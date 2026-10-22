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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоровий спосіб життя
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80
Час на прочитання
4 хв

"Вічні хімікати" у питній воді: що це та чому вчені б’ють на сполох і як зменшити ризики

Хоча дослідження в цій галузі ще тривають, деякі з них свідчать, що «вічні хімікати», які містяться у водопостачанні, можуть становити загрозу для вашого здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
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Жінка досліджує якість води

Жінка досліджує якість води / © Credits

Забруднення води — серйозна проблема для мільярдів людей у ​​всьому світі. Завдяки сучасним методам очищення води кількість речовин, що забруднюють систему водопостачання, значно зменшилася.

Проте існує один тип забруднювачів, із якими люди продовжують стикатися щодня, — це пер- та поліфторалкільні речовини (ПФАС), або «вічні хімікати».

Нealthline розповідає про все, що варто знати про «вічні хімікати»: як вони потрапляють у воду та як можна зменшити їхній вплив на ваш організм.

Що таке «вічні хімікати»

Пер- та поліфторалкільні речовини (ПФАС) — це штучно створені сполуки, що містяться в багатьох товарах повсякденного вжитку: від засобів особистої гігієни до пакування харчових продуктів тощо.

Існує тисячі різновидів ПФАС, проте найпоширенішими в довкіллі є перфтороктанова кислота (ПФОК/PFOA) та перфтороктансульфонат (ПФОС/PFOS).

ПФАС називають «вічними хімікатами», оскільки вони розкладаються надзвичайно повільно. Через це вони можуть накопичуватися як у довкіллі, так і в організмі людини, що, ймовірно, негативно впливає на здоров’я та підвищує ризик виникнення певних захворювань.

Як «вічні хімікати» потрапляють у систему водопостачання

ПФАС потрапляють у довкілля з багатьох джерел, зокрема:

  • каналізаційних очисних споруд та підприємств з переробки відходів;

  • сміттєзвалищ та полігонів для відходів;

  • автомийок, аеропортів і військових баз;

  • нафтобаз, терміналів та нафтопереробних заводів;

  • підприємств із виробництва килимів, тканин, шкіри та інших текстильних виробів;

  • заводів, що виготовляють хімікати, пластмаси, смоли та фарби.

«Вічні хімікати» потрапляють у довкілля — зокрема у воду, ґрунт і повітря — як побічний продукт виробничих процесів на цих об’єктах. Іноді ПФАС (PFAS) потрапляють у воду безпосередньо зі стічних вод промислових підприємств або очисних споруд, що утворюються в процесі виробництва. В інших випадках ПФАС можуть проникати у воду із забруднених сміттєзвалищ або ґрунту на сільськогосподарських угіддях.

Наслідки вживання води, що містить «вічні хімікати»

Нещодавно дослідники почали вивчати, як ці хімічні речовини можуть впливати на наше здоров’я.

В одному огляді 2020 року вчені проаналізували наукову літературу, що стосується зв’язку між впливом ПФАС і розвитком раку, розглянувши 18 різних досліджень.

Результати огляду показали, що загалом докази можливого зв’язку між ПФАС і більшістю видів раку є обмеженими. Проте наявні дані свідчать про те, що вплив ПФАС може підвищувати ризик розвитку раку яєчок і нирок — хоча для підтвердження цього потрібні масштабніші дослідження.

В іншому огляді, опублікованому 2021 року, досліджувався вплив ПФАС на репродуктивне здоров’я жінок, зокрема на виникнення репродуктивних захворювань.

Згідно з цим оглядом, дослідження показали, що ПФАС можуть впливати на тканини репродуктивної системи, молочних залоз і щитоподібної залози. Крім того, ці хімічні речовини можуть підвищувати ризик розвитку таких станів, як поліендокринний метаболічний синдром яєчників (раніше відомий як СПКЯ — синдром полікістозних яєчників).

Важливо пам’ятати, що більшість із цих досліджень є відносно новими; багато з них охоплюють невелику кількість учасників, а отримані результати часто суперечать одні одним. Отже, хоча цілком імовірно, що ПФАС можуть негативно впливати на здоров’я, для остаточних висновків необхідні подальші дослідження.

Як перевірити воду на наявність «вічних хімікатів»

Є три методи визначення вмісту ПФАС у питній воді. Хоча ці методи зазвичай недоступні для самостійного використання в домашніх умовах, державні установи та приватні лабораторії можуть застосовувати їх, щоб надати власникам житла інформацію про можливий вплив ПФАС.

Якщо вас турбує вміст «вічних хімікатів» у вашій воді, зверніться до організації, що забезпечує водопостачання, щоб дізнатися більше про результати проведених ними перевірок.

Як видалити «вічні хімікати» з води

Існує три методи очищення, які довели свою ефективність у видаленні ПФАР (PFAS) із питної води:

Очищення активованим вугіллям: один із найпоширеніших способів зменшення вмісту довголанцюгових ПФАР у воді — це очищення активованим вугіллям. У цьому процесі вода проходить крізь шар активованого вугілля, яке вловлює молекули ПФАР, видаляючи їх із води.

Іонний обмін: іонний обмін — ще один ефективний метод зменшення вмісту ПФАР у питній воді. Під час цього процесу позитивно заряджені аніонообмінні смоли «притягують» (мов магніт) негативно заряджені молекули ПФАР.

Мембрани високого тиску: мембрани високого тиску (зокрема, системи нанофільтрації або зворотного осмосу) — ще один ефективний спосіб видалення ПФАС (PFAS) із води. У таких системах мембрани пропускають воду, але затримують певні частинки, зокрема ПФАС.

Хоча всі ці варіанти фільтрації доступні для використання вдома, вони можуть бути досить дорогими — особливо якщо йдеться про встановлення системи очищення води для всього будинку. Втім, одним із відносно доступних рішень для видалення ПФАС у домашніх умовах є система зворотного осмосу, яку можна встановити безпосередньо під кухонною мийкою для очищення питної води.

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