"Вечірня акомодація": що відбувається з очима перед сном

Що відбувається з очима перед сном / © Credits

Реклама

Як подбати про очі ввечері, щоб уникнути спазму війчастого м’яза, синдрому сухого ока та зорової перевтоми, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Протягом дня наші очі безперервно фокусуються на великій кількості об’єктів, більшість з яких розташовані на близькій відстані — екран смартфона, комп’ютер, тексти, дрібні деталі.

За фокусування відповідає війчастий м’яз. Він скорочується і змінює форму кришталика, щоб ми могли чітко бачити зблизька. Під час тривалої роботи на близькій відстані цей м’яз перебуває у стані тривалого скорочення, тобто перенапруження.

Реклама

З настанням сутінків і зменшенням зорового навантаження очі поступово переходять у стан відновлення — війчастий м’яз розслаблюється. Сітківка змінює режим роботи: активізуються палички (фоторецептори), які відповідають за сутінковий зір. Цей процес є частиною природної адаптації ока до темряви.

Але якщо перед сном людина систематично гортає соціальні мережі, працює або дивиться фільми, відновлення не відбувається. Війчастий м’яз продовжує працювати в режимі тривалої перенапруженості, оскільки яскраве світло екранів і дрібний шрифт вимагають постійної фіксації на близькій відстані.

З плином часу через це виникає спазм акомодації — стан, за якого війчастий м’яз втрачає здатність розслаблятися, через що око «застрягає» у режимі фокусування на близьких об’єктах.

Світло ґаджетів перешкоджає відновленню родопсину — основного пігменту сітківки. Він продовжує активно розпадатися під дією світла екрана, хоча в цей час мав би накопичуватися для нічного зору.

Реклама

Також суттєво знижується частота кліпання, що призводить до дефіциту слізної плівки. Рогівка не отримує достатнього зволоження, а подразнення нервових закінчень викликає відчуття печіння та сухості.

На що треба звернути увагу?

Ореоли й відблиски — поява райдужних кіл навколо ламп чи ліхтарів. Найчастіше є ознакою набряку рогівки, але може бути раннім сигналом катаракти чи підвищення внутрішньоочного тиску.

Хибна міопія, або помилкова короткозорість — внаслідок спазму м’язів зір вдалині погіршується саме під вечір. Інколи сприяє розвитку стійкої короткозорості.

Уповільнена адаптація до темряви, коли очам потрібно багато часу, щоб звикнути до вимкненого світла. Може вказувати на виснаження пігменту сітківки (родопсину), у складніших випадках — на «курячу сліпоту» або дефіцит вітаміну А.

Відчуття піску, печіння або сухості — прояви синдрому сухого ока. Виникає через недостатнє кліпання, яке призводить до пересихання слізної плівки.

Двоїння або «плавання» зображення — ознака виснаження очних м’язів. Постійне роздвоєння картинки може свідчити про приховану косоокість чи неврологічні порушення.

Підвищена чутливість до світла, за якої навіть звичайне вечірнє освітлення ріже очі. Це ознака того, що фоторецептори сітківки погано підлаштовуються під освітлення, або симптом прихованого запалення (увеїту).

Якщо ці симптоми з’являються періодично, наприклад, після тривалої роботи за комп’ютером, і зникають після відпочинку, найімовірніше, йдеться про функціональне перенавантаження зорової системи. В такому разі достатньо дати очам можливість відновитися — обмежити час перед екранами, нормалізувати освітлення, робити перерви.

Корисно дотримуватися правила 20–20–20: кожні 20 хвилин роботи переводити погляд на об’єкт, розташований на відстані приблизно 20 футів (6 метрів), і дивитися на нього щонайменше 20 секунд. Це дозволяє війчастому м’язу розслабитися.

Реклама

За 1–2 години до сну бажано мінімізувати роботу з ґаджетами, щоб дозволити очам перейти у природний режим адаптації до темряви, а ввечері користуватися теплішими відтінками підсвітки.

Якщо ж двоїння, ореоли чи світлобоязнь повторюються регулярно, посилюються або супроводжуються болем в оці чи різким погіршенням зору, необхідна консультація офтальмолога.

Очі не «псуються» від одного вечора з телефоном. Проблема виникає тоді, коли відсутній баланс між навантаженням і відновленням. Зорова система, як і будь-який м’язовий чи нервовий механізм, після напруження потребує відпочинку.

Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!