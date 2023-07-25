Ви не повірите: дерматологиня розповіла, як часто потрібно приймати душ, щоб не нашкодити здоров'ю

Багато людей будуть неприємно здивовані, дізнавшись про те, що приймати душ щодня не дуже корисно для здоров'я.

Дерматологиня Мері Стівенсон стверджує, що нам не потрібно приймати душ щодня, пише The Sun.

Лікарка вважає, що ідеальна частота приймання душу – це приблизно двічі-тричі на тиждень, залежно від вашого способу життя, типу вашої шкіри, віку та рівня активності.

Якщо ви щодня тренуєтеся у спортзалі, вам треба обливатися водою після кожного тренування. Люди зазвичай намилюють усе тіло, а насправді робити це необов'язково. Мило потрібне лише під пахвами, в паху й на ногах.

Мило – це мийний засіб, який руйнує верхній шар жиру на шкірі – захисний бар'єр, який підтримує гідратацію клітин. Надмірне намилювання може повністю позбавити нас цього бар'єру та зробити шкіру чутливою.

Тож якщо ви приймаєте душ часто, варто зупинити свій вибір на більш щадних засобах. Під час вибору засобу для частого використання зверніть увагу на товари для чутливої шкіри і для дітей, тому що зазвичай дитячі товари розробляються саме для такої шкіри.

Крім того, лікарка не радить приймати занадто довгий і гарячий душ, оскільки це може порушити вироблення шкірного сала.

Її порада: приймайте душ не більше трьох хвилин і нехай він буде не дуже гарячим.

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