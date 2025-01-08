Ви цього могли не знати: 7 міфів про фізичні вправи після пологів

Після народження дитини повернення до фізичної активності може бути складним завданням, але воно того варте.

Видання Stylist розвіяло найпоширеніші міфи про фізичні вправи після пологів.

Перші кроки до відновлення

Після народження дитини фізичні вправи зазвичай не входять до списку пріоритетів молодої мами. Уся увага зосереджується на годуванні, перевдяганні та догляді за маленькою людиною. Однак через місяць такого інтенсивного та виснажливого режиму молода мама може почати шукати способи повернути собі відчуття "колишньої" себе, навіть якщо це буде всього на кілька хвилин.

Без достатньої інформації жінка може спробувати відновити фізичну активність самостійно, але часто це закінчується сльозами через втому та перевантаження від суперечливих порад. Насправді ж, розібравшись у питанні чи звернувшись до спеціаліста, кожна мама може легко спростувати поширені міфи, які спочатку здаються лячними.

Міф 1: Традиційні вправи для преса — табу після пологів

Немає сумніву, що народження дитини — це час величезних змін для організму. Важливо поступово повертатися до фізичних вправ, але уникайте ярликів на кшталт "заборонено". Кожна жінка унікальна.

Під час вагітності м’язи живота можуть розійтися. Замість того, щоб уникати вправ для преса, варто зосередитися на поступовому зміцненні цієї зони за допомогою простіших лікувальних вправ. Спочатку можна робити вправи з опорою для спини, поступово переходячи до скручувань чи планки.

Міф 2: Тренуватися після пологів неможливо через втому

Відчуття виснаження є природним після народження дитини, але це не означає, що тренування неможливі. Ходьба — чудовий спосіб почати. Вона не лише сприяє фізичному здоров’ю, а й допомагає покращити настрій.

Почніть з малого — розтяжки, йоги чи навіть простих дихальних вправ. Важливо прислухатися до свого тіла та обирати види активності, які подарують задоволення.

Міф 3: Кардіотренування — найкращий спосіб повернути форму

Найкращі вправи — це ті, які приносять задоволення. Кардіотренування чудово підходять для загальної фізичної форми, але вони не завжди сприяють відновленню після пологів.

Замість інтенсивних кардіонавантажень варто спочатку зміцнити м’язи та покращити стабільність тіла. Це допоможе уникнути травм і створить міцну основу для майбутніх тренувань.

Міф 4: Розходження м’язів живота загоюється самостійно

Розходження м’язів живота (діастаз) є звичайним явищем після вагітності, але інколи виправлення цього процесу потребує додаткових зусиль. Виконуйте цілеспрямовані вправи, які допоможуть зміцнити цю зону та за потреби зверніться до фізіотерапевта з жіночого здоров’я.

Міф 5: Силу до вагітності втрачено назавжди

Це неправда! Ви можете стати навіть сильнішими, ніж до вагітності. Головне — поступовість і правильний підхід. Вправи з резистивними стрічками, пілатес та йога чудово підходять для зміцнення м’язів.

Міф 6: Фізичні вправи несумісні з годуванням грудьми

Годування грудьми не є перешкодою для тренувань. Використовуйте якісний спортивний бюстгальтер та плануйте тренування після годування. Це забезпечить комфорт під час занять і допоможе уникнути дискомфорту.

Міф 7: Підтікання сечі — це нормально

Нетримання сечі після пологів є поширеним явищем, але його не варто ігнорувати. Регулярно виконуйте вправи для укріплення м’язів тазового дна та за потреби зверніться до спеціалістів.

Фізичні вправи після пологів — це не лише шлях до відновлення фізичної форми, а й спосіб повернути впевненість у собі. Зосереджуйтеся на поступовому зміцненні свого тіла, слухайте себе та не соромтеся звертатися за допомогою до фахівців.

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