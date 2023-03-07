Ви міцно спатимете: п'ять засобів проти безсоння

Безсоння часто з'являється у жінок під час менопаузи. Але, на щастя, з ним можна боротися.

Якщо після напруженого робочого дня ви лежите в ліжку, але однаково не можете заснути, прокидаєтеся, почуваючись розбитими і схвильованими – це привід поговорити про проблему зі своїм лікарем.

Але якщо для вашого безсоння немає жодних серйозних причин і лікарі не дали вам ніяких конкретних рекомендацій, ви можете спробувати на собі кілька натуральних засобів від безсоння, які рекомендує Womans World.

Їжте фісташки

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Спробуйте з'їсти жменю фісташок за дві години до сну. Горіхи мають високий рівень мелатоніну – гормону, який часто приймають у вигляді добавок як природне снодійне. Високий вміст вітаміну B-6 у фісташках також може допомогти вашому організму перетворити триптофан – амінокислоту, що покращує сон – на мелатонін.

Намочіть подушку відваром ромашки

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Якщо ви втомилися, але все ж не можете зупинити внутрішній діалог і поринути в сон, збризкайте подушку ромашкою перед сном. Аромат заспокоює мозок так само, як заспокійливі пігулки. Щоб відчути снодійну дію ромашки, заваріть п'ять пакетиків ромашкового чаю в склянці гарячої води на 10 хвилин, потім дайте охолонути. Перед сном збризкайте подушку і простирадло ромашкою. Напій, що залишився, можна зберігати в холодильнику до п'яти днів.

Пийте харчову соду

Якщо сечовий міхур розбудив вас уночі, вам може допомогти харчова сода. Дослідження, опубліковане в Міжнародному журналі урогінекології, показало, що жінки, які розмішували половину чайної ложки харчової соди в одній склянці води та випивали її двічі на день, рідше ходили до вбиральні вночі. Харчова сода може збалансувати pH вашої сечі, а менш кисла сеча не дратуватиме стінки сечового міхура і не викликатиме спазми. Таку ж дію може мати содова вода. Але перш ніж спробувати цей рецепт на собі, вам обов'язково потрібно проконсультуватися з лікарем, тому що він підходить не всім і має протипоказання.

Помасажуйте ноги

Дослідження, проведене Північноамериканським товариством менопаузи, показало, що жінки, які страждають від безсоння в період менопаузи та робили собі масаж ніг перед сном, спали довше, ніж ті, хто цього не робив. Масаж ніг послаблює біль у всьому тілі та напруженість, викликану гормональними зрушеннями, що дозволяє вам спати довше і глибше.

Додайте до чаю ваніль

Додайте чверть чайної ложки ванільного екстракту до свого улюбленого чаю без кофеїну перед сном, і ви зможете зменшити власне хропіння, яке вас будить. Екстракт містить ванілін – сполуку, яка може заспокоїти надактивну дихальну систему та зменшити апное уві сні – стан, часто пов'язаний із дратівливим хропінням.

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