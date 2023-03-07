Ви міцно спатимете: п'ять засобів проти безсоння

Безсоння часто з'являється у жінок під час менопаузи. Але, на щастя, з ним можна боротися.
Якщо після напруженого робочого дня ви лежите в ліжку, але однаково не можете заснути, прокидаєтеся, почуваючись розбитими і схвильованими – це привід поговорити про проблему зі своїм лікарем.
Але якщо для вашого безсоння немає жодних серйозних причин і лікарі не дали вам ніяких конкретних рекомендацій, ви можете спробувати на собі кілька натуральних засобів від безсоння, які рекомендує Womans World.
Їжте фісташки
Спробуйте з'їсти жменю фісташок за дві години до сну. Горіхи мають високий рівень мелатоніну – гормону, який часто приймають у вигляді добавок як природне снодійне. Високий вміст вітаміну B-6 у фісташках також може допомогти вашому організму перетворити триптофан – амінокислоту, що покращує сон – на мелатонін.
Намочіть подушку відваром ромашки
Якщо ви втомилися, але все ж не можете зупинити внутрішній діалог і поринути в сон, збризкайте подушку ромашкою перед сном. Аромат заспокоює мозок так само, як заспокійливі пігулки. Щоб відчути снодійну дію ромашки, заваріть п'ять пакетиків ромашкового чаю в склянці гарячої води на 10 хвилин, потім дайте охолонути. Перед сном збризкайте подушку і простирадло ромашкою. Напій, що залишився, можна зберігати в холодильнику до п'яти днів.
Пийте харчову соду
Якщо сечовий міхур розбудив вас уночі, вам може допомогти харчова сода. Дослідження, опубліковане в Міжнародному журналі урогінекології, показало, що жінки, які розмішували половину чайної ложки харчової соди в одній склянці води та випивали її двічі на день, рідше ходили до вбиральні вночі. Харчова сода може збалансувати pH вашої сечі, а менш кисла сеча не дратуватиме стінки сечового міхура і не викликатиме спазми. Таку ж дію може мати содова вода. Але перш ніж спробувати цей рецепт на собі, вам обов'язково потрібно проконсультуватися з лікарем, тому що він підходить не всім і має протипоказання.
Помасажуйте ноги
Дослідження, проведене Північноамериканським товариством менопаузи, показало, що жінки, які страждають від безсоння в період менопаузи та робили собі масаж ніг перед сном, спали довше, ніж ті, хто цього не робив. Масаж ніг послаблює біль у всьому тілі та напруженість, викликану гормональними зрушеннями, що дозволяє вам спати довше і глибше.
Додайте до чаю ваніль
Додайте чверть чайної ложки ванільного екстракту до свого улюбленого чаю без кофеїну перед сном, і ви зможете зменшити власне хропіння, яке вас будить. Екстракт містить ванілін – сполуку, яка може заспокоїти надактивну дихальну систему та зменшити апное уві сні – стан, часто пов'язаний із дратівливим хропінням.
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