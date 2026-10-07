Вдих-видих: 8 способів очищення легень

Легені / © Credits

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Повітря, яким ми дихаємо, може бути забруднене багатьма видами шкідливих речовин. Усе — від пилку до хімічних речовин і пасивного куріння — може потрапляти в повітря та в наші легені.

Наші легені — це здебільшого самоочисні органи, прое є певні заходи, яких ви можете вжити, щоб допомогти їм функціонувати на оптимальному рівні.

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Про це розповідає Нealthline.

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Методи, описані в цій статті, можуть бути корисними для людей, які страждають на захворювання, що спричиняють труднощі з диханням, як-от астма, хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ) або муковісцидоз. Ви також можете скористатися цими методами, якщо багато курите або змушені використовувати певні інгаляційні ліки.

Придбайте очисник повітря

Почніть очищувати свої легені, покращуючи якість повітря у вашій оселі.

Американська асоціація легень (ALA) зазначає, що ви можете придбати очисники повітря, які можна розмістити в окремих кімнатах, а також можете інвестувати в очисник для всього дому.

Змініть фільтри у вашому домі

Окрім придбання очисника повітря, вам потрібно міняти всі фільтри в домі та очищати всі вентиляційні отвори, наприклад, у ванній кімнаті, а також вентиляційні отвори кондиціонера чи системи опалення, приблизно кожні 3 місяці.

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Позбудьтеся штучних ароматів

Ви можете думати, що покращуєте якість повітря у своєму домі, створюючи приємний запах за допомогою освіжувачів повітря, свічок чи популярних воскових нагрівачів для них. Однак Американська соціація хірургів ACS) зазначає, що ці аромати часто містять хімічні речовини, які можуть подразнювати ваші легені.

Навіть побутові засоби для чищення можуть діяти як подразники, тому перевірте свої шафи та замініть очищувальні засоби повністю натуральними продуктами, якщо це можливо.

Проводьте більше часу на свіжому повітрі

Велика кількість свіжого повітря може допомогти розширити тканини ваших легень і забезпечити їх належну роботу.

Перевірте прогнози забруднення повітря у вашому регіоні. Намагайтеся не займатися фізичними вправами на вулиці, коли рівень забруднення високий, та уникайте спалювання сміття, дров або інших видів диму.

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Якщо ви занепокоєні забрудненням довкілля або живете в районі з високим вмістом забруднювальних речовин, ви можете носити маску з повітряним фільтром.

Спробуйте дихальні вправи

Деякі дихальні вправи можуть покращити функцію легень, особливо для людей, які курять зараз, курили в минулому або мають пошкодження легень внаслідок хронічного захворювання.

Існують також інструменти, які можуть допомогти вам потренувати дихання, наприклад, спірометр. Люди часто використовують цей тип пристрою після операції, щоб полегшити процес відновлення.

Інші дихальні вправи не потребують використання допоміжних пристроїв. До них належать:

дихання стиснутими губами

дихання животом, яке також відоме як діафрагмальне дихання

Якщо ви курите або маєте пошкоджені легені, подумайте про те, щоб поговорити зі своїм лікарем про доступні варіанти терапії. Він має направити вас до респіраторної клініки, де терапевти можуть включити вас до спеціальної програми, щоб допомогти вам.

Практикуйте перкусію

Перкусія, або перкусія грудної клітки, — це техніка, яка може допомогти відвести рідину з легень. Вона полягає в тому, що ви лежите з опущеною головою і легко постукуєте по спині, рухаючись зверху вниз.

Це часто поєднується з постуральним дренажем — технікою, за якою ви змінюєте положення тіла, щоб рідина легше виходила з легень. Ви можете лежати на боці, на животі чи на спині.

Багато людей з муковісцидозом або пневмонією використовують перкусію і постуральний дренаж. По спині людини міцно постукують складеними долонями, що розріджує виділення. Нахилене положення допомагає секретам рухатися вгору і з легень.

Змініть свій раціон

Раціон може впливати на здоров’я ваших легень різними способами.

Вітамін D

Вживання продуктів, багатих на вітамін D, може покращити здоров’я легень. Огляд 2026 року показав, що хоча результати досліджень неоднозначні і необхідні подальші масштабні дослідження, вітамін D сприяє здоров’ю легень і може бути корисним для людей з астмою та ХОЗЛ.

Джерелами високого вмісту вітаміну D зазвичай є продуктами тваринного походження, як-от лосось, сардини та яйця. Однак пластівці для сніданку та інші продукти, які природним чином не містять цей вітамін, можуть бути збагачені ним.

Протизапальні продукти та напої

Деякі продукти та напої містять протизапальні антиоксиданти. Зменшення запалення дихальних шляхів може допомогти вам дихати.

Зелений чай

У корейському дослідженні 2018 року було показано, що вживання зеленого чаю всього двічі на день знижує ризик розвитку ХОЗЛ у людей віком від 40 років.

До інших протизапальних засобів належать:

ягоди

броколі

куркума

темний шоколад

Корисні жири

Ви також можете обрати дієту з меншим вмістом вуглеводів і більшим вмістом корисних жирів. Під час метаболізму вуглеводів виробляється більше вуглекислого газу та використовується більше кисню, ніж за метаболізму жирів.

Більше займайтеся аеробними вправами

Режим тренувань, що включає аеробну активність і зміцнення м’язів, може допомогти збільшити об’єм легень. Аеробні вправи включають:

ходьбу

біг

їзду на велосипеді на свіжому повітрі чи в приміщенні

плавання

танці або тренування, натхненні танцями, як-от зумба

бокс

види спорту, як-от теніс

Якщо у вас хронічне захворювання легень, важливо поговорити з лікарем, перш ніж розпочинати програму тренувань, щоб знайти режим, який підходить саме вам.

Ризики та попередження

Є мало досліджень, які б підтверджували ефективність використання таких продуктів, як таблетки, що нібито очищають легені. Краще запобігти пошкодженню легень, уникаючи куріння, забруднення довкілля та інших подразників легень.

Деякі продукти для очищення легень можуть насправді погіршити певні захворювання, тому обов’язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж пробувати будь-який конкретний продукт для очищення легень.

Покращення здоров’я легень вам треба почати з профілактики та зробити правильний вибір. Наприклад, відмова від куріння, регулярні фізичні вправи, які відповідають вашому рівню фізичної підготовки, та збалансована дієта — все це допоможе вашим легеням.

Ви також можете поговорити зі своїм лікарем про інші заходи, яких можете вжити для покращення здоров’я легень.

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