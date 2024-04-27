Великдень без шкоди для шлунково-кишкового тракту: лікар поділився дієвими порадами

Гострий панкреатит, гастрит, холецистит – найпоширеніші хвороби, з якими люди, що дотримувалися Великого посту, опиняються с стаціонарі. Висококалорійні страви, алкоголь, відсутність фізичної активності негативно впливають на роботу шлунково-кишкового тракту.

Чому відбувається загострення хронічних хвороб та як допомогти шлунку повернутися до колишнього режиму, розповів лікар-хірург, завідувач загальнохірургічного відділення в MIRUM clinic Федір Євтушенко.

Зміна роботи шлунково-кишкового тракту

Перед Великоднем певна частина українців дотримується Великого посту, під час якого з раціону виключають м’ясо, рибу, яйця, молочні продукти. Усі страви мають бути пісними, приготованими на воді без додавання вершкового масла чи олії, порції – невеликими. Таке скромне харчування впродовж 48 днів, саме стільки цього року тривав піст, змінює роботу шлунково-кишкового тракту. Насамперед шлунок пристосовується до невеликої кількості простої їжі, на тлі чого:

зменшується вироблення шлунково-кишкового соку;

сповільнюється швидкість травлення;

знижується синтез ферментів, які розщеплюють молочні та білкові продукти.

Завершення посту – це великий стрес для шлунка, який знову мусить перебудовувати свою роботу. Тому виходити з нього потрібно поступово, даючи шлунку змогу повернутися до колишнього режиму харчування. Збільшити кількість ферментів, необхідних для перетравлення м’ясних, рибних висококалорійних страв. Налагодити потрібну швидкість травлення.

Якщо зробити різкий перехід від пісної їжі до жирної, шлунково-кишковий тракт не справиться з навантаженням, що може призвести до:

запалення жовчного міхура (гострий холецистит);

запалення підшлункової залози (гострий панкреатит);

запалення шлунка (гострий гастрит);

Зі свого досвіду скажу, що найчастіше на Великдень пацієнти потрапляють у стаціонар із гострим панкреатитом.

Як це відбувається?

Після тривалого голодування людина з’їдає стейк із овочами. У шлунку виробляється багато шлункового соку, щоб його розщепити, однак протоки, через які сік має виходити, звужені. Тому вмикається підшлункова залоза і починає виробляти панкреатичний секрет, або підшлунковий сік. Він містить ферменти, які розщеплюють білки, жири, вуглеводи. Але сік виробляється з надмірною кількістю білка, через що рідина стає в’язкою і застоюється (розвиваються застійні процеси). Підшлункова запалюється, а ферменти починають перетравлювати її тканини замість їжі, яка надходить у шлунок. Після цього виникають характерні для панкреатиту симптоми – сильний епізодичний біль, озноб, нудота, блювота, здуття живота, діарея, підвищення температури тіла.

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Правила виходу з посту

Після завершення посту я раджу:

вводити м’ясо, рибу та яйця невеликими порціями: одне варене яйце на день, невеликий шматок нежирного м’яса або запеченої риби з овочами. Порція – 150-200 г. Від смаженої домашньої ковбаси, стейків, шашлику, соусів, солодких газованих напоїв краще відмовитися;

не поєднувати все одразу: м’ясо, рибу, великодню випічку, цукерки, алкоголь. Краще оберіть щось одне – рибу або м’ясо, щоб не перевантажувати шлунок. Можете зробити кілька ковтків сухого вина;

не запивайте їжу одразу: воду, узвар, несолодкий компот ліпше випити за 20-30 хвилин після трапези;

надавайте перевагу рослинній їжі, до якої ваш організм звик – огірки, помідори, редис, солодкий перець, сезонна зелень та фрукти;

не зловживайте препаратами, які прискорюють травлення.

Якщо ви маєте хронічний гастрит, панкреатит, розлади травлення, жовчнокам’яну хворобу, заздалегідь проконсультуйтеся з лікарем щодо правильного завершення голодування.

Вихід із посту має тривати щонайменше тиждень, в межах якого кількість їжі потрібно поступово збільшувати. Також можна допомогти підшлунковій повернутися у режим за допомогою ферментів, які має призначити лікар. Людям, які не дотримувалися посту, я також раджу бути обережними, адже буденне і святкове меню, як правило, суттєво відрізняються. Не зловживайте алкоголем, калорійними стравами. Їжте невеликими порціями, гуляйте на свіжому повітрі, стежте за водним балансом.

Як правило, гострий панкреатит або загострення жовчнокам’яної хвороби лікують консервативним шляхом. Але в деяких випадках, якщо запалення запущене, є некроз тканин або жовчні протоки закупорені, проводиться хірургічне втручання.

Федір Євтушенко - завідувач загальнохірургічного відділення в MIRUM clinic

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