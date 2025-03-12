Ви будете здивовані: яка щоденна звичка може знизити ризик інсульту та інших захворювань

Деякі речі пов'язані між собою набагато глибше, ніж нам здається. Нове дослідження показало, що одна елементарна процедура може зменшити ризик інсульту та інших серцевих захворювань.

Коли ми думаємо про способи захисту нашого серця, часто найперше на думку спадають дієта й фізичні вправи. Та хоча достатня кількість кардіонавантажень і правильне харчування дуже важливі, нове дослідження припускає, що може бути ще простіший спосіб допомогти зі зменшенням ризику серцевих захворювань, які можуть призвести до інсульту.

Про те, як ми можемо знизити ризик інсульту та інших серцевих захворювань, розповідає Woman&Home.

Спосіб профілактики захворювань серця полягає в тому, щоб вести здоровий спосіб життя і залишатися здоровими, проте нове дослідження додало ще одну звичку до переліку після того, як дослідники виявили зв'язок між гарною гігієною ротової порожнини та ризиком інсульту.

Дослідження розглянуло особливі переваги використання зубної нитки і те, чи може регулярне її використання частіше одного разу на тиждень запобігти інсульту, викликаному тромбом або пов'язаному з нерегулярним серцевим ритмом, як-от миготлива аритмія.

Дослідники виявили, що використання зубної нитки було пов'язане з 22%-м зниженням ризику ішемічного інсульту (блокування припливу крові до мозку), 44%-м зниженням ризику кардіоемболічного інсульту (переміщення згустків крові від серця) і 12%-м зниженням ризику миготливої аритмії (нерегулярне серцебиття). Вони опитали 6258 осіб про їхні звички щодо зубів та загальний стан здоров'я, щоб визначити, чи може використання зубної нитки знизити ризик утворення тромбів або нерегулярного серцевого ритму, які можуть спричинити інсульт. Серед учасників, які користувалися зубною ниткою, 65% ніколи не стикалися з інсультом (4092 особи), і такий самий відсоток ніколи не діагностував порушення серцевого ритму (4050 осіб).

Всього у 434 осіб стався інсульт, з яких 147 випадків були викликані тромбами у великих артеріях мозку, 97 – тромбами, спричиненими серцем, і 95 – затвердінням дрібних артерій.

Доктор Сувік Сен, провідний дослідник, сказав, що поведінка, пов'язана зі здоров'ям порожнини рота, має зв'язок із запаленням і затвердінням артерій. Використання зубної нитки може знизити ризик інсульту завдяки зниженню інфекцій і запалень ротової порожнини та заохоченню інших здорових звичок.

Хоча дослідження ще не пройшло рецензування, це перспективне відкриття. Оскільки стоматологічна допомога для багатьох дорога, доктор Сен зазначає, що використання зубної нитки, яку легко придбати і яка доступна за ціною – це корисна звичка.

Учасників також запитували про інші проблеми зі здоров'ям, як-от високий кров'яний тиск, діабет, високий рівень холестерину, куріння, індекс маси тіла (ІМТ) та про те, як часто вони відвідують стоматолога, оскільки все це також впливає на ризик інсульту.

Інші переваги використання зубної нитки

Окрім відчуття чистоти і свіжості в роті та потенційного зниження ризику інсульту, є й інші переваги використання зубної нитки:

Позбавляє зубного нальоту. Електрична зубна щітка допоможе позбутися зубного нальоту, але використання зубної нитки теж допомагає. Наліт може накопичуватися на зубах і між ними, що призводить до карієсу та збільшує ризик захворювання ясен, або гінгівіту.

Електрична зубна щітка допоможе позбутися зубного нальоту, але використання зубної нитки теж допомагає. Наліт може накопичуватися на зубах і між ними, що призводить до карієсу та збільшує ризик захворювання ясен, або гінгівіту. Зниження ризику інших хвороб. Гінгівіт – це рання стадія Захворювання ясен, якщо його не лікувати належним чином, може перерости в серйозніший стан, який називається пародонтитом. Без його лікування зуби можуть розхитатися і випасти. Це також може призвести до більш серйозних аутоімунних та запальних захворювань, як-от респіраторні захворювання, діабет і ревматоїдний артрит.

Гінгівіт – це рання стадія Захворювання ясен, якщо його не лікувати належним чином, може перерости в серйозніший стан, який називається пародонтитом. Без його лікування зуби можуть розхитатися і випасти. Це також може призвести до більш серйозних аутоімунних та запальних захворювань, як-от респіраторні захворювання, діабет і ревматоїдний артрит. Запобігає неприємному запаху з рота. Якщо не видаляти їжу із проміжків між зубами, вона починає розчинятися, що призводить до появи неприємного запаху. Хворі ясна і втрата емалі зубів можуть викликати у декого неприємний запах з рота.

Якщо не видаляти їжу із проміжків між зубами, вона починає розчинятися, що призводить до появи неприємного запаху. Хворі ясна і втрата емалі зубів можуть викликати у декого неприємний запах з рота. Бореться з проблемами зі здоров'ям ротової порожнини в період менопаузи. Проблеми зі здоров'ям порожнини рота можуть загострюватися в міру наближення жінок до менопаузи через гормональні зміни в організмі. Деякі з них включають підвищену чутливість зубів, карієс, біль і запалення в яснах.

Коли користуватися зубною ниткою

Неважливо, користуєтеся ви зубною ниткою вранці чи ввечері – стоматологи просто рекомендують робити це перед чищенням зубів. Подальше чищення щіткою видаляє всі залишки їжі, які ще можуть бути, залишаючи вас із чистим і свіжим ротом.

Тип використовуваної нитки залежить від особистих уподобань, та якщо вам не подобається традиційна зубна нитка для чищення, можете спробувати міжзубні йоржики або водні іригатори.

Оскільки міжзубні йоржики бувають різних розмірів, найкраще поговорити зі своїм стоматологом, щоб підібрати підходящий для вас, якщо ви раніше ними не користувалися. Якщо ж у вас є побоювання з приводу здоров'я зубів або порожнини рота, вам варто записатися на прийом до стоматолога.

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