Ви точно жайворонок: вчені назвали найпоширеніші риси тих, хто рано встає

У кожного з нас є друзі чи члени сім’ї, які щоранку, здається, вискакують з ліжка, сповнені радості та сил, готові впоратися з усім, що їм запропонує день.

Подібно до того, як одні люди – нічні сови, і їм потрібен час, щоб прокинутися, інші радіють настанню нового дня та та максимально користуючись своїм днем. Для деяких це може включати ранкову прогулянку чи швидке 20-хвилинне заняття з пілатесу, або написання позитивних стверджень на день у своєму щоденнику. Інші можуть просто побалакати або поспівати в душі.

Видання Woman&Home наводить результати дослідження, яке показало, що 36% людей ідентифікують себе як «ранкову людину», причому багато з них мають схожі риси в ранковій рутині.

Що подобається жайворонкам

Найпоширенішою рисою (46% респондентів) серед жайворонків було те, що вони не могли залишатися в ліжку довше у вихідні та не натискали кнопку відкладення (40%). Це може бути повною протилежністю тих, хто не може дочекатися вихідних, коли немає будильника на роботу та не треба відвозити дітей до школи.

Ще одна загальна риса ранкової людини полягає в тому, що 37% з них люблять відкривати штори вранці, можливо, після пробудження до того, як пролунав будильник (35% респондентів). Цей ранковий ентузіазм не завжди надихає оточуючих і може пояснити, чому 47% учасників опитування сказали, що хотіли б, щоб їх партнер був менш веселим до 9 ранку.

Ще однією найпоширенішою рисою, виявленою під час опитування було те, що 20% жайворонків посміхаються незнайомим людям у дорозі на роботу. Опитування також показало, що вранці вони, швидше за все, мають свої найкращі ідеї в ранні години дня (19%), слухають музику, готуючись (19%), і віддають перевагу сходу сонця, а не заходу (18%).

Наука про те, чи є ви жайворонком чи ні, може лежати у вашому циркадному ритмі. Це природний 24-годинний годинник вашого тіла. Він повідомляє вашому тілу, коли спати, а коли прокидатися. Це також може впливати на інші процеси, такі як ваші гормони, травлення та температура тіла.

Циркадний ритм та менопауза

Ваш циркадний ритм може змінюватися протягом життя, і коли ми наближаємося до менопаузи, наш режим сну може змінюватися. Дослідження показали, що рівень гормону сну мелатоніну падає з віком, що може призвести до порушення сну. У міру старіння жінок і переходу до менопаузи можуть виникнути збої в циркадних ритмах, що призводить до таких симптомів, як безсоння, зміни настрою або зміни рівня енергії.

Ці зміни можуть вплинути на якість нашого життя та психічне благополуччя. Це може пояснити, чому багато жінок вранці не встають з ліжка, відчуваючи себе повними сил. Якщо ви не спали вночі через припливи жару та нічне потовиділення, вам може знадобитися додатковий час, щоб компенсувати збої.

Що ще впливає на циркадний ритм

Інші дослідження показали, що на циркадний ритм може впливати генетика, і деякі люди схильні бути нічними совами або рано встати. Фактори способу життя, такі як дієта, фізичні вправи, сон і стрес, також можуть відігравати певну роль.

Згадане вище дослідження показує, що ранкове освітлення може допомогти регулювати ваш цикл сну та неспання та підвищити вашу пильність протягом дня. Ви повинні прагнути піддаватися природному сонячному світлу протягом першої години після пробудження, якщо хочете прокидатися рано.

Ви також повинні намагатися прокидатися та лягати спати щовечора в той самий час і дотримуватися того самого режиму сну протягом тижня та у вихідні. Це може допомогти зміцнити циркадний ритм, оскільки ваше тіло знатиме, коли пора спати.

Як прокидатися бадьорим

Уникайте натискання кнопки відкладення, це лише призведе до розриву сну та посилення стресу.

Прагніть спати сім годин на добу

Уникайте вживання кофеїну пізно вдень або надмірної кількості алкоголю.

Їжте поживний сніданок, щоб підвищити рівень енергії

Виконуйте регулярні вправи, оскільки це допоможе вам швидше та довше заснути, але уникайте високоінтенсивних вправ перед сном.

Якщо у вас серйозні проблеми зі сном і це впливає на ваше психічне та фізичне здоров’я, вам слід поговорити зі своїм лікарем.

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