщо вони не викликають подразнення чи алергічних реакцій.

Головне — регулярність і концентрація. Не просто відчути аромат, а зупинитися на кілька секунд, вдихнути його та спробувати описати свої відчуття.

Якщо нюх раптово зник або помітно погіршився, варто звернутися до лікаря та не слід намагатися замінити медичне обстеження самостійними вправами.

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