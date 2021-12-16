Ведуча Василіса Фролова розповіла про любов до себе у рекламній кампанії "Альфа Страхування"

Українська ведуча Василіса Фролова взяла участь рекламній кампанії "бо себе люблю" від "Альфа Страхування".

Її образ інтегрований у головний сюжет: жінка у червоній елегантній сукні одягає намисто на іншу, але, якщо придивитися, то стає зрозуміло, що це — одна людина. На своїй сторінці в Instagram Василіса написала, якби не зйомки у цій рекламі, вона б, можливо, "ніколи не задумалася про любов... до себе". Також ведуча додала:

"Кажуть, любов до себе можна тренувати як м'яз, щоб не було атрофії. Результати будуть мати накопичувальний ефект і, звичайно ж, відображати ваш спосіб життя через нові звички, не токсичне оточення та задоволення, якими буде наповнюватися все життя.

Для мене важливо прислухатися до сигналів, які дає моє тіло. Іноді мені дуже хочеться з'їсти щось не дуже здорове. Я знаю, що мені стане приємніше і я посміхнуся. Я дозволяю собі це. Так само, як і вимкнути телефон іноді, записатися замість спорту на масаж. Чим менше я буду звинувачувати себе за якісь помилки в житті, тим менше я звинувачуватиму і оточуючих, а значить, не псуватиму іншим настрій. Якщо сонце зовсім сховалося, значить, час його запалювати всередині".

Любов до себе справді може бути різною. Вона проявляється через прийняття себе, дбайливе ставлення до свого тіла та турботу про своє здоров'я — як фізичне, так і ментальне. У грудні цього року компанія "Альфа Страхування" запустила національну промокампанію "бо себе люблю" з українськими лідерами думок і блогерами. Окрім ведучої Василіси Фролової, героями рекламної кампанії стали: ресторатор Володимир Задірака, модель та fashion-стилістка Марія Шаломєєва. Кожен з героїв закликає проявити любов до себе і разом з тим нагадує, що медичне страхування — це один із проявів турботи про своє здоров'я.

Більше про любов до себе можна прочитати за посиланням: bsl.alfaic.ua