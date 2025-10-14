Веганське вершкове масло: що це, як його використовувати та чи корисне воно

Веганське вершкове масло / © Credits

Реклама

Веганське масло — це повністю рослинний продукт, який не містить молочних інгредієнтів. Замість цього використовуються різні рослинні олії, горіхи та насіння, а деякі виробники додають рослинне молоко, наприклад, вівсяне чи кеш’ю, про це розповіло видання Martha Stewart.

Його формат і текстура можуть відрізнятися, є спеціальне для випічки, м’які спреди в упаковці, солоні та несолоні варіанти, а також «кремові» версії. Високожирні варіанти найкраще підходять для тіста, тоді як м’які спреди зручно намазувати на хліб або тости.

Використання веганського масла

Веганське масло можна використовувати як звичайне:

Реклама

Для печива, тортів та кексів

Для намазування на хліб або круасанів

Для смаження чи тушкування

Навіть у складній випічці, де масло відіграє ключову роль, наприклад, круасани чи листкове тісто, високоякісне веганське масло може показати чудовий результат, якщо дотримуватися правильних технік, охолоджувати тісто та слідкувати за консистенцією.

Плюси веганського масла

Без молочних продуктів. Ідеальний варіант для веганів, людей із непереносимістю лактози чи алергією на молоко.

Корисні жири. Багато рослинних олій містять моно- та поліненасичені жири, які сприяють здоров’ю серця та вважаються кориснішими за насичені жири тваринного походження.

Широкий спектр застосування. Від випічки до кулінарних соусів, веганське масло можна легко замінити у пропорції 1:1 для більшості рецептів.

На що звертати увагу

Не все, що маркується як «веганське», є однаково корисним.

Сіль та добавки. Деякі спреди містять більше натрію, ніж звичайне несолоне масло, тому перевіряйте етикетку.

Насичені жири. Високий вміст кокосової чи пальмової олії підвищує рівень насичених жирів, а це може негативно впливати на серце.

Оброблення та добавки. Уникати продуктів із надмірною обробкою, штучними барвниками та ароматизаторами.

Екологічний аспект. Деякі масла містять пальмову олію, яка негативно впливає на довкілля. Обирайте сертифіковані варіанти.

Веганське вершкове масло — це зручна та універсальна альтернатива для випічки та кулінарії, яка підходить для веганів і людей із непереносимістю лактози. Воно містить корисні рослинні жири, легко замінює традиційне масло, але потребує уважного вибору: читайте етикетки, обирайте якісні варіванти з високим вмістом жиру та мінімальною кількістю оброблення.

У світі сучасної кулінарії веганське масло доводить, що рослинні продукти можуть бути не тільки корисними, а й смачними та функціональними у ваших улюблених стравах.